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Кишинев отгрузил в Приднестровье первую партию газа по соглашению о займе
Кишинев отгрузил в Приднестровье первую партию газа объемом три млн кубометров в рамках соглашения о займе между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом».
Кишинев отправил в Приднестровье первую партию газа в рамках соглашения о займе, передает РИА «Новости».
В пресс-службе компании «Молдовагаз» уточнили, что речь идет о поставках газа в объеме три миллиона кубометров.
По условиям соглашения, «Тираспольтрансгаз» должен вернуть этот объем газа до 1 марта текущего года. Поставки газа осуществляются через государственную компанию «Энергоком».
Ранее власти Приднестровья обвинили Молдавию в задержке европейской помощи по газу. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Кишинев использует энергетический кризис для давления на Приднестровье. Республика столкнулась с угрозой «завоздушивания» газовых систем из-за почти исчерпанных запасов топлива.
Напомним, Молдавия решила дать Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг, а глава Приднестровья обратился в ООН за помощью.