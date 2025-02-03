Красносельский: Газа из ЕС Приднестровью хватит на 10 дней

Tекст: Валерия Городецкая

Красносельский, выступая на заседании оперативного штаба, отметил, что начавшиеся в выходные поставки газа из Евросоюза помогут обеспечивать регион лишь в течение 10 дней, передает ТАСС.

Глава Приднестровья подчеркнул, что предстоит серьезная работа для преодоления энергетического кризиса. «Впереди нас ждет огромная работа, этот газ на 10 дней. Надо выходить на заключение контрактных обязательств с компаниями, которые нам будут поставлять газ. Мы будем его оплачивать от того кредита, который предоставляет Российская Федерация», – заявил он.

По словам Красносельского, необходимо активно работать над заключением новых контрактов, чтобы обеспечить плавный переход к следующему этапу теплоснабжения региона. Он отметил, что вопрос заключения контрактов с поставщиками газа является непростым.

В субботу Кишинев отгрузил в Приднестровье первую партию газа объемом 3 млн кубометров в рамках соглашения о займе между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом».

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский в своем обращении к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен обвинил власти Кишинева в задержке помощи.