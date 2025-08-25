От удара Израиля на юге сектора Газа погибли четыре журналиста

Tекст: Ольга Иванова

Число погибших журналистов в результате удара Израиля по приемному покою больницы Нассер на юге сектора Газа достигло четырех человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

При обстреле погиб также фотограф и журналист Муаз Абу Таха. Всего, по информации больницы, в результате удара погибли 14 человек.

Власти сектора Газа сообщают, что с начала военных действий, начавшихся 7 октября 2023 года, погибли уже 244 журналиста.

Ранее сообщалось о гибели трех представителей СМИ, включая оператора самого канала Мухаммеда Салама и известного блогера Марьям Абу Дикка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по школе в квартале Шейх-Радван города Газа. В результате авиаудара погибли не менее 12 палестинцев, укрывавшихся от боевых действий.