Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».
От удара Израиля на юге сектора Газа погибли четыре журналиста
Четыре журналиста, включая оператора Al Jazeera, погибли в результате удара по больнице Нассер на юге сектора Газа.
Число погибших журналистов в результате удара Израиля по приемному покою больницы Нассер на юге сектора Газа достигло четырех человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
При обстреле погиб также фотограф и журналист Муаз Абу Таха. Всего, по информации больницы, в результате удара погибли 14 человек.
Власти сектора Газа сообщают, что с начала военных действий, начавшихся 7 октября 2023 года, погибли уже 244 журналиста.
Ранее сообщалось о гибели трех представителей СМИ, включая оператора самого канала Мухаммеда Салама и известного блогера Марьям Абу Дикка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по школе в квартале Шейх-Радван города Газа. В результате авиаудара погибли не менее 12 палестинцев, укрывавшихся от боевых действий.