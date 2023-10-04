Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.8 комментариев
Финский турист посетовал на не работающие в России санкции
Финский турист Перттула в ходе посещения Петербурга рассказал, что санкции почти не оказали влияния на город
Посетивший Петербург турист из Финляндии Юха Перттула рассказал газете Iltalehti, что санкции не повлияли на Россию.
По его словам, российский пограничник обозначил Перттулу как первого финна, пересекшего границу в течение суток, после чего с туристом провели «тщательную беседу», в ходе которой сотрудники вели себя дружелюбно, однако «строго соблюдали все предписания», передает РИА «Новости».
Финн отметил, что в течение последних 20 лет успел посетить Россию «десятки, а может и сотни раз», он также долгое время жил в Петербурге и хорошо его изучил.
«Город выглядит, как и раньше. На мысли о событиях на Украине наталкивает только реклама службы на фронте», – заметил он.
Перттула признался западной прессе, что в кафе и ресторанах северной столицы России полно народа, а в магазинах можно найти все, что угодно. «Цены немного выросли, но, говорят, что зарплаты и пенсии тоже подняли», – поделился он, добавив, что финских продуктов в магазине нет, однако можно найти «французский коньяк и австралийское вино».
Кроме того, финн заметил, что бывшие западные бренды стали активно «русифицироваться» – в России начали производить многие товары, которые раньше импортировались, а заводы работают на полную мощность, даже наблюдается острая нехватка рабочей силы.
Турист заявил, что на улицах Петербурга появилось много новых китайских автомобилей, при этом можно было увидеть и несколько «новеньких американских пикапов», только купить запчасти для иномарок стало труднее, что несколько усложняет жизнь автомобилистам.
«Тем не менее заправить машину в России по финским меркам по-прежнему можно очень дешево», – подчеркнул он.
Перттула рассказал, что глобальные перемены в Петербурге претерпела сфера туризма – всю поездку финн «не услышал иностранной речи».
Помимо прочего, турист отметил, что вывез из России домой топливные брикеты и туалетную бумагу, эти товары стоят очень дешево по сравнению с Финляндией.
«В советское время финны везли туалетную бумагу восточному соседу, а теперь вышло наоборот», – указано в статье про туриста.
В заключение финн с грустью добавил, что в финских магазинах у границы почти нет покупателей, а бизнес, направленный на получение прибыли с гостей из России, постепенно затухает.
Ранее финская телерадиокомпания Yle сообщала, что проживающие на востоке Финляндии предприниматели оказались в затруднительном положении из-за отсутствия российских туристов.