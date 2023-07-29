Yle: Восток Финляндии переживает упадок из-за отсутствия российских туристов

  • ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино»
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции
    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО
    Исполком FIE отменил дисквалификацию украинки Харлан
    Военный разведчик рассказал о слабостях натовской техники ВСУ
    Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»
    Экс-разведчик США: Зеленский столкнется с двумя плохими вариантами
    Forbes сообщил о новом опасном для ВСУ российском оружии
    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога
    Военкоры показали работу «ореховских спартанцев» на Запорожском фронте
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    14 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    17 комментариев
    Новости
    10:06ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино»

    Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области не менее 42 снарядов, 16 из них ударили по автомобильному пункту пропуска «Шебекино», сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    10:00УПЦ отказалась переносить празднование Рождества на 25 декабря

    Каноническая Украинская православная церковь, несмотря на подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о переносе Рождества на 25 декабря, продолжит отмечать праздник 7 января, заявил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

    09:49Военкоры показали работу «ореховских спартанцев» на Запорожском фронте

    Военные корреспонденты показали, как 6-я рота 1429-го мотострелкового полка, в которую входят мобилизованные из Москвы и Подмосковья, уничтожили бронегруппу, пытавшуюся прорвать оборону у деревни Работино на Запорожском фронте.

    09:36Эксперт рассказал, из-за чего могут отказать в страховой пенсии по старости

    Страховую пенсию по старости при наступлении пенсионного возраста могут не назначить, если человеку не хватает стажа или индивидуальных пенсионных накоплений, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

    09:25Yle: Восток Финляндии переживает упадок из-за отсутствия российских туристов

    Проживающие на востоке Финляндии предприниматели оказались в затруднительном положении из-за отсутствия российских туристов, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

    09:11Австралия решила модернизировать военные базы для расширения ротации войск США

    Ротация американских войск в Австралии будет расширена, а военные базы на севере страны актуализируют для совместного использования ВВС обеих стран, заявил глава австралийского оборонного ведомства Ричард Марлз по итогам 33-го раунда американо-австралийских консультаций на уровне министров в формате «два плюс два».

    08:56Forbes сообщил о новом опасном для ВСУ российском оружии

    Высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины, говорится в статье Forbes.

    08:38Немецкий генерал пожаловался на обрушившую военный принцип действий НАТО Россию

    Разминирование стало самой кровавой частью украинского контрнаступления и обрушило принципы военного дела Североатлантического альянса, заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, немецкий бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

    08:20Экс-разведчик США: Зеленский после провала столкнется с кошмарным выбором

    После провала контрнаступления Киеву придется выбирать между двумя плохими вариантами, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Consortium News.

    07:57Сальдо рассказал о работах по устранению последствий разрушения Каховской ГЭС

    Последствия разрушения Украиной Каховской ГЭС можно будет считать ликвидированными только после того, как все разрушенное восстановят, сейчас идет лишь первоначальный этап – откачка воды, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    07:43ВСУ заполучили произведенные Северной Кореей ракеты

    Вооруженные силы Украины используют для РСЗО «Град» северокорейские ракеты, которые Киев получил от «дружественной страны», сообщили СМИ.

    07:05Артиллерия «Центра» уничтожила свыше 150 украинских военных

    Более 150 украинских военных, а также боевая машина пехоты, две бронированные машины и три пикапа вооруженных сил Украины уничтожены артиллерийскими ударами, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    06:45Движение по Крымскому мосту перекрывали трижды за ночь

    На Крымскому мосту три раза за ночь перекрывали движение автотранспорта, сейчас движение восстановлено, сообщают информационные агентства.

    06:25Байден собрался провести неделю в пляжной резиденции

    После посещения штата Мэн глава американского государства Джо Байден намерен провести неделю в резиденции на пляже Рехобот в штате Делавэр, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    05:58Имя Глинки убрали из названия академии музыки в Днепре

    Депутаты Днепропетровского облсовета на Украине приняли решение переименовать Днепропетровскую академию музыки имени Михаила Глинки, сообщают местные СМИ.

    29 июля 2023, 09:25

    Yle: Восток Финляндии переживает упадок из-за отсутствия российских туристов

    Yle: Многие бизнесмены на востоке Финляндии стали банкротами из-за отсутствия российских туристов

    Tекст: Алина Власенко

    Проживающие на востоке Финляндии предприниматели оказались в затруднительном положении из-за отсутствия российских туристов, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

    По данным журналистов, многие финские бизнесмены, прибыль которых зависела от российских туристов, стали банкротами. Например, в тяжелом положении оказалась компания Saimaa Travel, организовывавшая круизы из Лаппенранты в Выборг, передает RT.

    Тем временем стало известно, что генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 сентября прекратит обслуживание клиентов из-за отзыва разрешения на его работу в России.

    28 июля 2023, 19:46
    Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога

    Захарова: Россия оставляет за собой право на жесткий ответ на обстрел в Таганроге и атаку БПЛА на Москву

    Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия оставляет за собой право жестко ответить на обстрел ВСУ Таганрога и на атаку беспилотного летательного аппарата на Москву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Россия решительно осуждает очередные преступные действия Киева против гражданского населения и мирной инфраструктуры. По ее словам, военного смысла они заведомо не имели, поэтому РФ призывает международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов, передает РИА «Новости».

    Она указала, что Москва оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.

    Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что число пострадавших от удара украинской С-200 в Таганроге составляет 12 человек.

    Напомним, киевский режим атаковал Таганрог, выпустив по нему ракету С-200, снаряд удалось сбить, но его обломки упали на кафе в городе.

    Коментарии (93)
    28 июля 2023, 17:30
    Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Взрыв в Таганроге в пятницу произошел из-за террористической атаки киевского режима, сообщило Министерство обороны России.

    Украинская сторона ударила модернизированной зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по таганрогской инфраструктуре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Российские ПВО обнаружили и перехватили ракету, ее обломки упали на территории города. Повреждения получили несколько зданий, есть пострадавшие мирные жители, заключили в министерстве.

    Напомним, в Таганроге произошел взрыв, глава Ростовской области Василий Голубев заявлял, что причиной взрыва могла стать ракета. Сообщалось о 12 пострадавших.

    Коментарии (70)
    28 июля 2023, 20:59
    Исполком FIE отменил дисквалификацию украинки Харлан
    Исполком FIE отменил дисквалификацию украинки Харлан
    @ Tadashi MIYAMOTO/AFLO/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Исполнительный комитет Международной федерации фехтования решил отменить дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан на ЧМ в Милане, сообщает газета La Repubblica.

    Как сообщает издание, Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой, так как на турнире якобы действует протокол по борьбе с коронавирусом. Теперь представительница Украины сможет принять дальнейшее участие в командном турнире саблисток.

    Напомним, накануне Харлан отказалась пожимать руку Смирной после поединка, направив саблю в сторону россиянки. Согласно правилам FIE, спортсмены должны после поединка пожать друг другу руки. За это украинка была дисквалифицирована.

    Коментарии (70)
    28 июля 2023, 18:10
    Юрист объяснил уголовное дело против нашедшего на улице миллион рублей мужчины

    Юрист Юкша объяснил, почему о найденных на улице деньгах надо сообщать в полицию

    Юрист объяснил уголовное дело против нашедшего на улице миллион рублей мужчины
    @ Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если кто-то нашел деньги, кошелек, телефон или прочие вещи и не сообщил об этом в полицию или в органы местного самоуправления, а присвоил себе, то такие действия трактуются как кража, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН, профессор Янис Юкша.

    В Москве мужчина положил на крышу своей машины миллион рублей, завернутый в сверток, отвлекся на звонок, после чего уехал, а деньги упали на проезжую часть. Позже прохожий родом из ближнего зарубежья нашел на улице этот сверток, присвоил его и даже успел часть средств потратить, но спустя время был за это задержан полицией в общежитии.

    «Налицо 158 статья Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Это в чистом виде похищение чужого имущества. Любое лицо, которое совершило находку, будь то денежные средства, телефон, кошелек или прочие вещи, обязано заявить об этом либо в правоохранительные органы, либо в органы местного самоуправления. Никаких иных действий по отношению к чужому имуществу совершать нельзя», – говорит Юкша.

    Юрист объясняет: раз мужчина уже начал тратить найденные на улице деньги, то он их самовольно присвоил. Это уже является преступлением. Более того, нашедший не совершал никаких действий, чтобы разыскать владельца свертка, он не обратился в полицию или органы местного самоуправления.

    «Ничейных вещей не бывает. Мы же не можем посчитать машину ничейной, если она открытая стоит на обочине неподалеку от леса, в который за грибами ушли владельцы. Здесь то же самое. Соответственно, подобные действия преступления трактуются как кража, а наказание будет избираться в зависимости от суммы. В данном случае к лицу возможно применение наказания в виде лишения свободы», – рассказывает специалист.

    Мужчина, оставивший на своей машине сверток, также должен был заявить в полицию об утере, продолжает собеседник. Это касается и любых других вещей, которые человек может потерять в общественном месте – необходимо написать соответствующее заявление в полицейском участке либо попросить сотрудника правоохранительных органов составить протокол на месте. Если же этого не сделать, в случае обнаружения пропажи могут быть проблемы с ее получением, поскольку нет никаких доказательств, что что-то было утеряно.

    Ранее в Уфе в женском туалете торгового центра женщина обнаружила подозрительный полиэтиленовый сверток, о чем тут же сообщила охраннику. Тот, опасаясь, что в свертке взрывное устройство, принял все меры предосторожности и, аккуратно развернув сверток, увидел 2 млн рублей. На следующее утро деньги были переданы владельцу.

    Коментарии (31)
    29 июля 2023, 04:04
    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО

    Изучение трофейной бронетехники стран НАТО выявило излишнюю сложность конструкции

    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК показывают, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции, сообщил источник.

    Как рассказал источник РИА «Новости», в изучении участвует широкий пул специалистов из различных компаний. Результаты испытаний «в целом соответствуют ожиданиям».

    По его словам, западная бронетехника имеет «приемлемый уровень бронезащиты» с «наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты». При этом у нее «крайне посредственная подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости».

    Комментируя излишнюю сложность конструкции, источник пояснил, что речь идет «не о сложности освоения техники экипажами». По данному показателю современная техника ведущих производителей, включая Россию, находится приблизительно на одном уровне и «требует относительно длительного освоения».

    Однако ремонтопригодность западной техники «крайне низкая, особенно в полевых условиях». Также ее отличает ресурсозатратное техобслуживание. Такая ситуация вызвана «особенностями конструкции», порой нерациональными, сказал источник.

    Напомним, холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) сообщил, что его специалистам удалось познакомиться с бронемашинами западного образца. Так, специалисты «Курганмашзавода» исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, с целью найти слабые места и сильные стороны.

    Коментарии (14)
    28 июля 2023, 17:22
    Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
    Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
    @ Алексей Майшев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самаре в пятницу произошел взрыв, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Причиной взрыва стало, по предварительным данным, взрывное устройство, сообщил депутат в своем Telegram-канале, передает ТАСС. В результате подрыва никто не пострадал, серьезных разрушений не последовало, добавил депутат.

    Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемый в закладке взрывного устройства задержан, выясняется его мотив.

    Ранее в пятницу в Таганроге произошел взрыв. По словам главы Ростовской области Василия Голубева, причиной взрыва могла стать ракета. Сообщалось о 12 пострадавших.

    Коментарии (19)
    28 июля 2023, 15:21
    Названы запрещенные для ввоза в Россию модели машин из Японии

    Автоэксперт Рогов: Автодилеры и частные продавцы с 9 августа перестанут привозить из Японии некоторые автомобили

    Названы запрещенные для ввоза в Россию модели машин из Японии
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Автодилеры и частные продавцы Дальневосточного федерального округа России перестанут привозить из Японии праворульные большие минивэны, мощные внедорожники, рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

    По словам автоэксперта, с 9 августа в Россию перестанут поставлять большие праворульные минивэны и микроавтобусы с числом мест восемь и девять, а также мощные хетчбэки, внедорожники, купе и кабриолеты. Автоэксперт считает, что в результате сократится число продавцов таких машин – частных лиц и дилеров, но не в разы, не на 50%, и даже не на 20%, так как участники рынка переориентируются на другие сегменты, сообщает «Газета.Ru».

    Напомним, 18 июля стало известно, что Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра.

    Коментарии (20)
    28 июля 2023, 17:38
    Российские ученые вывели из анабиоза проспавшего 46 тысяч лет червя
    Российские ученые вывели из анабиоза проспавшего 46 тысяч лет червя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ученые смогли оживить червя-нематоду, пролежавшего приблизительно 46 тыс. лет в сибирской вечной мерзлоте, говорится в исследовании, опубликованном на сайте PLOS Genetics.

    После пребывания в криптобиозе были оживлены нематоды из сибирской вечной мерзлоты, принадлежащие к видам Panagrolaimus и Plectus, передает РИА «Новости», со ссылкой на исследование. Ученые представили точное радиоуглеродное датирование, указывающее на то, что особи вида Panagrolaimus находились в криптобиозе с периода позднего Плейстоцена (примерно 46 тыс. лет назад).

    По информации исследователей, образец нематоды был извлечен на северо-востоке Сибири в районе Колымы. Он покоился в вечной мерзлоте на глубине 40 метров. Чтобы оживить червей, им давали воду, они прожили около месяца, но успели произвести на свет более 100 новых поколений. Как заявил руководитель исследования Теймураз Курцчалия, этот маленький червь может встать в очередь на получение рекорда Гиннеса за то, что оставался в состоянии анабиоза намного дольше, чем кто-либо считал возможным.

    Ранее ученые Йельского университета при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней спустя час после смерти животных.

    Коментарии (23)
    28 июля 2023, 22:43
    Ракета поразила здание СБУ в Днепре

    Зеленский подтвердил попадание ракеты в здание СБУ в Днепре

    Ракета поразила здание СБУ в Днепре
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепре (Днепропетровске) зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал о взрывах в центре города. При этом воздушная тревога сработала уже после взрывов, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что «в Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание СБУ».

    Напомним, в начале июля Зеленский подтвердил, что был нанесен воздушный удар по зданию СБУ в Сумах. В октябре 2022 года сообщалось о взрывах у здания СБУ в Киеве.

    Коментарии (16)
    28 июля 2023, 21:53
    Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Командир подразделения ВС России рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командир подразделения разведки ВС России с позывным Шума рассказал, что техника ВСУ не имеет защиты, в отличие от танков Т-90, она легко поражается противотанковыми средствами ВС РФ.

    По его словам, натовская техника легко уничтожается, она не имеет тех средств защиты, которые есть у российских танков. Он привел в пример танк Т-90, от которого ракета противника «уходит», так как танк имеет специальные средства защиты, передает РИА «Новости».

     

    «Мое подразделение с начала наступления подбило около 18 единиц различной техники. Что могу сказать. Их техника легко пробивается. Наблюдал также работу противотанковых средств по нашей технике. А конкретно – танк Т-90. Сам в свой прибор наблюдения видел, как ракета уходит от него. Там есть специальные комплексы защиты. У них такого нет. Техника уничтожается легко», – рассказал Шума.

    Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении ВС России уничтожили несколько украинских танков Leopard.

    Коментарии (2)
    28 июля 2023, 21:40
    На Украине мужчину попытались мобилизовать прямо с пикника

    RT: На Украине полицейские попытались забрать в армию мужчину прямо с пикника

    На Украине мужчину попытались мобилизовать прямо с пикника
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинские полицейские пытались мобилизовать мужчину прямо с пикника на берегу водоема, за это он скинул сотрудника полиции воду, сообщили СМИ.

    По данным RT, в украинских соцсетях распространились кадры, на которых видно, как военный и полицейский разговаривают с мужчиной во время отдыха на берегу водоема. В какой-то момент начинается потасовка, и мужчина выбивает из рук полицейского папку для документов.

    Сотрудники полиции пытались скрутить мужчину, но ему на помощь приходит другой отдыхающий. После этого полицейского сталкивают в реку, а военком отступает в сторону.

    Где и когда были сняты кадры, неизвестно.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.

    Коментарии (9)
    28 июля 2023, 10:42
    Стало известно о напряженной обстановке на Времевском направлении

    Балицкий: Войска России контролируют Времевское направление, обстановка напряженная

    Стало известно о напряженной обстановке на Времевском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска контролируют Времевское направление, противник пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, обстановка напряженная, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, обстановка остается напряженной, тем не менее российские подразделения контролируют Времевское направление. Противник несет значительные потери, но пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, передает РИА «Новости».

    Ранее Балицкий заявил о стабилизации ситуации в Запорожской области.

    Коментарии (9)
    29 июля 2023, 00:58
    Украинские власти заявили об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре

    Глава Днепропетровской администрации Лысак заявил об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре

    Украинские власти заявили об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Ракетный удар по зданию областного управления СБУ в Днепре (Днепропетровске) нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер», заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

    Его слова приводят украинские СМИ.

    Тем временем как в России, так и на самой Украине отмечают, что украинские власти не смогли оперативно отреагировать на ракетный удар. Российский военный корреспондент Александр Коц указал, что «спустя время после удара улица около СБУ даже не перекрыта». «Мы можем получать все новые и новые кадры объективного контроля. Власти в городе не осталось, чтобы отдать приказ на перекрытие? Все были на совещании в СБУ?» – заявил он в Telegram.

    Мэр Днепра Борис Филатов в соцсетях также посетовал на то, что у здания находятся «сотни зевак, когда еще звучит воздушная тревога». «Мы, руководители, должны быть на месте прилета в первые минуты», – потребовал он.

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Днепре зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины. Сообщалось, что воздушная тревога сработала уже после взрывов.

    Коментарии (12)
    28 июля 2023, 12:08
    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном

    Военный эксперт Козюлин: США уберут из танков Abrams для ВСУ все секретные технологии

    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном
    @ U.S. Army/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Даже на старых танках Abrams, которые США планируют передать Украине, есть секретные технологии, которые в Германии изымут из машин. Кроме того, технику придется отремонтировать перед отправкой ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    «Надо понимать, что планируемые поставки танков Abrams Украине довольно скромные, они не дадут ВСУ серьезным образом изменить ситуацию на поле боя. Для США это своего рода символический жест – оказали помощь противнику России», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Начинает складываться впечатление, что Вашингтон и сам уже не очень-то хочет поддерживать Украину. Вместе с тем модернизация передаваемых танков, которую Штаты решили делать в Германии, будет подразумевать, конечно, изъятие секретных технологий. В первую очередь они снимут броню с обедненным ураном, чтобы эта разработка не попала в руки к российским военным», – полагает эксперт.

    «Такая защита, скорее всего, универсальна и для старых, и для новых моделей. Если Россия затрофеит даже подбитую машину, ее можно будет использовать для изучения и испытаний российских средств поражения. Вашингтон это учитывает и перестраховывается. В целом даже на старых танках достаточно много секретных технологий, которыми американцы, естественно, не хотели бы делиться с нами», – полагает собеседник.

    «Кроме того, я полагаю, что в Германии американцы и немцы попытаются неким образом усилить защиту танков с учетом характера военных действий и активного применения дронов. Также стоит помнить, что танки не новые – а значит, потребуется замена различных деталей, смазка механизмов и другие работы по части технического обслуживания», – добавил Козюлин.

    Ранее стало известно, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в Германии танки «пройдут окончательную модернизацию». При этом речь идет о старой модели M1A1, а не более новой модификации A2. На передачу A2, по мнению издания, потребовались бы годы.

    В первую партию собираются включить «от шести до восьми танков». Всего планируется направить на Украину 31 танк, у которых будут изъяты «наиболее засекреченные технологии», включая «в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном».

    Как пишет Politico, управлять танками Abrams украинские военные смогут после десятинедельного курса подготовки, который должен завершиться в августе. Пентагон заявил, что предпринимает все усилия, чтобы танки попали «на Украину как можно скорее». Однако конкретные сроки ведомство не указало.

    Напомним, в июне администрация Джо Байдена приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего США идут на столь рискованный шаг и к каким последствиям он может привести.

    Коментарии (17)
    28 июля 2023, 11:25
    Рогов заявил о потере ВСУ трех тысяч солдат под Старомайорским

    Рогов: ВСУ потеряли три тысячи человек в атаках на село Старомайорское на Запорожском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ с начала наступления при попытках занять село Старомайорское на Времевском направлении запорожской линии соприкосновения в июне потеряли более трех тысяч человек, сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, с начала наступления ВСУ у села Старомайорского была уничтожена целая бригада ВСУ, только по подтвержденным данным именно на данном участке – это свыше трех тысяч боевиков, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что противник в этом регионе «кидает на убой колоссальные силы», сейчас в районе Старомайорского идут ожесточенные бои высокой интенсивности. «Наши ребята стоят там как герои», – заключил он.

    Ранее сообщалось, что Восточная группировка отразила несколько атак ВСУ в направлении Старомайорского. Понеся существенные потери в живой силе, противник отступил.

    Коментарии (16)
    Главное
    Путин подчеркнул связь между независимостью Украины и ее нейтралитетом
    В Днепре заявили об ударе «Искандером» по зданию областного СБУ
    Движение по Крымскому мосту перекрывали трижды за ночь
    Немецкий генерал пожаловался на обрушившую военный принцип действий НАТО Россию
    ВСУ заполучили произведенные Северной Кореей ракеты
    Юрист объяснил уголовное дело против нашедшего на улице миллион рублей мужчины
    Украинским фехтовальщикам собрались разрешить не жать руки российским

    Россия создает экономический форпост в центре Европы

    Новые паромы уже в ближайшее время должны быть запущены между Петербургом и Калининградом. На наших глазах страна решает проблему транспортной связности попавшего почти в блокадное положение региона. Роль Калининградской области в общероссийском хозяйстве после распада СССР непрерывно менялась. Сегодня, как ни парадоксально, даже санкции укрепляют и промышленность, и транспорт эксклава. Подробности

    Перейти в раздел

    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев бросил в бой лучшие резервы

    Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции

    «Это худший сценарий для Франции». Так французская пресса описывает произошедший в Нигере переворот, и дело не только в том, что нарушен (по словам Макрона) «конституционный порядок». У Франции в Нигере куда более существенные интересы, чем какая-то демократия. Настолько существенные, что от их соблюдения зависит вся французская энергетика. Подробности

    Перейти в раздел

    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

    • Байдену грозит импичмент

      Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пригрозил президенту Джо Байдену импичментом. До того в Конгрессе выслушали показания агентов налоговой службы, из которых следует причастность Байдена-старшего к махинациям его сына-наркомана на Украине и в Китае. И хотя импичмент – дело серьезное, происходящее все больше напоминает цирк.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............