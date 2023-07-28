Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.2 комментария
Названы сроки прекращения работы генконсульства Финляндии в Петербурге
Генконсульство Финляндии в Петербурге прекращает обслуживание клиентов с 1 сентября
Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 сентября прекратит обслуживание клиентов из-за отзыва разрешения на его работу в России, сообщил финский МИД.
Как указано в заявлении дипломатического ведомства, 6 июля Россия сообщила о закрытии с 1 октября 2023 года генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, в связи с чем обслуживание клиентов прекращается с 1 сентября 2023 года, передает ТАСС.
В МИД добавили, что с 1 августа 2023 года визовый центр VFS (Visa Facilitation Services Global) в Санкт-Петербурге не будет принимать заявления на выдачу визы и разрешения на пребывание.
Ранее Россия отозвала согласие на деятельность генерального консульства Финляндии в Петербурге с 1 октября.