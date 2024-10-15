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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем смысл русского культурного влияния на Центральную Азию

    Традиционное присутствие русской культуры в странах Центральной Азии – явление убывающее. Сказывается в том числе постепенное проникновение современной турецкой и иранской культуры, а также движение наших соседей к собственным многовековым «скрепам».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В антироссийской игре Украине готовят скамейку запасных

    Нельзя исключить, что Украину просто хотят на время вывести из антироссийской игры, отправив на скамейку запасных и сохранив режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби. При этом саму антироссийскую игру никто не думает прекращать.

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    Андрей Перла Андрей Перла Почему арабо-израильская война так важна для России

    Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.

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    15 октября 2024, 09:05 • Новости дня

    Евродепутат из Словакии после визита в Москву назвал ложью стереотипы о России

    Евродепутат из Словакии Блага после визита в Москву назвал ложью стереотипы о России

    Tекст: Александра Юдина

    Евродепутат от Словакии Любош Блага посетил Москву и заявил, что на Западе распространяется невероятная ложь о России, отметив высокий уровень жизни и развитую инфраструктуру столицы.

    По его словам, на Западе распространяется невероятная ложь о России, в то время как Москва оснащена современными бытовыми устройствами и развитой инфраструктурой, передает РИА «Новости».

    «Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены. В России все есть, здесь высокое качество жизни», – сказал депутат, находясь в магазине бытовой техники.

    Блага также обратил внимание на стоимость бензина в России, которая составляет около 60 центов за литр, призвав европейцев задуматься о расходах.

    Кроме того, евродепутат сравнил московское метро с парижским и нью-йоркским, отметив чистоту и порядок в российской столице. Он заявил, что вопреки распространенному мнению, Россия не бедна, а экономика страны растет, несмотря на санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Блага приехал в Москву поблагодарить Россию за вклад в освобождение Европы от фашизма и извиниться за русофобию, которая распространилась в западных странах. Он посетил Красную площадь и возложил цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову и Могиле Неизвестного солдата.

    13 октября 2024, 00:38 • Новости дня
    Захарова иронично прокомментировала ролик МИД Испании с кадрами из Москвы

    Мария Захарова назвала «испанским стыдом» ролик МИД Испании в честь Дня испанской нации с кадрами из Москвы

    Захарова иронично прокомментировала ролик МИД Испании с кадрами из Москвы
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова иронично прокомментировала видеоролик, опубликованный МИД Испании, где используются кадры из московского Парка Горького, назвав его «испанским стыдом».

    Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выразила недовольство по поводу видеоролика, представленного в соцсетях Министерством иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации, сообщает ТАСС.

    Захарова отметила, что в ролике, использовались кадры Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького в Москве.

    «Наконец все узнали, что означает выражение «испанский стыд», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации разместило в соцсетях видео с кадрами у парка Горького в Москве. Многие удивились, почему для такого повода были выбраны именно эти кадры.

    День испанской нации, отмечаемый 12 октября, приурочен к годовщине высадки испанской экспедиции Христофора Колумба в 1492 году в Новом Свете.

    Это событие стало знаковым, поскольку привело к взаимодействию европейских и американских культур, кардинально изменив их мировоззрение и образ жизни.

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    13 октября 2024, 19:10 • Новости дня
    Эксперт: Потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем

    Аналитик Рожин: Взятие Дзержинска позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации

    Эксперт: Потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ уже утратили контроль над наиболее важными опорными пунктами Дзержинска, а также лишились преобладающих высот. Таким образом, освобождение города может произойти уже в ближайшее время. Это позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее стало известно о частичном отводе ВСУ из Дзержинска.

    «За последнюю неделю наши войска добились ощутимого прогресса, особенно в южной части Дзержинска (Торецк), где противник был вынужден отводить войска из ряда кварталов из-за угрозы окружения. Также с боями идет продвижение в центральной части населенного пункта. С севера также есть небольшие подвижки», – рассказал военный эксперт Борис Рожин.  

    По словам аналитика, нельзя говорить о бегстве ВСУ, однако «свои позиции они там удерживать объективно не могут». «Такая ситуация сложилась вследствие утраты противником ряда важнейших опорных пунктов, среди которых колония, расположенная в восточной части города, и комплекс шахты «Центральная», – пояснил он.

    Ситуацию для ВСУ осложняет и географическое расположение города. «Там есть ряд важных терриконов, занятие которых обеспечило нам контроль над местностью. То есть попытки проводить ротацию и подводить подкрепление наталкиваются на систематические удары дронами. Таким образом, пути подвоза боеприпасов и личного состава находятся в крайне уязвимом положении», – детализировал эксперт.

    Спикер считает, что утрата Дзержинска, которая может произойти уже в скором времени, обернется для ВСУ падением «позиций, расположенных рядом». «Кроме того, после освобождения города одним из потенциальных направлений продвижения для ВС России станет Константиновка, где Киев уже какое-то время ведет эвакуацию. То есть мы начнем активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации», – рассуждает аналитик.

    «Также у нас появится дополнительная возможность оказывать давление на агломерацию не только через Дзержинск, но и с юга. Соответственно, противнику будет гораздо сложнее маневрировать. Кроме того, ВСУ придется думать, как одновременно прикрыть Константиновку и оборонять Часов Яр и Северск», – подчеркнул Рожин и добавил, что «потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем, которые вряд ли удастся разрешить в краткосрочной перспективе».

    Украинские войска начали частичный отвод своих подразделений из Дзержинска (Торецка), сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Представитель силовых структур отметил: «Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города». Источник также указал, что украинская армия использует отработанную тактику вывода войск малыми группами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для вооруженных сил Украины в Торецке (украинское название Дзержинска) сложилась тяжелая ситуация, а также сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска в связи с зачисткой центральной части города от очагов сопротивления.

    Между тем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит российским войскам продвигаться на север республики.

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    14 октября 2024, 19:42 • Видео
    Зачистка Украины от мужчин

    Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

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    12 октября 2024, 12:50 • Новости дня
    NYT: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом

    The New York Times: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом

    NYT: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом
    @ Maciek Musialek/Anadolu/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия внедрила в арсенал «дроны-драконы», обливающие позиции российских войск раскаленным металлом, пишет The New York Times.

    По данным американской газеты, украинские военные начали применять беспилотники, известные как «дроны-драконы», вооруженные раскаленной смесью алюминия и оксида железа, передает «Газета.Ru».

    Уточняется, что эти дроны при воспламенении создают самоподдерживающуюся реакцию, что делает их практически неугасимыми.

    По информации издания, такие беспилотники пролетают над российскими оборонительными позициями, осыпая их дождем раскаленного металла. Затем они сами обрушиваются на врага, создавая разрушительные последствия.

    Украинские солдаты дали этим беспилотникам название «дроны-драконы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ранее успешно уничтожила украинские беспилотники в акватории Азовского моря.

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    13 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ

    Президент Киргизии Жапаров заявил, что Запад не должен указывать Бишкеку

    Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о двойных стандартах европейских стран в вопросе сотрудничества с Россией и СНГ, отметив, что они сами часто действуют не в соответствии с обещаниями.

    Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Жапаров выразил недовольство действиями европейских стран, которые, по его словам, говорят одно, а делают совершенно другое. Он подчеркнул, что некоторые страны, входящие в ЕС или НАТО, продолжают сотрудничать с Россией, несмотря на свои публичные заявления. Жапаров считает, что подобная политика является примером двойных стандартов, и призвал европейские страны не указывать странам СНГ, как им выстраивать свои отношения с Россией.

    6 октября сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров прибудет в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, где будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества.

    Ранее в Бишкеке прошла встреча посла России Сергея Вакунова и главы МИД Киргизии Жээнбека Кулубаева, на которой обсуждались вопросы миграции и экономических связей.

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    12 октября 2024, 10:46 • Новости дня
    Spiegel: В Киеве заговорили о завершении конфликта с учетом территориальных уступок
    Spiegel: В Киеве заговорили о завершении конфликта с учетом территориальных уступок
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве начали обсуждение сценария завершения конфликта с Россией, предполагающего отказ от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, пишет Der Spiegel.

    По данным немецкого издания, в Киеве начались обсуждения возможного завершения конфликта с Россией посредством отказа Украины от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, передает РИА «Новости».

    Как отметил высокопоставленный киевский чиновник, без определенных уступок победа будет невозможна.

    Чиновник также выразил сомнения в продолжении активной поддержки Украины со стороны США, независимо от результатов предстоящих выборов президента этой страны.

    Он подчеркнул, что негативное влияние на ситуацию оказывают настроения как среди военных, так и гражданского населения.

    «Прогноз плохой. Моральный дух части войск беспокоит. Люди на самом деле больше не хотят воевать. Несправедливость войны может разорвать общество на части», – предупредил он.

    Накануне офис президента Украины отверг слухи о возможных территориальных уступках России ради членства в НАТО, назвав их «абсолютным бредом».

    Между тем в западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР, писала Financial Times.

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    14 октября 2024, 20:36 • Новости дня
    Путин внес в Госдуму проект ратификации договора о партнерстве с КНДР
    Путин внес в Госдуму проект ратификации договора о партнерстве с КНДР
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно–Демократической Республикой.

    Соответствующий документ уже доступен в электронной базе Госдумы. В проекте федерального закона указано: «Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно–Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин направил поздравления северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины образования КНДР и подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений между Россией и Северной Кореей, а ранее сообщалось, что Россия и КНДР обсудили укрепление многосторонних связей и возможное расширение сотрудничества в области экономики и культуры.

    В июне Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Москва и Пхеньян подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    13 октября 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского

    Политолог Скачко: Зеленский в Европе справился с ролью попрошайки на 90%

    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Главная цель – заставить Запад напрямую воевать с Россией – Владимиром Зеленским не была достигнута. Но он вновь выпросил деньги, справившись со своей ролью попрошайки процентов на 90, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал итоги европейского турне Зеленского.

    «Если взять в качестве главной цели турне попытку заставить Запад воевать вместо Украины, разрешив при этом Киеву вступить в НАТО, и нанесение России стратегического поражения, то Зеленский, конечно провалился. Европа и США намерены и дальше воевать руками украинцев», – сказал Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    «Однако, если говорить о прикладных аспектах, а именно – участие Украины в войне, то оно будет обеспечено», – добавляет аналитик. Он также указывает: объем помощи будет не таким, как ожидали в Киеве, но этого хватит «для поддержания автоматов в руках». Более того, несмотря на несогласие с так называемым планом победы, почти все страны выделили какие-то средства.

    «И тут стоит отдать должное Зеленскому – он идеально справляется со своей ролью «королевы попрошаек». Он обивает пороги мировых лидеров, не чувствуя или не показывая ни стыда, ни достоинства, ни чести. Он просто скребется в дверь, как потерявшая ориентиры собачка, которая голодна и готова на все ради того, чтобы ее накормили. В этом смысле он справился процентов на 90», – иронично заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два ключевых требования: разрешение на удары вглубь России с использованием ракет Taurus и ускорение процесса вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники. Вместе с тем Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро.

    Как пишет издание, в Берлине эти просьбы были фактически проигнорированы. Канцлер Шольц не дал ни категоричного отказа, ни поддержки предложений Зеленского, оставив их без ответа. Это вызвало разочарование у украинской стороны, так как решения по этим вопросам для Киева имеют стратегическую важность.

    Кроме того, сообщается, что министерство обороны Германии решило прекратить поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время. По данным Bild, в опубликованном внутреннем документе министерства говорится, что бундесвер больше не будет направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц.

    Тем временем The Washington Post пишет, решение ЕС выделить 440 млн долларов на поддержку украинской оборонной промышленности подчеркивает недостатки европейского оборонного сектора, неспособного самостоятельно удовлетворить потребности Украины в оружии.

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    14 октября 2024, 12:44 • Новости дня
    Рогов предрек ВСУ обвал Запорожского участка фронта

    Член ОП Рогов: Для ВС России открывается возможность нового вектора ударов по Гуляйполю

    Рогов предрек ВСУ обвал Запорожского участка фронта
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Улучшение позиций в Каменском, а также освобождение Левадного и Золотой Нивы открывает для ВС России возможность нового вектора ударов по Гуляйполю – с северо-востока и востока, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее ВС России заняли новые позиции в Каменском и освободили Левадное на границе ДНР и Запорожской области.

    «В Каменском российские военные улучшили позиции по переднему краю. Сейчас основные бои идут в северной части населенного пункта. Инициатива в руках наших ребят. С учетом успехов на Времевском выступе это вызывает сдержанный оптимизм», – отметил Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    Он также рассказал о том, что ВС России взяли штурмом поселок Левадное. Причем произошло это стремительно, указал собеседник. «В рамках одной попытки наступления наши бойцы продвинулись на три километра – это большое расстояние в условиях нынешних боевых действий. Российские военные проявили морально-волевые качества. Плюс противник, похоже, не ожидал такого напора с нашей стороны», – детализировал спикер.

    Кроме того, как напомнил член ОП, ранее также был освобожден населенный пункт Золотая Нива. «В совокупности это дает возможность российской армии наступать на север на Времевском направлении, а также открывает возможность нового вектора ударов по Гуляйполю – с северо-востока и востока. Ранее наступление шло только с юга и юго-востока», – уточнил Рогов.

    Впрочем, помимо Степногорского направления, где ВС России улучшают позиции в Каменском, а также Времевского направления, где были освобождены два населенных пункта, активные боевые действия происходят на Ореховском направлении, подчеркнул собеседник. Так, в сводках часто звучат населенные пункты Малая Токмачка и Нестерянка.

    Как полагает член ОП, на ситуацию на Запорожском участке фронта влияет несколько факторов. «Во-первых, боевой дух российских военных, потому что воюет не оружие, а люди. Во-вторых, авантюра Киева в Курской области. Те подразделения, которое украинское командование бросило туда, могли бы помочь удерживать линию фронта на том или другом участке. А так мы видим, что он плавно осыпается, а это рано или поздно перейдет к обвалу всего фронта», – считает Рогов.

    Ранее он рассказал о том, что российские войска заняли новые позиции в запорожском селе Каменское, ведя ожесточенные бои на Степногорском направлении фронта. При этом, по его словам, наступление свидетельствует о динамике изменения фронтовой обстановки.

    Накануне также сообщалось об освобождении поселка Левадное. Отмечалось, что в боях участвовали бойцы 336-й гвардейской Белостокской бригады морской пехоты, отмеченной орденами Жукова, Суворова и Александра Невского.

    В ходе операции российские силы прорвали украинскую оборону на Времевском участке Запорожского направления и продвинулись на несколько километров. Левадное было взято штурмом, а российский флаг был поднят на северной окраине поселка.

    Напомним, на минувшей неделе российская авиация нанесла удар по укрепрайону ВСУ в Запорожье. Кроме того, российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в этом городе, используя фронтовую авиацию.

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    15 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    Боррель оценил возможность «заставить» Россию заключить перемирие с Украиной

    Глава дипломатии ЕС Боррель счел «очень отдаленной» перспективу «заставить» Россию заключить перемирие с Украиной

    Боррель оценил возможность «заставить» Россию заключить перемирие с Украиной
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен усилить Украину в политическом и военном плане, но перспектива принудить Россию к перемирию военным путем «выглядит очень отдаленной», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    После заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, Боррель заявил, что существует «стратегическая логика» в поддержке Украины с целью «заставить (президента России Владимира) Путина сесть за стол переговоров». «Однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», – приводит слова Борреля РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Боррель сообщил, что Украина представит свой «план победы» на саммите ЕС 17–18 октября. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что этот план вскоре будет презентован гражданам Украины.

    Однако в США «план победы» уже раскритиковали. Европейское турне украинского лидера Владимира Зеленского также оказалось провальным, он не добился успеха с основными требованиями своего «плана победы».

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    13 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Пассажир погиб при аварийной посадке самолета Ан-3 в Якутии

    При аварийной посадке Ан-3 в Якутии погиб один пассажир, на борту было пять человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В Якутии самолет Ан-3 АК «Борус» совершил аварийную посадку вблизи города Олекминск, в результате которой один из пассажиров погиб, на борту находились пять человек.

    Самолет Ан-3 АК «Борус» совершил аварийную посадку в полутора километрах от города Олекминск в Якутии, сообщает ТАСС.

    На борту находились пятеро, включая трех членов экипажа и двух пассажиров. В результате аварии один из пассажиров погиб.

    По информации пресс-службы ГУ МЧС по Якутии, в готовности к реагированию находятся пять спасателей и воздушное судно Ми-8. «К сожалению, в результате аварии один пассажир погиб», – заявили в МЧС.

    Инцидент расследуется, на месте работают спасатели, готовые оказать необходимую помощь. О причинах аварийной посадки пока не сообщается.

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    14 октября 2024, 17:42 • Новости дня
    Россиянка оставила новорожденного младенца в туалете аэропорта Антальи

    Генконсульство России в Анталье подтвердило задержание оставившей в туалете младенца россиянки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дипломаты генконсульства России в Анталье подтвердили задержание россиянки, которая оставила новорожденного в туалете аэропорта и попыталась улететь на родину без него, сообщили в диппредставительстве.

    Как указали в диппредставительстве, дипломаты сейчас в контакте с матерью и новорожденным, которые сейчас находятся в местной больнице. Представительство готово предоставить им необходимое консульское содействие, передает ТАСС.

    Как сообщил телеканал NTV, полиция задержала россиянку, которая оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта в Стамбуле. Сотрудники службы безопасности обнаружили младенца после вызова от уборщицы. Ребенку на месте оказали первую помощь, а затем доставили в больницу для дальнейшего обследования. Отмечается, что мать вместе с подругой попыталась быстро пройти паспортный контроль, но они были оперативно задержаны.

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    13 октября 2024, 11:16 • Новости дня
    В США заявили о неспособности ЕС обеспечить Украину оружием и боеприпасами

    WP: ЕС не способен обеспечить Украину достаточным количеством оружия и боеприпасов

    В США заявили о неспособности ЕС обеспечить Украину оружием и боеприпасами
    @ President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение ЕС выделить 440 млн долларов на поддержку украинской оборонной промышленности подчеркивает недостатки европейского оборонного сектора, неспособного самостоятельно удовлетворить потребности Украины в оружии, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, недавнее решение ЕС инвестировать около 440 млн долларов на развитие украинской оборонной промышленности свидетельствует о значительном изменении подхода к поддержке Украины. Это финансирование направлено на производство ракет, беспилотников и другого оружия, что должно помочь Украине быстрее удовлетворить свои потребности в вооружении.

    Отмечается, что деньги будут получены от замороженных российских активов на Западе и дополнены 190 млн долларов от правительства Дании. «Я думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, в котором нуждается Украина, и самый простой способ для украинцев – сделать это самостоятельно, – отметил европейский дипломат. – Если у украинцев есть материалы и деньги, они могут сделать это гораздо быстрее самостоятельно».

    Глава брюссельского отделения Немецкого фонда Маршалла Ян Лессер подчеркнул, что инвестиции в украинский сектор вооружений обеспечивают большую гибкость и увеличивают возможности страны в короткие сроки. Однако, по его мнению, это не может заменить крупномасштабные поставки западного оружия, в которых Украина нуждается для успешного противостояния российской армии.

    Однако, несмотря на все усилия, Украине все еще требуется значительная западная помощь, отмечает газета. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что страна разрабатывает собственные баллистические ракеты, а производство беспилотников значительно возросло, достигнув 1,5 млн единиц в этом году.

    Украинская оборонная промышленность значительно увеличила свое производство за последние несколько лет, утроив его в 2023 году. В этом году на развитие сектора выделено около 4 млрд долларов, но его потенциал оценивается в 10-12 млрд долларов, по словам украинских чиновников. Поток инвестиций в оборонную отрасль Украины вскоре может увеличиться, так как другие страны готовы использовать аналогичный механизм вложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что поставки западного оружия Украине в 2025 году могут быть сорваны из-за финансовых трудностей союзников, которые либо испытывают нехватку средств, либо не хотят увеличивать финансовую помощь. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, однако позже он не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский планирует представить Джо Байдену «план победы», включающий интеграцию Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства по поставкам современного оружия, и размер нового пакета помощи Украине от США может составить 375 млн долларов, нарушив многомесячную тенденцию к предоставлению Киеву меньших пакетов.

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    13 октября 2024, 05:48 • Новости дня
    Мосгорсуд снизил срок экс-следователю по делу о стрельбе в «Москва-Сити»

    Мосгорсуд смягчил наказание Агаджаняну до 10 лет и 6 месяцев лишения свободы

    Tекст: Денис Тельманов

    Мосгорсуд уменьшил срок заключения бывшему следователю СК РФ Левону Агаджаняну, обвиненному в фальсификации доказательств по делу о перестрелке в «Москва-Сити», на шесть месяцев.

    Мосгорсуд снизил срок заключения бывшему следователю СК РФ Левону Агаджаняну на шесть месяцев. Как передает ТАСС, Агаджанян признан виновным в фальсификации доказательств и привлечении невиновных к уголовной ответственности по делу о стрельбе в «Москва-Сити».

    Теперь он должен отбыть 10 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Его также лишили права занимать госдолжности на три года и специального звания майора юстиции.

    Первоначально Замоскворецкий суд приговорил Агаджаняна к 11 годам колонии. Агаджанян также должен был выплатить 7 млн рублей в качестве компенсации ущерба, однако Мосгорсуд отменил это решение, передав дело в гражданское производство.

    По данным следствия, Агаджанян, который уволился в 2019 году и стал адвокатом, фальсифицировал документы по делу о перестрелке в башне «Око» в «Москва-Сити» в 2017 году. Он незаконно привлек к ответственности трех человек, чей преследование было прекращено.

    Перестрелка в ноябре 2017 года произошла между охранниками бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудниками ЧОП. Пострадали семь человек, включая двух сотрудников Росгвардии. Два участника перестрелки, Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов, получили 16 и 15 лет колонии, соответственно.

    Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 11 годам колонии бывшего следователя СК Левона Агаджаняна, признав виновным в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к ответственности по делу о стрельбе в деловом центре «Москва-сити».

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    15 октября 2024, 03:31 • Новости дня
    Венгрия пригрозила наложить вето на санкции ЕС против России

    Глава МИД Венгрии Сийярто пригрозил заблокировать санкции ЕС в случае отмены исключений по поставкам российской нефти

    Венгрия пригрозила наложить вето на санкции ЕС против России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если исключения, которые сделаны для Будапешта в связи с санкциями ЕС против российской нефти, отменят, Венгрия наложит вето на сами санкции, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

    Сийярто отметил, что санкции пересматриваются каждые шесть месяцев, и пока они действуют, исключения на поставки нефти в Венгрию и Словакию должны оставаться в силе. «В противном случае мы наложим вето на санкции», – приводит его слова РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что лидеры стран ЕС понимают ситуацию, поэтому «исключения» остаются в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, когда ЕС ввел эмбарго на российскую нефть, ему пришлось сделать исключение для трубопроводных поставок – Брюссель хотел запретить любые поставки, но Венгрия наложила вето и пропустила санкции только после согласия ЕС на исключение.

    22 июля Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из–за приостановки транзита нефти от российской компании «Лукойл» через территорию Украины. Сийярто заявил, что бездействие Еврокомиссии по этому вопросу указывает на то, что именно она дала Киеву соответствующее указание. В октябре сообщалось, что поставки нефти «Лукойла» в Венгрию возобновились по измененным контрактам, и ее прием теперь осуществляется на границе Белоруссии и Украины.

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    14 октября 2024, 20:11 • Новости дня
    Боррель: Украина представит «план победы» на саммите ЕС

    Боррель: Сибига представил министрам ЕС элементы «плана победы» Зеленского

    Боррель: Украина представит «план победы» на саммите ЕС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ходе заседания Совета министров иностранных дел ЕС, прошедшего в Люксембурге, украинский министр Андрей Сибига представил некоторые элементы так называемого плана победы Владимира Зеленского.

    Согласно заявлению Борреля, представленные Сибигой материалы связаны с планами Зеленского, которые он намерен подробно изложить европейским лидерам на предстоящем саммите Евросоюза, запланированном на 17-18 октября, передает РИА «Новости».

    Ранее советник офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Зеленский выступит в Верховной раде 16 октября с публичным представлением «плана победы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что вскоре гражданам Украины будет презентован «план победы», который включает политические, дипломатические, экономические и военные меры завершения конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену этот «план победы», в который входит интеграция Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства по поставкам современного оружия.

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