Евродепутат из Словакии Блага после визита в Москву назвал ложью стереотипы о России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, на Западе распространяется невероятная ложь о России, в то время как Москва оснащена современными бытовыми устройствами и развитой инфраструктурой, передает РИА «Новости».

«Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены. В России все есть, здесь высокое качество жизни», – сказал депутат, находясь в магазине бытовой техники.

Блага также обратил внимание на стоимость бензина в России, которая составляет около 60 центов за литр, призвав европейцев задуматься о расходах.

Кроме того, евродепутат сравнил московское метро с парижским и нью-йоркским, отметив чистоту и порядок в российской столице. Он заявил, что вопреки распространенному мнению, Россия не бедна, а экономика страны растет, несмотря на санкции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Блага приехал в Москву поблагодарить Россию за вклад в освобождение Европы от фашизма и извиниться за русофобию, которая распространилась в западных странах. Он посетил Красную площадь и возложил цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову и Могиле Неизвестного солдата.