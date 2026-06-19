Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.30 комментариев
Лидеры ЕС впервые решили продлить антироссийские санкции сразу на год
На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза договорились продлить весь пакет ограничительных мер против России на двенадцать месяцев вместо привычных шести, сообщил представитель Европейского совета.
«Лидеры ЕС приняли решение продлить санкции сразу на 12 месяцев, а не на 6, как раньше», – приводит слова представителя Европейского совета ТАСС.
Такой формат одобрения ограничительных мер был применен впервые. Как уточняется, формальное решение о продлении всего комплекса односторонних рестрикций до 31 июля 2027 года планируют принять на следующей неделе на уровне министров стран Евросоюза.
При этом практического значения эта процедура не имеет, поскольку санкции, которые Брюссель начал вводить с 2014 года, фактически продлеваются автоматически каждые полгода письменным решением Совета ЕС без какого-либо обсуждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность продлевать антироссийские санкции не раз в полгода, а раз в год.
В апреле страны ЕС приняли 20-й пакет антироссийских санкций.