Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.33 комментария
Науседа увязал сохранение Будриса во главе МИД Литвы с отношениями с Китаем
Науседа: Сохранение Будриса главой МИД Литвы зависит от отношений с Китаем
Перспективы министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса остаться на своем посту зависят от развития контактов с Китаем и Тайванем, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Есть вещи, которые необходимо сделать, и с учетом этого следует оценивать успех деятельности Будриса в ближайшие месяцы, – приводит ТАСС слова президента. – Это нормализация отношений с Китаем и достижение амбициозных целей, о которых мы договаривались с Тайванем».
По словам Науседы, по этим направлениям «надо положить на стол определенные результаты». Глава государства добавил, что в случае положительных итогов Будрис сможет продолжить работу во главе МИД, а при отрицательных результатах ситуация будет рассмотрена иначе. При этом он подчеркнул, что главным ориентиром должны оставаться интересы страны.
В Литве новое правящее большинство начало «перезагрузку правительства». Объявлено, что с должностей уйдут несколько членов кабмина, включая премьера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Литвы предложил Китаю восстановить нормальную работу дипломатических представительств после кризиса из-за тайваньского офиса.
Будрис призывал атаковать Калининград. Российский сенатор Владимир Джабаров заявил о стремлении Будриса придать себе политический вес угрозами в адрес Калининграда.