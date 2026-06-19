Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.33 комментария
Российский снайпер сбил дрон, дав штурмовикам зайти в населенный пункт
Точный выстрел командира взвода снайперов 428-го полка с позывным «Рус» по дрону «Баба-Яга» позволил российским штурмовикам зайти в населенный пункт Петрово (Орехово – укр. название), рассказал сам военнослужащий.
Снайпер в беседе с РИА «Новости» рассказал, как ликвидация тяжелого гексакоптера открыла дорогу штурмовикам.
Беспилотник пытался сбросить магнитные мины на дорогу, которая использовалась для снабжения и эвакуации бойцов.
«Противник начал минировать дорогу, подход к нашим подразделениям. Прилетела «Баба-Яга» и стала скидывать магнитные мины. Я зафиксировал маршрут дрона противника и занял удобную позицию. В районе трех часов ночи появился ударный дрон противника, обнаружил его в тепловизионный прицел, сделал несколько выстрелов и поразил цель. Все, дрон упал», – рассказал собеседник.
Военнослужащий добавил, что после потери дорогостоящего аппарата враг осознал присутствие профессионала и прекратил попытки минирования в этом секторе.
Благодаря грамотному прикрытию российские штурмовые группы успешно выполнили боевую задачу и зашли в населенный пункт.
Село Петровское располагается в Покровском районе ДНР возле границы с Днепропетровской областью. Министерство обороны сообщало об освобождении данного населенного пункта 12 июня 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российский бомбардировщик Су-34 уничтожил четыре расчета тяжелых гексакоптеров в Сумской области