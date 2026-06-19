Лавров: Европа сама разрушила прежнюю систему безопасности

Tекст: Антон Антонов

«Европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками. Возврата к ней не будет», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.

По его словам, сегодня необходимо двигаться к созданию общеконтинентальной архитектуры безопасности, открытой для всех стран Евразии и отражающей многополярные реалии современности. Он подчеркнул, что принцип равной и неделимой безопасности, который оказался растоптан в евроатлантических построениях, может быть реализован в рамках новой евразийской системы.

Глава МИДа отметил, что к этой работе Европа сможет подключиться, когда созреют условия. Он подчеркнул, что для содержательного диалога нужно восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада после окончания «холодной войны», и вернуть его можно только практическими шагами, а не ультиматумами, подобными предъявленному России в Лондоне 7 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

В июне лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.