NYT: Пошлины на товары из Канады, КНР и Мексики приведут к росту цен в США

The New York Times: Пошлины на импорт из КНР, Канады и Мексики вызовут рост цен в США

Tекст: Мария Иванова

Президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики, что неминуемо приведет к росту цен на потребительские товары в стране, пишет The New York Times.

Эти меры коснутся широкого спектра товаров, включая овощи, мясо, электронику и автомобили. Профессор Университета штата Мичиган Джейсон Миллер отметил, что американцам сложно будет избежать инфляции, проходя мимо торговых рядов, отмечает ТАСС.

Особенно заметным будет подорожание овощей и фруктов, многие из которых импортируются из Мексики, например, авокадо, помидоры и клубника. Кроме того, увеличатся цены на алкогольные напитки, в том числе на текилу и пиво. Пошлины также повлияют на стоимость импортируемого из Канады мяса и зерна.

Автомобильная промышленность также ощутит влияние тарифов, так как автопроизводители из Канады и Мексики еженедельно поставляют в США автомобили и запчасти на десятки миллиардов долларов. Из Китая ввозятся запчасти на миллиарды долларов, а пошлины увеличат их стоимость для американских потребителей.

Трамп в субботу подписал исполнительный закон о введении тарифов: 25% на импорт из Мексики и Канады (10% на канадские энергоресурсы) и 10% на товары из Китая. На эти три страны приходится треть всех импортируемых в США товаров и услуг, а их совокупный экспорт в США в 2023 году составил почти 1 трлн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, торговые пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом в отношении Канады, Мексики и Китая, начали оказывать негативное влияние на американцев еще до их официального введения.

В ответ на введенные США пошлины несколько канадских провинций, включая Онтарио, Британскую Колумбию и Квебек, анонсировали запреты на продажу американского алкоголя, затрагивая более 3,6 тыс. наименований продукции.