Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.8 комментариев
Средства РЭБ перехватили 137 дронов над Донецком и Макеевкой
Средства радиоэлектронной борьбы за неделю сорвали 140 воздушных атак в ДНР
За неделю системы радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» нейтрализовали 137 беспилотников над Донецком и Макеевкой, в том числе разведывательные аппараты в Кировском и Куйбышевском районах.
Как отметили в региональном УФСБ, на протяжении прошедшей недели системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» успешно обнаружили и перехватили 137 БПЛА над Донецком и Макеевкой, передает ТАСС.
В частности, в Кировском районе Донецка был перехвачен украинский разведывательный дрон вблизи объекта водоснабжения частного сектора. Также в жилых кварталах Куйбышевского района было подавлено три БПЛА самолетного типа, которые предназначались для проведения разведки и выявления систем противовоздушной обороны Донецка.
Накануне сообщалось, что гарнизон ВСУ в селе Великая Новоселка на западе ДНР оказался в оперативном окружении. Противнику предстоит прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы.