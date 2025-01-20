Средства РЭБ перехватили 137 дронов над Донецком и Макеевкой

Средства радиоэлектронной борьбы за неделю сорвали 140 воздушных атак в ДНР

Tекст: Максим Попов

Как отметили в региональном УФСБ, на протяжении прошедшей недели системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» успешно обнаружили и перехватили 137 БПЛА над Донецком и Макеевкой, передает ТАСС.

В частности, в Кировском районе Донецка был перехвачен украинский разведывательный дрон вблизи объекта водоснабжения частного сектора. Также в жилых кварталах Куйбышевского района было подавлено три БПЛА самолетного типа, которые предназначались для проведения разведки и выявления систем противовоздушной обороны Донецка.

Накануне сообщалось, что гарнизон ВСУ в селе Великая Новоселка на западе ДНР оказался в оперативном окружении. Противнику предстоит прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы.