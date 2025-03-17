ДНР перехватила 198 украинских БПЛА над Донецком и Макеевкой за неделю

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, за прошедшую неделю в ДНР было сорвано почти 200 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В региональном УФСБ сообщили, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 198 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над городами Донецк и Макеевка.

В частности, на территории Зуевской тепловой электростанции был перехвачен украинский дрон-камикадзе. В Донецке, в Куйбышевском районе, была предотвращена атака украинского гексакоптера на районную электрическую подстанцию, а в Кировском районе был подавлен беспилотник, который осуществлял разведку вблизи жилых кварталов.

В Макеевке был перехвачен ударный дрон под названием «Баба-Яга», который нес боевые заряды. Кроме того, в этом же районе были подавлены два беспилотника самолетного типа и квадрокоптер-разведчик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили более 5,7 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников на рубежах Луганской Народной Республики за неделю, что на тысячу больше, чем ранее.

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