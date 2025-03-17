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Почти 200 атак дронов ВСУ сорваны в ДНР за неделю
ДНР перехватила 198 украинских БПЛА над Донецком и Макеевкой за неделю
За прошедшую неделю в ДНР система защиты перехватила 198 беспилотников ВСУ, включая дрон-камикадзе и ударный дрон «Баба-Яга».
Как передает ТАСС, за прошедшую неделю в ДНР было сорвано почти 200 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В региональном УФСБ сообщили, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 198 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над городами Донецк и Макеевка.
В частности, на территории Зуевской тепловой электростанции был перехвачен украинский дрон-камикадзе. В Донецке, в Куйбышевском районе, была предотвращена атака украинского гексакоптера на районную электрическую подстанцию, а в Кировском районе был подавлен беспилотник, который осуществлял разведку вблизи жилых кварталов.
В Макеевке был перехвачен ударный дрон под названием «Баба-Яга», который нес боевые заряды. Кроме того, в этом же районе были подавлены два беспилотника самолетного типа и квадрокоптер-разведчик.
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