В ЛНР за неделю уничтожили свыше 5,7 тыс солдат ВСУ и наемников

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, за неделю на фронтовых рубежах Луганской Народной Республики российские военные уничтожили свыше 5,7 тыс. украинских солдат и иностранных наемников. Эти данные представил военный эксперт Андрей Марочко, отметив, что за прошлую неделю количество уничтоженных противников увеличилось почти на тысячу человек по сравнению с предыдущей неделей.

Анализируя ход специальной военной операции, Марочко подчеркнул вклад группировки «Север», которая нанесла наибольший ущерб противнику. В дополнение к этому, российская армия уничтожила 12 танков, 100 полевых артиллерийских орудий, 15 станций радиоэлектронной борьбы и более 330 различных боевых машин противника за отчетный период.

Также за это время были уничтожены 29 полевых складов с боеприпасами, что значительно ослабило боеспособность украинских сил в регионе и усложнило их дальнейшие наступательные действия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink.

Средства ПВО России уничтожили шесть украинских дронов в трех областях страны за два часа, по данным Минобороны РФ.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о быстром продвижении российских войск на великоновоселковском направлении после освобождения села Днепроэнергия, а также о стабилизации ситуации на красноармейском направлении, несмотря на переброску резервов ВСУ.