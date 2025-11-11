Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

На чем зарабатывают банки в России Российским банкам удается генерировать высокие прибыли и не уходить в убытки, несмотря на высокую ставку ЦБ, дорогие и недоступные кредиты, замедление экономической активности. Крупнейший банк – Сбербанк, в частности, показывает рост прибыли и рекордные дивиденды. Как им удается оставаться на плаву?

Трамп превращается в Байдена Фотография президента США Дональда Трампа, якобы спящего прямо на рабочем месте, вызвала вал подозрений насчет его дееспособности. Даже в том случае, если президент здоров, дела в стране идут неважно. В Белом доме, разумеется, все отрицают. Но уже рассуждают о возможном преемнике Трампа.

В Запорожской области готовят «северную клешню» Российские военные уверенно развивают наступление на Запорожском направлении. За последние дни было освобождено несколько населенных пунктов, включая села Новое и Сладкое. В чем состоит тактическое и стратегическое значение этих территорий и какую роль они сыграют в зачистке региона от сил противника?

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

Страхи Зеленского и дело Миндича Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

Мюнхенская речь и новый мировой порядок 2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

У Грузии лопнуло терпение Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.