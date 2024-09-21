Туризм в Прибалтике пострадал из-за конфликта на Украине

Страны Балтии ощутили кризис туризма из-за военного конфликта на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Военный конфликт на Украине оказал значительное влияние на туристическую индустрию стран Балтии. Спрос на путешествия в Европу после пандемии начал расти, однако геополитическая нестабильность привела к кризису въездного туризма в странах, граничащих с Россией, передает РБК.

В отчете ETC анализируются последствия различных кризисов для туризма, в том числе военные действия. Туристические организации стран ЕС, включая Литву, Латвию и Эстонию, испытывают падение числа международных туристов, что связано с восприятием региона как небезопасного.

В отчете подчеркивается, что число международных прибытий в Латвию сократилось на 24%, в Эстонию на 15%, а в Литву на 14% по сравнению с 2019 годом. Основными причинами кризиса въездного туризма в этих странах стали «небезопасная ситуация» и «страх путешествовать из-за военного конфликта». Путешественники из таких стран, как США, Германия и Франция, отменили многие запланированные поездки в регион.

Страны предпринимают меры для преодоления кризиса. Литва инвестирует в инфраструктуру и разрабатывает новые туристические продукты, чтобы привлечь другие рынки. Латвия сосредоточилась на внутреннем и деловом туризме. Эстония акцентирует внимание на своей безопасности в рамках НАТО, чтобы успокоить потенциальных туристов. Польша также заявляет, что страна остается безопасной для туристов, несмотря на близость к зоне конфликта.