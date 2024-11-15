Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.3 комментария
Преступность в Эстонии выросла на фоне бедности и инфляции
Эстонские власти зафиксировали рост преступности на 4% из-за бедности населения
В Эстонии отмечен рост преступности на фоне ухудшения социально-экономического положения, что в прошлом году привело к увеличению уровня преступлений на 4%, в частности мошенничества на 25%.
Рост преступности в Эстонии связан с ухудшением социально-экономического положения, сообщила министр юстиции и цифровых технологий страны Лииса-Ли Пакоста. Она отметила, что аналитики считают ухудшение условий жизни главным фактором, способствующим росту преступлений, передает ТАСС.
«К сожалению, выросло и число тех людей, которые говорят, что крадут, потому что иначе им не хватает денег на покупку еды и предметов первой необходимости», – заявила Пакоста.
По данным министра, за последние десять лет уровень зарегистрированной преступности в стране снижался, однако в последнее время этот показатель начал увеличиваться. В прошлом году преступность выросла примерно на 4%, причем особенно резко возросло количество случаев мошенничества – на 25%. Это свидетельствует о серьезных экономических проблемах, с которыми сталкиваются граждане Эстонии.
Кроме того, зампредседателя финансовой комиссии парламента Андрей Коробейник отметил, что страна откатилась на семь лет назад по покупательской способности и уровню жизни. Он связал это с высокой инфляцией, подчеркнув, что Эстония второй год подряд занимает последнее место среди стран Европейского союза по экономическим показателям. Это еще более усложняет ситуацию для населения, вынуждая многих прибегать к преступлениям в поисках средств к существованию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Эстонию обрушился шквал магазинных краж, полиция буквально завалена этими делами.
Между тем в странах Прибалтики продолжают увеличивать налоги для подготовки к возможной российской агрессии, что вызывает недовольство у местной оппозиции, которая считает, что государство грабит самых бедных.