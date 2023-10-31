Нищета и воровство переворачивают репутацию всей Эстонии

Tекст: Никита Демьянов

Эпидемия магазинных краж в Эстонии имеет устойчивую тенденцию к разрастанию. Так, например, только в июне этого года полиция зарегистрировала 497 краж из торговых заведений, тогда как в аналогичном месяце прошлого года их было 315. Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года краж стало на 57% больше. По данным же фирмы Viking Security, которая охраняет крупные сетевые магазины, этим летом попыток краж было почти вдвое больше, чем в прошлом году.



Зачастую воришки действуют в группах – одни отвлекают охранников, другие выносят товар. Раньше из эстонских магазинов крали более дорогие продукты, которые затем можно перепродать – например, алкоголь, красную рыбу или сыр. Теперь же тащат вообще все, что попадает под руку. «Сейчас воруют все, во всех категориях товаров: и колбасу, и масло, и яйца. Мы считаем, что на это влияет экономическая ситуация. Люди готовы пойти на такой шаг – украсть, чтобы поесть», – рассказывает эстонский операционный директор сети супермаркетов Rimi (самая крупная торговая сеть в Прибалтике) Елена Литвинович.

Менеджер по безопасности торговой сети Maxima Меэлис Пеэт подтверждает: «Если раньше воровали только отдельные товары – алкоголь, косметику, бритвенные принадлежности, то в настоящее время доля краж среди продовольственных товаров значительно возросла. Больше нельзя сказать, что у нас есть один определенно доминирующий профиль вора, как в прошлом. Речь идет уже не о классическом профессиональном магазинном воришке с рюкзаком и капюшоном. Наибольший прирост воровства среди простых людей: матерей с детьми, пенсионеров и т. д. Люди просто не платят за продукты, а многие вынуждены делать это из-за экономической ситуации».

Крадут не только сами эстонцы, но и приезжие. Так этой осенью на страницы местных газет попала история молодого украинца, который регулярно нарушает общественный порядок в городе Пярну. «Этот человек постоянно ворует в магазинах, употребляет алкоголь и нарушает общественный порядок. Сотрудники магазинов пытаются с ним разобраться, но полиция его не забирает. Его часто можно увидеть в торговом центре Port Artur, в магазине Сoop, который находится в центре города, на автовокзале и в Rimi», – рассказала жительница Пярну. По ее словам, украинец упивается своей безнаказанностью – в сети TikTok распространяется видео, на котором этот мужчина стоит на крыше и показывает средний палец прохожим.

По словам руководителя отдела внутреннего контроля торговой сети Selver Катрин Кууск, увеличению числа магазинных краж поспособствовали кассы самообслуживания, где ответственность за оплату лежит на самом клиенте. «Люди просто не сканируют продукты – и не из-за рассеянности, хотя и такое случается, а вполне сознательно. Многие сканируют на пять евро, а выходят из магазинов с тележкой продуктов на 200 евро. И все больше становится таких, по которым вообще не скажешь, что они воры. Иногда берут с собой детей: мол, семья за покупками пришла», – сообщает Кууск. По ее словам, для нейтрализации защитных элементов на упаковке товара воришки в основном применяют сумки или рюкзаки с подкладкой из фольги.



Магазинных краж стало так много, что эстонская полиция завалена делами такого рода.

В итоге в эстонском Минюсте взвешивают возможность повысить потолок суммы украденного, необходимый для возбуждения уголовного дела. В настоящее время минимальный ущерб, за который можно получить уголовное наказание, составляет в Эстонии 200 евро. Этот порог хорошо знаком магазинным ворам, которые точно знают, на какую сумму нужно украсть, чтобы в случае поимки отделаться административным производством.



Уголовная статья светит и тому, кто занимается систематическими мелкими кражами, сумма которых на практике может не превышать и пяти евро. «Расследование краж в рамках уголовного дела стоит дорого. Планка в 200 евро была установлена восемь лет назад. За это время многое изменилось. Жизнь подорожала», – говорит вице-канцлер министерства юстиции Маркус Кярнер. «Практика показывает, что угроза уголовного наказания не останавливает человека от совершения кражи», – подхватывает руководитель полиции уезда Ида-Вирумаа Инна Тоатер, добавляя, что людей толкает на воровство бедность.

Как легко догадаться, эстонские торговцы с предложением о повышении ценового порога уголовных дел решительно не согласны. Они и лимит в 200 евро считают слишком уж высоким.

Катрин Кууск из Selver приводит один из примеров того, к чему привело введение этого порога: «У нас недавно был «клиент», сумма кражи которого составила то ли 214, то ли 219 евро. Так нам его адвокат написал письмо: мол, если бы «клиент» использовал скидочную карту Partner, то сумма была бы меньше 200 евро, вы представляете!» Торговцы требуют по крайней мере не повышать лимита. «Повышение нижней границы уголовного наказания несомненно приведет к увеличению количества краж, а также средней суммы украденного. Поскольку в нынешних экономических условиях число попыток воровства уже значительно возросло, обсуждение возможности таких изменений вызывает беспокойство», – предупреждает руководитель службы охраны предприятия Prisma Peremarket Алар Олуп.





Воруют в Эстонии не только в магазинах – в последнее время участился слив топлива из припаркованных автомобилей. Из-за роста стоимости на отопление воруют топливные гранулы со складов. Старший комиссар эстонского Департамента полиции и погранохраны Тимо Рейнталь рассказывает о людях, которые пытаются выйти из магазина с полными мешками дров, не заплатив за них на кассе. Выросло количество краж на стройках, в рабочих и производственных помещениях.

Причина обнищания и связанной с этим криминализации эстонцев понятна – правительство премьер-министра Каи Каллас в период рецессии повышает налоги и сокращает государственные социальные расходы. В связи с этим оппозиционные политики рассуждают о «безумной налоговой реформе, которая ввергает население страны в нищету и разрушает всякие надежды на восстановление экономического роста».

Хотя справедливости ради следует указать, что обворовывают эстонские магазины не только обнищавшие граждане, но и группы профессиональных грабителей. «Реальная жизнь показывает, что магазинные воры в организованных воровских бандах – люди все более молодого возраста. Недавно в таллиннском универмаге поймали 11-летнего серийного вора. Однако за этими детьми стоит целая сеть организаторов и перекупщиков краденого. Ущерб магазинов как раз в основном и связан с воровскими бандами, и крадут с целью перепродажи, в основном через интернет. Эти банды прекрасно знают свои права и действуют систематически, переходя из магазина в магазин в течение «рабочего дня», – делится исполнительный директор Союза торговых предприятий Эстонии Неле Пейл.

Резкий рост количества краж бьет по репутации эстонцев, предпочитающих считать себя людьми порядочными и законопослушными.

Более того, эстонские националисты сознательно распространяют стереотипы о том, что особым пристрастием к воровству и прочему антисоциальному поведению отличаются именно «тиблы» – таково употребляемое в Эстонии оскорбительное наименование русских.

В рассекреченных документах ЦРУ, содержащих информацию, собранную американцами в Эстонии в 50-е, приводится, в частности, такое выражение, часто применявшееся местными жителями: Eestlased on mehed ja naised, venelased roovlid ja vargad («Эстонцы – мужчины и женщины, русские – разбойники и воры»). Это представление о русских укоренилось среди эстонцев в качестве стереотипа, дожив до наших дней. Местные национал-радикалы открыто говорят, что «с тиблами каши не сваришь».

Политик от эстонской праворадикальной партии EKRE Урмас Рейтельманн (позднее выбранный депутатом эстонского парламента и представителем Эстонии в ПАСЕ) назвал эстонских русских «паразитирующими тиблами» – подразумевая, что они не способны к честному труду. Ну а то, что, как оказывается, сами же эстонцы массово занимаются воровством – это, как говорится, «совсем другое»…