Эстонский депутат Чаплыгин: Рост цен опустошил кошельки граждан Эстонии

Tекст: Станислав Лещенко

Эстонский премьер-министр Кая Каллас сообщила, что правительство этого государства в ближайшие дни приступит к обсуждению госбюджета. Она уточнила, что ключевым словом нового бюджета является «экономия». «Необходимо привести финансы государства в порядок», – подчеркнула Каллас. Премьер-министр признала, что «процесс будет сложным», и заверила, что деньги налогоплательщиков будут тратиться лишь на самые необходимые нужды.

Будут давить налогами



Какие же именно нужды считаются сейчас в эстонском государстве первоочередными? В апреле текущего года, сразу после формирования правящей коалиции составившие ее партии подписали соглашение о том, что в ближайшие годы военные расходы государства вырастут до 3% от ВВП государства. В июле министр обороны Ханно Певкур утвердил план, в соответствии с которым его ведомство в ближайшие четыре года потратит на свои нужды более 1,2 млрд евро.

Эти деньги пойдут на приобретение ракетного комплекса ПВО, на механизацию маневренных подразделений, на увеличение запасов боеприпасов и строительство складов для них. Предусматривается замена старого сторожевого корабля Pikker. «Инвестиции Эстонии в оборону в свете войны на Украине резко возросли – мы приобретаем значительно больше оружия, боеприпасов и оснащения», – заявил Певкур.

Деньги пойдут и на увеличение личного состава эстонских вооруженных сил. Эстонская армия – призывная. Прежде предусматривалось, что в военное время (то есть после объявления мобилизации) численность Сил обороны Эстонии должна составлять 26 700 военнослужащих. Однако в августе правительство своим решением увеличило верхний предел численности личного состава до 43 700 человек. Общее количество срочников и резервистов, которых можно будет привлечь к боевым действиям, вырастет на 10 500 человек. Кроме того, в верхний предел количества личного состава военного времени теперь будет включен дополнительный резерв в 4000 человек.

Деньги, которые власти собираются пустить на рост военных расходов, предполагается выжать из жителей Эстонии.

Так, с 1 января следующего года налог с оборота и подоходный налог в стране вырастут до 22% (сейчас – 20%). Кроме того, с июля 2024-го предполагается ввести автомобильный налог. По самому жесткому варианту (он еще обсуждается) размеры ежегодного налога составят от 30 до 350 евро – в зависимости от марки машины и ее возраста. Кроме того, будет введен и налог на регистрацию автомобилей в авторегистре.

Оппозиционная обструкция

Эстонские бизнесмены критикуют налоговую политику государства. По оценке Центрального союза работодателей Эстонии (ЦСРЭ), не ясны как цель планируемого налога на автомобили, так и необходимость его введения – особенно с учетом стремительного роста инфляции.

В письме, направленном в министерство финансов, гендиректор ЦСРЭ Арто Аас заявил, что эстонские предприятия и потребители в ближайшее время и без того столкнутся с повышением нескольких налогов, которые приведут к росту расходов и инфляции. В то же время экономика Эстонии сокращается пять кварталов подряд, растет безработица, а конкурентоспособность компаний на экспортных рынках находится под серьезным давлением.

Председатель парламентской фракции Центристской партии Танель Кийк добавил, что политика правящих ведет к тому, что достойная жизнь в Эстонии будет только у богатых. А глава оппозиционной Консервативной народной партии Мартин Хельме обвинил правящих в том, они хотят внушить населению, что наличие собственного автомобиля и потребление электричества являются предметами роскоши.

Здесь стоило бы отметить, что сейчас оппозицию в эстонском парламенте составляют те самые три партии, которые в свое время сформировали коалицию, правившую в Эстонии с начала 2019-го по начало 2021-го. Сравнивая те времена с этими, многие эстонцы вздыхают – работа той коалиции кажется им, в сравнении с деятельностью нынешней (состоящей из Партии реформ, Социал-демократической партии Эстонии и «Эстонии 200»), верхом профессионализма.

«Государство превратилось в монстра, пожирающего самого себя»



Эстония стала третьей страной в ЕС по количеству банкротств – разоряются главным образом предприятия в сферах услуг, фирмы, специализирующиеся на питании, транспорте, складских услугах, образовании, здравоохранении и социальном обеспечении. Многие уважаемые в эстонском обществе люди откровенно заявляют, что государство свернуло куда-то не туда – и его дальнейшая судьба их очень тревожит.

«Ежедневно читая о промахах нашего государственного управления и массовой растрате средств, начинаешь представлять себе катящийся в сторону пропасти автомобиль без руля и тормозов. Из-за лишь разрастающегося количества чиновников и несуществующей ответственности эстонское государство превратилось в монстра, пожирающего самого себя. Государственный бюджет, как и бюджеты ведомств, непрозрачен. Каждое министерство, будто силосные башни, действует само по себе, не видя общей картины государства – которой, похоже, нет и у самого правительства», – жалуется, например, издатель Вайко Тигане.

В свою очередь богатейший бизнесмен Эстонии Урмас Сыырумаа заявил, что «Эстония фактически банкрот».

Даже министр финансов Март Вырклаэв в ответ на запрос парламентария Александра Чаплыгина признал, что запланированное правительством повышение налогов никак не может способствовать восстановлению экономического роста. Чаплыгин, представляющий оппозиционную Центристскую партию, обвиняет премьер-министра Каю Каллас в отсутствии квалификации, необходимой главе правительства.

«Повышение налогов приводит к росту цен... А цены в Эстонии, как свидетельствует статистика, и без того достигли своего потолка. Еще больший рост цен приведет к сокращению потребления, то есть люди станут меньше покупать... Несмотря на то что цены в Эстонии быстро растут, обороты розничной торговли сокращаются – на 15% по итогам года. Это значит, что люди уже сократили потребление, поскольку их доходы не позволяют сохранять его на прежнем уровне», – констатирует Чаплыгин.

Рассказы Каллас о том, что зарплаты в Эстонии растут едва ли не быстрее, чем цены, не стоят, по мнению Чаплыгина, и выеденного яйца: если потребление сокращается, значит, людям не хватает денег. «Налоги нужно брать там, где есть деньги, а у населения Эстонии этих денег уже не осталось. Рост цен окончательно опустошил кошельки граждан. Если государству действительно нужны дополнительные средства, их нужно искать в другом месте. Например, у банков, прибыли которых на фоне повышения процентных ставок бьют все рекорды... Сегодня правительство действует по принципу: чтобы корова давала больше молока, ее нужно меньше кормить и больше доить. В качестве коровы выступает население Эстонии, в виде сумасшедшей доярки – правительство Каи Каллас», – заключает Чаплыгин.





Тут стоит вспомнить, что еще несколько лет назад Эстония считалась перспективным «балтийским тигром» и едва ли не самым успешным из государств, образовавшихся на руинах СССР. Конец «истории успеха» этого тигра оказался связан с фактическим разрывом отношений с Россией. Отказ от российских энергоносителей привел к резкому росту стоимости электричества и отопления, что по цепочке ударило по всей эстонской экономике. Уход российского транзита привел к упадку местной железной дороги. Разрыв связей с российским бизнесом нанес мощный урон эстонским предпринимателям.

Самые смелые и прагматичные эстонские предприниматели, невзирая на угрозу травли, пытаются сохранить связи с РФ. А теперь и без того обнищавшее население собираются давить повышенными налогами, значительная часть которых уйдет на «оборону» от той же России. Неудивительно, что в нынешних условиях Эстонская Республика вряд ли придет к высокому уровню жизни своего населения.