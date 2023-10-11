Европейскую экономику спасают остатки российского топлива

Почему Евросоюз увеличивает закупки СПГ и дизеля из России

Tекст: Владимир Добрынин

«Несмотря на призывы испанских властей постепенно сокращать и в перспективе отказаться от закупки наших энергоресурсов, Мадрид продолжает наращивать импорт российского газа, – заявил не так давно российский посол в Испании Юрий Клименко. – Так, в январе–августе 2023 года сюда было экспортировано 53,2 тыс. ГВт·ч нашего СПГ, что на 38,5% больше, чем за тот же период 2022-го (32,7 тыс.)».



Российский дипломат привел цифры только по своему – то есть испанскому – участку. Казалось бы, другие страны Европы могли бы просто указать пальцем на пиренейское королевство и сказать: «а мы не такие, мы соблюдаем противороссийские директивы Брюсселя и углеводородным энергоносителям поставили надежный заслон».

Но случилось наоборот: газеты Европы бросились соревноваться в признании факта идущего роста закупок странами ЕС российского нефтегазового сырья. Будто кто-то влиятельный снял запрет на признание очевидной ситуации. Факт – «мы не только покупаем российские газ, нефть и продукцию их переработки, но и наращиваем объемы приобретаемого» – уже никто не пытается оспорить. Европейские издания не сходятся только в одном аспекте, а именно – степени зависимости Европы от углеводородов из РФ.

Например, Europa Azul выносит в заголовок «Испания на 65% увеличила свою зависимость от русского газа». «В феврале 2022 года доля российского СПГ в общем объеме закупаемого Испанией этого вида топлива составляла лишь 5,7%. В августе 2023-го она достигла уже 19,7%. Более высоких показателей добились только США (20,8%) и Алжир (24,5%). 53 231 гигаватт-час (ГВт·ч) российского газа, приобретенного в период с января по август 2023 года, на 65% превышает объем импорта из России за этот же период прошлого года», – отмечает издание.

Статистические выкладки аналитического центра «Корпорация стратегических резервов нефти и нефтепродуктов» (Cores) гласят, что Испания в период с января по июль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го нарастила импорт российского СПГ и вовсе на 70%. РФ при этом по объемам поставляемого сжиженного газа, информирует Cores, уступает лишь Алжиру, отодвинув США и Нигерию на третье и четвертое места соответственно.

В Брюсселе, по словам аналитиков Europa Azul, российские показатели «вызвали серьезную озабоченность»,

поскольку могут свидетельствовать о том, что пиренейская страна «оказалась на коротком поводке у Кремля». Однако руководству ЕС нет смысла беспокоиться, ибо «то, что есть на самом деле – не то, что кажется». Поскольку «огромным ростом закупаемых объемов Испания обязана огромным обязательствам, которые она взяла на себя перед своими соседями – Португалией, Францией и Италией». И еще «виновата» в сложившейся ситуации развитость испанской газовой инфраструктуры, а именно: наличие значительного количества заводов по регазификации привозимого сжиженного углеводородного сырья.

Благодаря заботе о соседях Испания «легче других европейских стран справилась с возникшим из-за начавшегося на Украине в феврале 2022-го конфликта кризисом». Так что, по мнению некоторых европейских экспертов, неправильно было бы говорить о росте зависимости Европы от российского СПГ, а правильно это следует назвать «развитием торгово-экономических связей европейского альянса».

Такой вывод подтверждается и словами испанского министра экономики Терезы Риберы. «(В Европе) ощущается общая нехватка энергоносителей и чувство страха, связанного с этим», – сказала Рибера в интервью Reuters. И добавила, что «до 2027 года прекращение закупок СПГ Евросоюзом у России не состоится». Заявление испанской чиновницы не следует рассматривать в качестве дежурного успокоительного пустословия, поскольку Испания в настоящее время президентствует в Европейском сообществе, а значит, и некоторым образом определяет политику (в том числе и экономическую) в альянсе.

«Я предполагаю, что рано или поздно, если ситуация не изменится в России и на Украине, этот запрет будет установлен. Но сейчас, после турбулентности прошлого года, Европейская комиссия и государства-члены хотят, чтобы все развивалось мирно. Нам важно избежать дополнительных потрясений,

– подвела итог Тереза Рибера. И подчеркнула, что Испания – лидер по закупкам СПГ из РФ вынужденный. Обстоятельства заставили им стать: «Мне это не нравится. Я знаю, что благодаря имеющейся у нас инфраструктуре все новые и новые игроки на рынке СПГ транспортируют этот продукт через наши порты и хранят его на наших объектах, чтобы иметь возможность реэкспортировать его в любое время. Правительство Испании изучило способы остановить этот импорт, но не нашло правовой основы для его запрета без согласованной позиции ЕС, поскольку это связано с внешней торговлей».

Тут испанская министр экономики несколько лукавит, решив слегка почистить страну от «позора», которым на Западе может считаться второе место Испании в мире по закупкам СПГ из России. Однако деваться Мадриду некуда: по расчетам специалистов «спрос на экспорт природного газа из Испании в 2023 году вырастет на 33%». То есть вся когорта недружественных стран, собравшаяся под эгидой ЕС, продолжит покупать ненавистный российский газ во все увеличивающихся размерах. И кто же захочет резать голову курице, несущей золотые яйца?

«Сжиженный природный газ продолжает приносить России миллиарды долларов, по оценкам брюссельской консалтинговой компании Bruegel, в период с марта 2022 года по февраль этого года Европа заплатила России за СПГ 12 млрд евро (12,85 млрд долларов)», – информирует Reuters.

Справедливости ради заметим, что не одна Испания среди европейских стран пополняет российский кошелек деньгами за СПГ. Газета ВЗГЛЯД уже писала, что неожиданно поставщиком этого продукта для Германии стала Бельгия, запасов этого сырья практически не имеющая. Третье место в этом списке занимают Нидерланды, на днях объявившие о закрытии своего некогда мощного месторождения газа в Гронингене.

То есть добывать неоткуда, но работать перекупщиком никто не запрещает.

«Нехватка энергоносителей и чувство страха» ощущается с недавних пор Европой и в еще одной нефтегазовой отрасли. Речь идет о бензине и в особенности о дизельном топливе. А во всем «опять виновата Россия», принявшая решение приостановить на неопределенный срок экспорт своих бензина и солярки. «Минсельхоз РФ выразил обеспокоенность, что в южных районах страны аграриям может не хватить горючего для проведения уборки богатого урожая», – объясняет испанская El Economista.

«Ведение 21 сентября Россией эмбарго на экспорт дизельного топлива особенно сильно ударило по экономике ЕС, – пишет издание. – Тень зимы, которая в конечном итоге ввергнет европейскую экономику в кризис из-за энергетических проблем, превратилась в реальную угрозу вследствие последнего решения Москвы».





Авторы обращают внимание на то, что «запрет на экспорт Россией бензина не должен был повлиять на энергетическую ситуацию в Европе, ибо ЕС давно уже ввел со своей стороны запрет на покупку российского топлива». Но, тем не менее, повлияет, поскольку существенно сократится предложение дизеля на международном рынке. Если раньше государства – члены Евросоюза как-то старались завуалировать обход ими пресловутого брюссельского «распоряжения о потолке цен» на российскую нефть, то теперь европейские СМИ уже не стесняясь пишут, что «берут продукцию РФ через третьи страны, чтобы удовлетворить свои потребности».

«Нехватка именно российского дизельного топлива – это главный дестабилизирующий фактор европейской экономики. Россия является основным экспортером горючего, которое играет ключевую роль не только в транспорте, но и в отоплении домов в суровые зимы Центральной Европы, а также в сельском хозяйстве, – подчеркивает El Economista. –

Поэтому ЕС в целом и Испания в частности продолжат практику приобретения нефте- и газовых энергоносителей через посредников. Главные из них – Турция, Марокко. Не исключено участие и других африканских стран».

Как видим, Европе по-прежнему не обойтись без российских нефти и газа. Там прекрасно понимают, что если Старому Свету и повезло с прошлой зимой, оказавшейся теплее, чем рассчитывали, но такое везение – это не навсегда.

Ну а 2027 год, называемый в Брюсселе точкой полного отказа от энергоносителей из РФ, еще далеко. И тут – как в притче про Ходжу Насреддина: «либо ишак сдохнет, либо падишах помрет». Поскольку уже сейчас европейские власти сами себе признаются, что «отказ от российского богатого и дешевого газа – перспектива для европейской экономики разрушительная». А значит, российские энергоносители еще неопределенно долгое время будут пользоваться спросом на мировом рынке, в том числе и в Европе. Какие бы директивы против российского топлива в ЕС не придумывали.