Молдавия рискует повторить газовую судьбу Украины

Молдавия готовит страну к полномасштабному энергетическому кризису

Tекст: Ольга Самофалова

Молдавия перестанет закупать газ у Газпрома – по крайней мере, для «территории, контролируемой конституционными властями» (то есть речь не идет о Приднестровье). Такое заявление сделал министр энергетики республики Виктор Парликов. Он уверяет, что Молдавия нашла возможность закупать газ на европейском рынке.

«Более того, мы сумели сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с Газпромом», – заявил Парликов во время выступления на Евроатлантическом форуме устойчивости.

У кого же Молдавия нашла газ и по какой цене?

«По всей видимости, Кишинев будет покупать тот же российский газ, только у посредников, например, у Румынии. Мы сейчас видели целую серию сделок европейских компаний с Турцией. Например, румынские и болгарские компании заключили контракты на поставку газа с государственной турецкой компанией Botas. А откуда Турция получает этот газ? У Газпрома», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В середине сентября греческая компания DEPA Commercial была выбрана победителем тендера на поставку 100 млн кубометров природного газа для молдавской Energocom. Стоимость закупленного газа не раскрывалась. Но известно, что Кишинев закупил газ на кредитные деньги от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), где была открыта кредитная линия на 100 млн евро.

Однако большой вопрос, насколько как бы «европейский» газ окажется дешевле российского газа, закупаемого у Газпрома напрямую.

«Сейчас у Молдавии уникальный контракт с Газпромом, который Россия вряд ли с кем-то еще подпишет. Это контракт с двойным ценообразованием:

в летний период привязка идет к стоимости на европейском спотовом рынке газа, а в зимний период – привязка к стоимости нефти. Многие годы это позволяло получать Молдавии оптимальные цены. Потому что зимой из-за дополнительного спроса на газ в отопительном сезоне цены на спотовом рынке возрастали, поэтому Кишиневу было выгодней платить за газ с привязкой к нефти. А летом цена на споте обычно падает, поэтому выгодней привязка к споту. В нормальных условиях этот контракт выгоден Молдавии. Но в последнее время рынок лихорадило, поэтому в отдельные моменты, возможно, на споте можно было купить газ дешевле, чем по газпромовскому контракту, но думаю, что в среднем по году контрактные поставки все-таки более выгодные», – считает эксперт.

По его мнению, Молдавия попадает в ту же ловушку, в которую в свое время попала Украина. «Нафтогаз» в 2015 году отказался покупать газ напрямую у Газпрома и начал закупать его на европейском рынке с помощью виртуального реверса. Это был тот же российский газ, только купленный у европейских посредников.

«Официальные данные Укрстата о средней цене газа показывали запредельные цены на так называемый европейский газ. Покупать в Европе газ через посредников было дороже, чем если бы Украина продолжила покупать у Газпрома по контракту, который действовал до 2019 года», – напоминает Юшков.

По его мнению, Молдавии, скорее всего, тоже придется переплачивать за «европейский» газ. Кроме того, это сейчас газ на европейском спотовом рынке стоит в районе 500 долларов за тысячу кубометров, однако зимой в отопительный сезон цены определенно вырастут, в том числе и для молдаван. И желание Кишинева вернуться к закупкам у Газпрома серьезно вырастет.

Тем более что

если зима будет холодной и потребление в самой Европе подрастет, то лишнего газа на перепродажу для других стран – а именно для Молдавии – может не остаться.

Высокая цена плюс риск не получить необходимые объемы газа у нового продавца очень высоки, считает собеседник.

Именно поэтому заявление Молдавии об отказе от российского газа не сопровождается разрывом контракта с Газпромом. В российской компании подтвердили, что пока продолжают получать от Молдавии ежесуточные заявки на поставку газа. Поставки идут транзитом через Украину по ГИС «Суджа».

На самом деле, боится прекращения контракта не Газпром, а Молдавия, и ей есть что терять.

В сентябре между сторонами обострился конфликт по старым долгам. Когда в октябре 2021 года Газпром продлил на пять лет контракт с Молдовагазом, было оговорено условие, что молдавская сторона решит вопрос исторического долга, иначе Газпром имеет полное право прекратить поставки газа в Молдавию.

Кишинев попросил перед выплатой долга провести аудит. Его результаты стали известны в начале сентября, и они сильно удивили Газпром. Речь изначально шла о долге в 709 млн долларов на конец марта 2022 года. Молдавия посчитала, что 276 млн долларов из этого долга документально не подтверждены, а 400 млн долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. По итогу оказалось, что все, что Молдавия должна Газпрому, как считают молдавские власти, – это 8,6 млн долларов.

Газпром выразил резкое несогласие с такой ситуацией и будет отстаивать свои права. Вопрос в том, каким образом – будет долго судиться или сначала прекратит поставки газа в Молдавию, а потом обратится в суд.

«Власти Молдавии понимают, что поставки газа для потребителей Молдавии могут прекратиться, потому что они отказываются платить по долгам Газпрома. Поэтому Кишинев хочет успокоить собственных граждан, что он нашел другой газ и еще дешевле», – полагает эксперт ФНЭБ.

При этом надо понимать, что основной объем газа из России идет все-таки в Приднестровье на местную ГРЭС, которая обеспечивает электричеством и правый, и левый берег. Сейчас Молдавия покупает электроэнергию у Приднестровья.

«Если разрывать полностью контракт с Газпромом, тогда встанет остро вопрос, где Кишинев будет брать электричество. Для Молдавии основной риск именно в этом.

Потому что если Молдавия разрывает отношения с Газпромом полностью, то Газпром может сократить поставки газа на Приднестровскую ГРЭС, чтобы электростанция вырабатывала электричество только для самого Приднестровья. Тогда Молдавии придется искать не только альтернативный газ, но еще и альтернативное электричество. Сомневаюсь, что у Румынии достаточно инфраструктуры, чтобы запитать всю молдавскую энергетическую систему на себя», – объясняет последствия реального разрыва газовых отношений Молдавии с Газпромом Игорь Юшков.

Министр энергетики Молдавии пару недель назад уверял, что Молдавия может обойтись без поставок электроэнергии с Приднестровской ГРЭС. Но предупреждал, что страна должна быть готова к нескольким кризисам, в том числе к высоким ценам на электроэнергию и возможному гуманитарному кризису.

При этом в Молдавии уже действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом и резким подорожанием энергоресурсов. В 2022 году тарифы на газ в Молдавии выросли почти в семь раз, а на электроэнергию – почти в четыре раза.

Успокоить собственных граждан в такой ситуации – важная задача для молдавских властей. «С другой стороны, это попытка руководства Молдавии продемонстрировать Европе очередные свои успехи в разрыве отношений с Россией. Сначала они хвастались, что торговый оборот с Россией сократили в 2022 году до 5%, а все остальное с Европой. И вот теперь и газ у европейцев будут покупать», – говорит Юшков.

Что касается Газпрома, то в объемах он может даже не потерять. Ведь Молдавия будет покупать в Европе газ, который поставит Турция, то есть российский по происхождению газ. Не исключено, что продавать те же объемы Турции зимой будет Газпрому даже выгодней, чем Молдавии, но это уже зависит от формулы ценообразования с турецкой Botas.

При этом нельзя сказать, что Россия меняет ненадежную Молдавию, которая платит через раз, на более надежного покупателя – Турцию, потому что с турецкими компаниями в прошлом тоже есть истории долговых споров и конфликтов, заключает эксперт.