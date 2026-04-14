Эстония наконец осознала риски войны с Россией

Tекст: Станислав Лещенко

13 апреля эстонская Полиция безопасности (КаПо) выпустила ежегодный «обзор угроз». Для понимания: КаПо – спецслужба в Эстонии крайне влиятельная, почти всемогущая. В последнее время в Эстонии многие политики внушают своим избирателям, что Россия готовится к новой «оккупации» Прибалтики и единственный способ спасения – милитаризация страны. Логично было бы встретить подобные обвинения и в ежегоднике эстонской контрразведки.

Но нет, упоминаний о грядущем нападении России этот документ не содержит. Конечно, «российская угроза» выставлена на первое место, но она отнюдь не выглядит по-настоящему страшной. Во-первых, как заявляется, Россия вербует эстонских русских, побуждая их заниматься «шпионажем» – и действительно, за последнее время имел место целый ряд громких арестов «российских агентов». Однако обращают на себя внимание относительно небольшие сроки, назначаемые этим людям – в большинстве случаев от трех до пяти лет, что никак не соотносится со сколько-нибудь серьезным и настоящим шпионажем.

Скорее, имеет место другое. КаПо нужно демонстрировать свою эффективность перед политическим руководством, вот там и назначают «шпионами» подходящих людей – тех, кто просто ездил в Россию и занимался общественной деятельностью. Задержанным предлагают сделку – небольшой срок в обмен на признание вины. В итоге всем хорошо: КаПо ставит галочку в графе пойманных «шпионов», а сам «шпион» выйдет на волю уже через пять лет, а не, допустим, лет через четырнадцать. Именно столько, четырнадцать лет тюрьмы получил в прошлом году оппозиционный политик Айво Петерсон, которого власти сочли по-настоящему для себя опасным.

Что еще КаПо предъявляет России? Ну, во-первых, Москва ведет «враждебную пропаганду» в соцсетях. Во-вторых, якобы контролирует эстонскую православную церковь. Следующий пункт обвинения просто анекдотичен – оказывается, РФ занимается «импортом коррупции» и привносит в Эстонию «коррупционное мышление». Но ничего о подготовке прямого вооруженного нападения со стороны РФ не говорится.

Такая сдержанность со стороны КаПо уже не вызывает удивления, если вспомнить, что несколько месяцев назад глава другой влиятельной местной спецслужбы, Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Росин прямо заявил, что Россия не собирается нападать на Прибалтику.

Но возглавляет полк условных эстонских «голубей» не кто иной, как президент страны, Алар Карис. Он даже вступил в конфликт с правительством из-за разных взглядов на отношения с Россией. Карис предлагает более мягкий подход – по его мнению, Евросоюз должен завязать диалог с Москвой. Сам факт того, что даже в правящих элитах стран Прибалтики, давно ставших символом эталонной русофобии, находятся люди, готовые открыто говорить о том, что прежние подходы в отношении РФ не действуют – весьма символичен.

Более того, Карис даже не исключает, что Украина могла бы ради мира уступить России часть своих территорий. «Президент неоднократно давал понять, что во внешней политике должно быть больше пространства для дипломатии и переговоров», – не так давно уточнила позицию главы эстонского государства его пресс-секретарь.

Главным оппонентом Кариса стал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. «Желание начать диалог с Кремлем... губительно для Украины, напрямую угрожает безопасности самой Европы и полностью противоречит нынешней европейской политике давления и изоляции», – заявляет он. Цахкна недавнво посещал Киев, где вновь сделал серию антироссийских заявлений.

Однако точку зрения президента Кариса начинают поддерживать все больше эстонских политиков. Например, оппозиционная Центристская партия (в прошлом году показавшая в ходе муниципальных выборов высокий уровень поддержки населением) обнародовала заявление о том, что «Европе нужна спокойная дипломатия со стратегическим мышлением».

На днях Алар Карис и вовсе дал программное интервью, в котором открыто раскритиковал МИД страны. По его словам, министерству не хватает людей, навыков, а местами и знаний. «Однажды война закончится, и тогда возникнет вопрос: остались ли у нас друзья здесь, там или где-то еще? Мы во внешней политике очень сильно концентрируемся на сегодняшнем дне, что, по понятным причинам, необходимо, но мы должны быть в состоянии смотреть и немного дальше, и масштабнее», – сказал президент.

Карис старался выражаться осторожно, но смысл его слов вполне ясен – Эстонии пора уже думать о будущем, которое настанет после окончания боевых действий на Украине.

Многие уловили в словах главы государства завуалированный призыв к тому, чтобы готовиться к разблокировке отношений с Россией – а эстонские дипломаты этому только мешают.

Глава министерства Маргус Цахкна в ответ рвал и метал. Он демонстративно извинился перед сотрудниками МИДа за высказывания Кариса и заявил, что президент набивает себе цену, пытаясь обеспечить переизбрание на второй срок. Стоит отметить, что рейтинг Кариса гораздо выше, чем у Цахкны.

Стоит обратить внимание и на то, как ведет себя в последнее время военное руководство Эстонии. Не далее как 10 апреля командующий ВМС страны публично объявил, что

Эстония больше не намерена нападать на суда, выходящие из российских портов – чтобы не увеличивать риск эскалации.

Политолог Александр Носович полагает, что в странах Прибалтики растет понимание необходимости встать на путь, которым несколько раньше уже пошла Польша. В последнее время Варшава воздерживается от каких-либо действий, способных по-настоящему повысить градус эскалации с Россией, довести его до риска реального военного столкновения.

Так, недавно Польша отказалась от строительства совместного военного полигона с Литвой. Поляки решили, что будут строить свой полигон – в одиночку и подальше от границы. Если посмотреть на карту, то совместный полигон с Литвой означал бы военную базу в тройном приграничье Польши, Литвы и России (Калининградской области).

«Вильнюс этого очень хотел, потому что нужно же дальше как-то зарабатывать на разгонке напряженности в регионе. Заодно и защита от более сильного союзника по НАТО, что особенно актуально во времена, когда надежд на то, что самый главный союзник в случае войны в Европе станет защищать европейские страны все меньше. Но поляки очередные антироссийские прожекты младших литовских братьев неожиданно обломали», – объясняет Носович.

В разговоре со газетой ВЗГЛЯД политолог отметил причудливый факт – благодаря Украине возобновился политический диалог России и стран Прибалтики, во всяком случае, заочный. Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии обратились с коллективным обращением к российскому МИДу – там заверили Москву, что не открывали свое небо для украинских БПЛА, атаковавших российскую нефтяную инфраструктуру на Балтике. Ведь если беспилотники летели с разрешения прибалтийских правительств, значит, эти страны становятся непосредственными участниками ведущихся между Россией и Украиной боевых действий – и опять-таки подвергаются опасности прямого вовлечения в конфликт.

«Это, конечно, замечательно, что инстинкт самосохранения, наконец, включился – когда дело вплотную подошло к тому, чтобы показывать легендарную прибалтийскую боевитость на практике. Могу подсказать следующий шаг на пути к собственной безопасности. Он будет уже не диалогом, а прямо-таки сотрудничеством. Вы ведь не хотите, чтобы Россия начала сбивать БПЛА, которые атакуют ее северо-запад, над территорией Прибалтики? Так сбивайте украинские БПЛА сами», – заключает Александр Носович.