ФСБ задержала троих жителей Запорожской области за шпионаж
В Запорожской области задержали трех местных жителей по подозрению в передаче данных о российских войсках украинской стороне, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Три жителя Запорожской области задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Двое из них жили в Бердянске, еще один – в селе Остриковка Токмакского района, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по области.
Следствие установило, что подозреваемые собирали и отправляли через иностранный мессенджер сведения о местах дислокации и передвижениях российской армии. Эти данные предназначались для последующего нанесения ракетно-бомбовых ударов по российским военным объектам.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 276 УК России (шпионаж), максимальное наказание по ней составляет до 20 лет лишения свободы. Фигуранты помещены под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее житель Запорожской области получил 12 лет колонии строгого режима за передачу на Украину информации о российских военных и технике в Васильевском районе. Еще одного жителя региона арестовали за публикацию в Telegram комментария с призывом к убийству российских военных.
А до этого Запорожский областной суд приговорил жителя Акимовки к 15 годам лишения свободы за государственную измену и шпионаж.