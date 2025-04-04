«Алроса» огранила крупнейший в истории России бриллиант «Новое Солнце»

Tекст: Мария Иванова

Компания «Алроса» завершила работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории России, вес которого составляет более 100 карат. Этот бриллиант, обладающий редким фантазийным цветом Vivid Yellow, получил название «Новое Солнце», передает ТАСС.

Удивительная история бриллианта начинается с арктического россыпного месторождения Эбелях, где изначально был добыт алмаз весом более 200 карат. Компания подчеркивает, что насыщенный медово-золотистый цвет и значительный вес алмаза сделали его уникальным даже до огранки.

Процесс огранки занял значительное время и потребовал от специалистов компании высочайшего мастерства. Ожидается, что вскоре бриллиант будет представлен на международных выставках, что привлечет внимание коллекционеров и инвесторов со всего мира.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, за алмазные санкции Запада заплатят богатые европейцы.

Европейские трейдеры считают санкционное законодательство ЕС в отношении российских алмазов абсурдным и вызывающим хаос на ювелирном рынке. Международная корпорация De Beers и Ботсвана выступили против решения Группы семи (G7) о запрете на торговлю российскими алмазами.