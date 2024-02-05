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    5 февраля 2024, 09:00 • Экономика

    Китайские автоконцерны развяжут ценовые войны в России

    Китайские автоконцерны развяжут ценовые войны в России
    @ ФедералПресс/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Первый месяц года обычно считается провальным на автомобильном рынке. Однако в этом году январь оказался неожиданно бурным: было продано на 62% больше новых легковых машин. Конкуренция среди китайцев только нарастает. Удастся ли авторынку повторить бурный рост прошлого года? И почему это во многом зависит от действий Центробанка?

    Продажи новых легковых автомобилей в январе выросли на 62% в годовом выражении, до почти 80 тыс. штук, сообщил Минпромторг. Автомобилей Lada было продано почти 21 тыс. штук, что на 19,3% выше, чем в первом месяце 2023 года, сообщили на «АвтоВАЗе».

    Продажи семейства Lada Vesta выросли в 16 раз, так как производство стартовало только в марте прошлого года. Было продано около пяти тысяч машин. Однако самой продаваемой моделью остается, конечно, Lada Granta: было продано 9,5 тыс. авто, что соответствует среднегодовому показателю. Продажи внедорожников Niva Legend и Travel выросли на четверть больше, чем в прошлом январе.

    «Успешное начало года внушает некоторый оптимизм, при том, что январь с его чередой праздников традиционно считается месяцем сравнительно невысоких продаж. Однако результаты Lada в январе выросли и по сравнению с 2023 годом, и с 2022 годом», – заявил вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин.

    В 2023 году российский авторынок новых легковых автомобилей показывал бурный рост. По данным НРА (Национальное рейтинговое агентство), это связано в том числе с эффектом низкой базы 2022 года: за 11 месяцев 2023 года продажи выросли почти на 65% по сравнению с 2022 годом. Однако вернуться на уровень 2021 года не удалось: продажи 2023 года на 40% ниже, чем были в 2021 году (около 1,7 млн машин).

    Согласно исследованию НРА, за 11 месяцев 2023 года в России было продано почти 940 тыс. новых легковых автомобилей – на 65% больше, чем за тот же период прошлого года. По итогам года будет 1,05 млн. Лидером продаж остается бренд Lada, который занимает порядка 30% рынка. Остальные ключевые марки – китайские, где основные игроки Chery и Haval.

    Те, кто желает приобрести автомобили европейских и японских брендов, обращаются на вторичный рынок. Там за 11 месяцев прошлого года было продано более чем в пять раз больше автомобилей, соответственно, поддержанных – 5,2 млн (данные НРА). Половина пришлась на пять главных брендов – это, конечно, отечественная Lada, а также японская Toyota, корейские Kia и Hyundai плюс японский Nissan.

    Цены выросли как на первичном, так и на вторичном рынках. По данным НРА, новый легковой автомобиль в среднем стоил 2,9 млн рублей (рост на 23%) по итогам трех кварталов 2023 года. В 2022 году средняя цена равнялась 2,29 млн рублей, а в 2020 году – 1,68 млн рублей. Средняя цена подержанного легкового автомобиля в декабре 2023 года достигла 1,6 млн рублей (рост тоже около 22%).

    В НРА прогнозируют, что

    после бурного роста рынка в 2023 году до одного миллиона новых легковых машин, в 2024 году продажи перейдут в фазу плато из-за значительного роста цен, инфляционных ожиданий, сохранения высокой ключевой ставки, а также волатильности курса рубля.

    В НРА полагают, что в 2024 году достичь уровня продаж 2021 года не удастся (почти 1,7 млн), а рост вряд ли составит более 20%, то есть будет продано не более 1,2 млн новых легковых машин.

    В ГК «Автодом» ожидают результата в 1,25 млн проданных авто, если Центробанк начнет снижать ключевую ставку весной, тогда положительный эффект заработает с лета. Но если ЦБ начнет снижать ставку только в июле, то повышение спроса на автомобили станет заметно только осенью. В этом случае результаты продаж 2024 года будут достаточно скромными во всех сегментах автобизнеса, считают в «Автодоме». Там объясняют, что высокая ключевая ставка (выросла в прошлом году с 7,5% до 16%) сильно давит на спрос на новые машины, так как выросла стоимость лизинга и автокредитов. Поэтому рост рынка в этом году сильно зависит от действий Банка России по ставке.

    «В целом на рынке есть три основных сценария: в худшем случае эксперты ожидают падения продаж на 10% от уровня 2023 года, в реалистичном – рост порядка 24%, а в самом лучшем случае – рост на 36%. То есть самый максимум для нашего рынка – 1,48 млн проданных машин. Я же придерживаюсь более консервативной оценки и считаю, что рост будет – но небольшой, порядка 10%», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Эксперт полагает, что ЦБ начнет снижать ставку не раньше второго квартала, поэтому в первом полугодии на автомобильном рынке стоит ждать затишья или даже небольшой просадки.

    Впрочем, для покупателей 2024 год может стать интересным. «Мы сейчас видим избыточное предложение со стороны китайских производителей.

    С начала 2024 года цены на автомобили прекратили рост и за последнее время практически не изменились. В условиях профицита дилеры дают привилегии клиентам, сейчас хорошее время для покупки. Ситуация способна спровоцировать «ценовые войны» среди автоконцернов из Китая.

    Велика вероятность появления неплохих предложений на фоне возможной стагнации китайского сегмента рынка», – отмечают в ГК «Автодом».

    Впрочем, ожидать снижения цен на новые легковые автомобили не стоит, и они вряд ли удержатся на текущем уровне, считает Деев. По его словам, с одной стороны, будет давить пока еще высокая инфляция, а с другой – дополнительные затраты из-за подорожавшей логистики.

    Что касается рынка авто с пробегом, то в «Автодоме» указывают на нехватку европейских машин в возрасте от трех до шести лет, однако этот дефицит начали закрывать китайские автомобили аналогичного возраста. Там отмечают увеличение продаж китайских машин с пробегом более чем на 25% в 2023 году. Тем более, что проблем с сервисным обслуживанием и запасными частями для китайских брендов нет.  

    «Структура рынка авто с пробегом повторяет рынок первичных продаж спустя несколько лет. По мере смены модельного ряда продолжится рост доли китайских авто с пробегом.

    В 2024 году в России ожидается старт продаж от 30 до 45 новых моделей китайских брендов. Владельцы, привыкшие ездить на новых моделях, будут менять авто, купленные два-четыре года назад, на новые и насыщать рынок ликвидными автомобилями с небольшим сроком эксплуатации»,

    – ожидают в ГК «Автодом».

    При этом китайцы продолжают экспансию на наш рынок не только за счет вывода огромного числа новых машин, но и за счет открытия сборочных производств на территории России. В частности, в России начали выпускать «Москвич-3» – перелицованный китайский JAC S3. А на питерском заводе Nissan, который контролирует «АвтоВАЗ», начали производить автомобиль под новым брендом Xcite, по неофициальной информации, в кооперации с китайским Chery.

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    Китайские автоконцерны развяжут ценовые войны в России

    Первый месяц года обычно считается провальным на автомобильном рынке. Однако в этом году январь оказался неожиданно бурным: было продано на 62% больше новых легковых машин. Конкуренция среди китайцев только нарастает. Удастся ли авторынку повторить бурный рост прошлого года? И почему это во многом зависит от действий Центробанка? Подробности

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