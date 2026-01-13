Онлайн-сервисам запретят автоматически списывать деньги за цифровые подписки

Tекст: Катерина Туманова

«С 1 марта заработает мера против навязывания потребителям подписок – вступят в силу наши поправки, направленные на защиту прав граждан при оформлении цифровых подписок и других услуг с регулярной оплатой», – сказал он РИА «Новости».

Немкин пояснил, что принятый закон запретит компаниям использовать ранее сохраненные реквизиты карты или банковского счета без явного согласия пользователя. В случае отказа подписчика от дальнейших платежей, сервис обязан прекратить взаимодействие с его финансовыми данными.

Сервисы так же станут обязаны обеспечить удобный и простой способ отказа от использования ранее предоставленных реквизитов.

«По сути, мы возвращаем потребителям контроль над их финансовыми инструментами в цифровой среде. Это особенно важно в условиях стремительного роста количества онлайн-сервисов и количества подписочных моделей», – сказал депутат.

Он заверил, что у сервисов есть время адаптировать свои процессы, а граждане в результате получат уверенность в безопасности своих средств. Немкин отметил, что эти меры станут важным элементом цифровой гигиены и доверия между пользователем и сервисом.

