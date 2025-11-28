Эксперты Роскачества объяснили причины внезапных списаний с карт россиян

Tекст: Катерина Туманова

«Регулярно проверяйте выписки по счетам через мобильное приложение и подключите СМС-уведомления для всех финансовых операций. Не лишним будет для оплаты онлайн-покупок и подписок завести отдельную карту и пополнять ее только на сумму конкретной покупки. Главным элементом защиты ваших финансов остается бдительность», – заявила «Газете.Ru» Ольга Вяльшина, руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества.

Основной причиной потери средств специалисты назвали схемы социальной инженерии, когда мошенники представляются сотрудниками банков, техподдержки или государственных структур, подделывают номера и создают видимость срочности ситуации. В такой обстановке у жертв выманивают реквизиты, коды и доступ к мобильным приложениям.

Существенную угрозу также составляют вредоносные программы и фишинговые сайты, визуально полностью копирующие официальные ресурсы банков. Переход по мошеннической ссылке может привести к компрометации учетных данных и полному доступу злоумышленников к личным кабинетам, что позволяет им совершать несанкционированные переводы, оформлять покупки и подключать платные услуги.

Специалисты отметили, что не всегда автоматические списания являются незаконными – значительная доля жалоб связана с действующими автоплатежами и подписками, которые владелец карты ошибочно посчитал отмененными. Помимо этого, действующими могут быть удержания по судебным решениям – например, по алиментам, налоговым долгам, просроченным кредитам, если договор прописывает безакцептное списание.

В случае выявления подозрительных операций эксперты советуют немедленно заблокировать карту через мобильный банк или горячую линию, затем написать заявление в банк о несанкционированном переводе. От скорости обращения зависит вероятность возврата денег.

Напомним, в октябре президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому сервисы больше не смогут автоматически списывать деньги за онлайн-подписки с банковских карт, которые клиент отвязал от личного кабинета.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МВД

заявило, что с 1 марта 2026 года онлайн-сервисы не смогут продлевать платные подписки и списывать деньги с банковских карт и счетов без явного согласия пользователя. Нарушение этого правила будет

квалифицироваться как мошенничество. Суммы переводов

свыше 100 тыс. рублей в сутки становятся для российских банков сигналом к более тщательной проверке счета клиента.



