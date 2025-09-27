Президент Колумбии призвал перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка

Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка после того, как США аннулировали его визу из-за публичных высказываний.
Президент Колумбии Густаво Петро призвал перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка после того, как Госдепартамент США аннулировал его визу, передает ТАСС.
В своем заявлении политик отметил, что действия американских властей нарушают основные нормы иммунитета, на которых строится работа ООН и ее Генассамблеи.
«То, что делает со мной администрация Соединенных Штатов, нарушает все нормы иммунитета, на которых основана работа Организации Объединенных Наций и ее Генеральной Ассамблеи», – заявил Петро.
Он подчеркнул, что президенты, присутствующие на сессии Генассамблеи ООН, должны обладать полным иммунитетом, и власти США не имеют права его ограничивать. По мнению главы Колумбии, штаб-квартира организации больше не может находиться в Нью-Йорке.
Ранее, 24 сентября, Петро на сессии ГА ООН призвал начать судебное разбирательство против представителей администрации США, среди которых он назвал Дональда Трампа, за атаки на лодки в Карибском море.
После этого Госдепартамент США обвинил президента Колумбии в призывах к насилию и аннулировал его визу.