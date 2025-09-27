Президент Колумбии призвал перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка

Президент Колумбии предложил переместить штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка

Tекст: Мария Иванова

Президент Колумбии Густаво Петро призвал перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка после того, как Госдепартамент США аннулировал его визу, передает ТАСС.

В своем заявлении политик отметил, что действия американских властей нарушают основные нормы иммунитета, на которых строится работа ООН и ее Генассамблеи.

«То, что делает со мной администрация Соединенных Штатов, нарушает все нормы иммунитета, на которых основана работа Организации Объединенных Наций и ее Генеральной Ассамблеи», – заявил Петро.

Он подчеркнул, что президенты, присутствующие на сессии Генассамблеи ООН, должны обладать полным иммунитетом, и власти США не имеют права его ограничивать. По мнению главы Колумбии, штаб-квартира организации больше не может находиться в Нью-Йорке.

Ранее, 24 сентября, Петро на сессии ГА ООН призвал начать судебное разбирательство против представителей администрации США, среди которых он назвал Дональда Трампа, за атаки на лодки в Карибском море.

После этого Госдепартамент США обвинил президента Колумбии в призывах к насилию и аннулировал его визу.