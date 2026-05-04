Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают рейсы по согласованию

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», – написал он.

В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

В аэропорту Внуково прием и отправление рейсов также ведется по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов, а их статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской. Ближе к утру силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве.