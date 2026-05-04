Адвокат рассказал, как корректно отразить символику поверженного нацизма
Использование нацистской символики допускается при условии осуждения идеологии и исторического контекста, когда отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма, рассказал адвокат Олег Зернов.
«Статьей 20.3. КоАП РФ установлена административная ответственность за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Но, согласно примечанию к вышеуказанной статье, ответственность не распространяется на случаи использования нацистской атрибутики или символики для формирования негативного отношение к идеологии нацизма», – напомнил он в беседе с РИА «Новости».
Зернов подчеркнул, что отображать нацистскую символику в исторических целях и для осуждения допустимо. При этом важно избегать признаков пропаганды или оправдания нацистской идеологии.
Адвокат напомнил, что в конце 2025 года в Постановление Пленума Верховного Суда РФ были внесены изменения, которые уточняют: пропагандой нацистской атрибутики считается только умышленное формирование у других лиц убежденности в привлекательности подобной символики.
Зернов добавил, что не стоит опасаться отражать символику поверженного советским народом нацизма при прославлении героев Великой Отечественной войны. В случае необходимости произведения рекомендуется сопровождать пояснениями о целях использования символики, чтобы подчеркнуть осуждение нацизма.