  • Новость часаСилы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пять тысяч американских военных играют на нервах Европы
    США анонсировали проект по выводу запертых в Ормузе судов
    Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка
    The Guardian: Деятелей кино и ТВ склоняют участвовать в пропаганде НАТО
    Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа
    Канцлер ФРГ Мерц резко осадил больную раком избирательницу
    Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище
    Война на Ближнем Востоке оставила Польшу без американского оружия
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    10 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    9 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    19 комментариев
    4 мая 2026, 04:50 • Новости дня

    Адвокат рассказал, как корректно отразить символику поверженного нацизма

    Tекст: Катерина Туманова

    Использование нацистской символики допускается при условии осуждения идеологии и исторического контекста, когда отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма, рассказал адвокат Олег Зернов.

    «Статьей 20.3. КоАП РФ установлена административная ответственность за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Но, согласно примечанию к вышеуказанной статье, ответственность не распространяется на случаи использования нацистской атрибутики или символики для формирования негативного отношение к идеологии нацизма», – напомнил он в беседе с РИА «Новости».

    Зернов подчеркнул, что отображать нацистскую символику в исторических целях и для осуждения допустимо. При этом важно избегать признаков пропаганды или оправдания нацистской идеологии.

    Адвокат напомнил, что в конце 2025 года в Постановление Пленума Верховного Суда РФ были внесены изменения, которые уточняют: пропагандой нацистской атрибутики считается только умышленное формирование у других лиц убежденности в привлекательности подобной символики.

    Зернов добавил, что не стоит опасаться отражать символику поверженного советским народом нацизма при прославлении героев Великой Отечественной войны. В случае необходимости произведения рекомендуется сопровождать пояснениями о целях использования символики, чтобы подчеркнуть осуждение нацизма.

    3 мая 2026, 13:49 • Новости дня
    Песков сообщил о важном выступлении Путина на параде 9 Мая
    Песков сообщил о важном выступлении Путина на параде 9 Мая
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выступление президента России Владимира Путина на Параде Победы 9 мая ожидается очень важным, как и в предыдущие годы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что «мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде». Он также подчеркнул, что речь президента всегда вызывает интерес во всем мире, и этот интерес оправдан, передает ТАСС.

    Он сообщил, что выступление Путина на День Победы ждут не только в России, но и за её пределами. «Его всегда ждет весь мир, оправдано ждет»,– сказал Песков.

    По его словам, мировое внимание к параду и речи президента обусловлено значимостью этого события. В Кремле подчеркивают, что 9 мая для России традиционно является днем особого политического и общественного звучания.

    Также по словам Пескова, для президента 9 мая станет очень насыщенным рабочим днем. В этот день Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными гостями, прибывшими в Москву на торжественные мероприятия.

    Ранее Песков сообщил о подготовке списка гостей на парад Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит парад Победы на Красной площади в числе иностранных гостей.

    Комментарии (48)
    4 мая 2026, 01:43 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской

    Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе улицы Мосфильмовская

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотник, по предварительным данным, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», – написал он.

    Собянин уточнил, что на месте работают оперативные  службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    Комментарии (2)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 01:15 • Новости дня
    Диетолог Лебедева рассказала о влиянии лимона на продолжительность жизни

    Tекст: Катерина Туманова

    Регулярное употребление лимона помогает снизить уровень холестерина и артериального давления, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии университета «Росбиотех» Анастасия Лебедева.

    «Прямая связь между употреблением лимона и увеличением продолжительности жизни не доказана, но снижение риска хронических заболеваний косвенно способствует долголетию», – сообщила она ТАСС.

    Лебедева подчеркнула, что лимон положительно влияет на организм, снижая уровень плохого холестерина и артериальное давление, а также уменьшает риски хронических заболеваний.

    По словам Лебедевой, научные исследования подтверждают наличие биологически активных веществ в лимоне, которые обладают антиоксидантным действием и замедляют процессы старения.

    Она добавила, что лимон не является лекарственным средством, его следует  рассматривать как полезное дополнение к сбалансированному рациону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор РАН развенчала миф о пользе лимонной воды при похудении. Эксперт Лебедева предупредила о риске употребления кожуры магазинных лимонов.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Шереметьево объяснил скопления пассажиров в зоне досмотра прибывших международными рейсами усиленным досмотром на таможне, а не введением сигнала сигнал «Ковер», который применяется для обеспечения безопасности в воздушном пространстве вокруг аэропорта.

    «Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов связано со 100% досмотром при прохождении таможенного контроля на прилёте», – пояснили в Max-канале аэропорта.

    Там уточнили, что в связи с усилением мер контроля, которые проводят государственные органы, пассажирам, прибывающим международными рейсами, «следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполётных формальностей».

    При этом пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево, обслуживаются в обычном режиме, добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на воскресенье ограничила работу аэропорта Шереметьево. Во Внуково 3 мая так же вводили временные ограничения полетов.


    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 01:03 • Новости дня
    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России установили контроль над десятью населенными пунктами в различных регионах зоны СВО за прошедшую неделю, следует из данных Минобороны страны.

    «С 27 апреля по 3 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два – в Харьковской области», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Там напомнили, что с 20 по 26 апреля российские военнослужащие освободили два поселения в Харьковской области и одно – в Донецкой Народной Республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 08:40 • Новости дня
    Шествие «Бессмертного полка» прошло в Пусане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шествие «Бессмертного полка» состоялось в Пусане, сообщило генеральное консульство России в этом втором по величине городе Республики Корея.

    Шествие «Бессмертного полка» прошло в Пусане, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в этом втором по величине городе Республики Корея. В мероприятии участвовали российские соотечественники, сотрудники генконсульства и представители морского регистра судоходства. Колонна прошла по парку «АТЭС Нару» под музыку военных лет и песни Победы, неся портреты родственников – участников Великой Отечественной войны.

    Дипломаты также выразили благодарность полиции Пусана за высокий уровень безопасности во время шествия. Отмечается, что в прошлом году акция «Бессмертный полк» состоялась в Пусане впервые после шестилетнего перерыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, акция «Бессмертный полк» прошла в центре Вашингтона.

    Шествие «Бессмертного полка» состоялось в центре Амстердама.

    В России начался прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн».

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 04:30 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ранним утром понедельника обезвредили два вражеских дрона на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 00:05 • Новости дня
    Дрон-камикадзе при ударе по промпредприятию в Брянской области ранил человека

    Дрон-камикадзе ударил по промышленному предприятию в Брянской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Дроны-камикадзе атаковали Брянское приграничье вечером воскресенья, ударив по промышленному предприятию, из-за чего ранения получил его сотрудник, сообщил в Max-канале губернатор региона Александр Богомаз.

    «ВСУ с помощью дрона–камикадзе атаковали поселок Мирские Погарского района. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по территории промышленного предприятия. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен сотрудник предприятия. Мужчина доставлен в больницу», –написал он.

    Богомаз уточнил, что в регионе работают оперативные и экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО 2 мая сбила 33 БПЛА над Брянской областью. Там же подросток пострадал при ударе ВСУ по жилому дому.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Онищенко назвал захватившие большинство населения смертельные привычки

    Tекст: Катерина Туманова

    Никакие другие смертельно опасные привычки не захватывают такое количество людей, как курение и употребление алкоголя, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Больше всего вредят и в индивидуальном, и в популяционном плане курение и алкоголь. Сейчас еще добавились пресловутые вейпы», – сказал он РИА «Новости».

    Онищенко добавил, что от табачной и алкогольной зависимостей страдает наибольшее число людей.

    Напомним, президент России Владимир Путин 2 мая подписал закон о штрафах за продажу нелегальной табачной продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла закон о запрете продажи табака и вейпов на остановках. В Вологодской области закрыли все алкомаркеты. Онищенко в марте призвал «не обсуждать, а запрещать вейпы» в России.


    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 23:50 • Новости дня
    Хореограф Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра

    Tекст: Катерина Туманова

    Родившийся в Ленинграде Александр Сергеев в 2004 году окончил Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой у профессора Геннадия Селюцкого, после чего поступил в труппу Мариинского театра, где с 2010 года его репертуар включал более 60 партий в классических балетах и современных постановок.

    «Блистательный танцовщик и хореограф, лауреат множества танцевальных конкурсов Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра. Выдающийся артистизм, яркая индивидуальность и техническое мастерство артиста из года в год покоряют сердца новых зрителей по всему миру», – сказано в Max-канале Мариинского театра о назначении Сергеева.

    Там отметили, что Сергеев известен не только как танцовщик, но и как талантливый хореограф. В Мариинском театре он поставил балеты «Двенадцать» Бориса Тищенко, «Коппелия» Лео Делиба, «Концертные танцы» на музыку Игоря Стравинского. Кроме того, является хореографом опер «Сказки Гофмана», «Лакме» и «Саламбо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне назвали русский балет одним из главных культурных символов страны. Балерина Светлана Захарова в апреле возглавила МГАХ.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Синоптик Леус назвал воскресенье в Москве первым «метеолетним» днем

    Tекст: Катерина Туманова

    В воскресенье, 3 мая, среднесуточная температура воздуха в Москве составила +15,3 градусов, что превысило 15-градусный критерий метеорологического лета, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Я уже рассказывал о том, что сегодня в Москве первый раз в нынешнем году температура воздуха преодолела 20-градусную отметку и о том, что сегодняшний день стал самым тёплым с начала года – окончательный максимум, по данным базовой метеостанции ВДНХ, составил +22,0 градуса», – написал он в Telegram-канале.

    При этом Леус отметил, что говорить о начале метеорологического лета в столице рано.

    «По крайней мере «тест-драйв» летнего сезона в Москве начался», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи отметили, что в Москву пришла июньская жара. Климатолог Кокорин спрогнозировал резкое увеличение числа погодных аномалий, а неустойчивость погоды объяснил последствиями глобального потепления.



    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 23:58 • Новости дня
    Самарский аэропорт Курумоч временно ограничил выпуск и прием рейсов

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации в Max-канале сообщил о временных ограничениях полетов в самарском аэропорту.

    «Аэропорт Самары (Курумоч): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье силы ПВО сбили более 330   украинских дронов над регионами России


    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 02:10 • Новости дня
    Посол Нечаев предупредил о стратегической угрозе от «ядерного зонтика» Европы

    Tекст: Катерина Туманова

    Планы Франции по расширению ядерного потенциала и совместные учения европейских стран вызвали обеспокоенность у российских властей по поводу стратегической безопасности, отметил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

    «Любые планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» требуют тщательного учета в российском военно-политическом планировании, поскольку несут для нашей страны прямую угрозу стратегического порядка», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о переходе страны к периоду «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках этого подхода Париж намерен увеличить количество ядерных боеголовок, а европейские страны смогут принимать участие в совместных учениях по ядерному сдерживанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о резком росте интереса Европы к ядерному оружию. Об этом же говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указав на стремление Европы к ядерной милитаризации. При этом в Кремле отмечали, что милитаризация Евросоюза вынудит Россию принять ответные меры.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 04:37 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации в Max-канале сообщил, что столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают рейсы по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    В аэропорту Внуково прием и отправление рейсов также ведется по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов, а их статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник мэр Москвы Сергей Собянин  сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской. Ближе к утру силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 04:04 • Новости дня
    Работодатели назвали топ-3 самых востребованных иностранных языков у кандидатов

    Работодатели указали на топ-3 самых востребованных иностранных языков

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские компании чаще всего указывают в вакансиях в качестве требования к кандидатам европейские и восточные языке, причем английский всё еще занимает лидирующую позицию по востребованности, выяснили эксперты SuperJob.

    «В целом среди вакансий, требующих знания иностранных языков, больше всего вакансий для соискателей со знанием английского. Китайский на втором месте, чуть уступает ему немецкий», – передает РИА «Новости».

    Четвертую строчку в рейтинге занял французский язык, а на пятом месте – испанский. В исследовании подчеркивается, что эти языки также востребованы, но значительно уступают лидерам.

    Среди вакансий для учителей иностранных языков и репетиторов доминирует английский: большинство предложений предназначено для преподавателей этого языка. За ним следуют китайский и немецкий, а в топ-5 вошли также испанский и французский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вассерман назвал лучший возраст для изучения второго иностранного языка. Эксперт сказал, за какой срок носитель русского языка может выучить китайский. МИД сообщил о росте интереса к русскому языку за рубежом.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю
    Захарова сообщила о навязывании гражданства США детям дипломатов из России
    Силуанов: Бюджет дополнительно получит 200 млрд рублей из-за роста цен на нефть
    Дипломаты выясняют наличие россиян на борту задержанного в Швеции танкера
    На круизном лайнере в Атлантике от вируса погибли люди
    Мирошник: «Пленки Миндича» раскрыли устройство коррупционной системы Зеленского
    Диетолог рассказала о влиянии лимона на продолжительность жизни

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США

    Весьма осторожный обычно немецкий канцлер внезапно ввязался в публичную перепалку с президентом США – и добился заявлений о выводе части американского военного контингента из ФРГ. Какова подоплека этого конфликта между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом – и чем он в итоге закончится? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации