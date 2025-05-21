Ставридис призвал возродить учения НАТО в стиле Reforger

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал альянс возродить крупные учения Reforger времен холодной войны, передает ТАСС. Ставридис высказал свое мнение в колонке для агентства Bloomberg, подчеркнув, что лидирующую роль в новых маневрах должны взять на себя европейские страны – в первую очередь Германия, Франция и Польша.

Он напомнил, что учения Reforger проходили с 1969 по 1993 год и служили демонстрацией готовности НАТО к оперативной переброске войск в Западную Германию в случае военного конфликта с Организацией Варшавского договора. Ставридис пояснил, что, по его мнению, сейчас альянс должен обсудить возможность возобновления подобных учений для «сдерживания России».

Ставридис считает, что современные учения должны стать не просто маневрами, а демонстрацией реальных военных планов, где командующие всех уровней получат настоящую власть над войсками. В отличие от практики холодной войны, США должны сосредоточиться на сборе разведданных, контроле киберпространства и предоставлении новых технологий, включая искусственный интеллект и беспилотную военную технику.

По его словам, такие маневры помогут отработать вопросы логистики в НАТО, а также доставки войск и техники на восточный фланг альянса, где есть проблемы с транспортной инфраструктурой. Ставридис подчеркнул: «Очень многое в войне зависит от доставки необходимым войск, транспортных средств и арсенала к месту нападения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша провела учения НАТО возле границы с Россией. В Литве начались учения НАТО с участием восьми стран. В Эстонии стартовали крупнейшие военные учения Siil с союзниками.