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Ставридис призвал возродить учения НАТО в стиле Reforger
Бывший главком НАТО Джеймс Ставридис предложил возобновить масштабные учения Reforger, где ведущую роль сыграют европейские страны, включая Германию, Францию и Польшу.
Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал альянс возродить крупные учения Reforger времен холодной войны, передает ТАСС. Ставридис высказал свое мнение в колонке для агентства Bloomberg, подчеркнув, что лидирующую роль в новых маневрах должны взять на себя европейские страны – в первую очередь Германия, Франция и Польша.
Он напомнил, что учения Reforger проходили с 1969 по 1993 год и служили демонстрацией готовности НАТО к оперативной переброске войск в Западную Германию в случае военного конфликта с Организацией Варшавского договора. Ставридис пояснил, что, по его мнению, сейчас альянс должен обсудить возможность возобновления подобных учений для «сдерживания России».
Ставридис считает, что современные учения должны стать не просто маневрами, а демонстрацией реальных военных планов, где командующие всех уровней получат настоящую власть над войсками. В отличие от практики холодной войны, США должны сосредоточиться на сборе разведданных, контроле киберпространства и предоставлении новых технологий, включая искусственный интеллект и беспилотную военную технику.
По его словам, такие маневры помогут отработать вопросы логистики в НАТО, а также доставки войск и техники на восточный фланг альянса, где есть проблемы с транспортной инфраструктурой. Ставридис подчеркнул: «Очень многое в войне зависит от доставки необходимым войск, транспортных средств и арсенала к месту нападения».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша провела учения НАТО возле границы с Россией. В Литве начались учения НАТО с участием восьми стран. В Эстонии стартовали крупнейшие военные учения Siil с союзниками.