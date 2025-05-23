Tекст: Антон Антонов

«Дюпюи-де-Лом» предназначен для ведения электронной разведки. По информации Kieler Nachrichten, «Дюпюи-де-Лом» был направлен в Балтийское море для перехвата радиосигналов, предположительно, связанных с деятельностью России, передает ТАСС.

По сведениям издания, судно находится в регионе с 16 мая, однако официального подтверждения от французских властей не поступало. Издание характеризует миссию как секретную.

В публикации отмечается, что французский корабль якобы встретился с российским корветом «Стойкий» Балтийского флота недалеко от острова Фемарн, после чего российский корабль направился к проливу Скагеррак.

Напомним, Эстония совместно с Польшей активизировала борьбу с танкерным флотом, перевозящим российскую нефть. Республика при поддержке сил НАТО попыталась задержать судно, следовавшее в Приморск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у России на Балтийском море наблюдается большой судовой трафик. Собрать весь этот трафик в конвои невозможно, однако можно организовать постоянное дежурство конвойных сил с задачей отслеживать действия Эстонии и сил НАТО.