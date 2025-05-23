Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.4 комментария
Франция направила в Балтийское море корабль электронной разведки
Французский разведывательный корабль «Дюпюи-де-Лом» выполняет секретную миссию в Балтийском море, которая может быть связана с Россией, пишет немецкая газета Kieler Nachrichten.
«Дюпюи-де-Лом» предназначен для ведения электронной разведки. По информации Kieler Nachrichten, «Дюпюи-де-Лом» был направлен в Балтийское море для перехвата радиосигналов, предположительно, связанных с деятельностью России, передает ТАСС.
По сведениям издания, судно находится в регионе с 16 мая, однако официального подтверждения от французских властей не поступало. Издание характеризует миссию как секретную.
В публикации отмечается, что французский корабль якобы встретился с российским корветом «Стойкий» Балтийского флота недалеко от острова Фемарн, после чего российский корабль направился к проливу Скагеррак.
Напомним, Эстония совместно с Польшей активизировала борьбу с танкерным флотом, перевозящим российскую нефть. Республика при поддержке сил НАТО попыталась задержать судно, следовавшее в Приморск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у России на Балтийском море наблюдается большой судовой трафик. Собрать весь этот трафик в конвои невозможно, однако можно организовать постоянное дежурство конвойных сил с задачей отслеживать действия Эстонии и сил НАТО.