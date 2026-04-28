Рособрнадзор опроверг сообщения о планах отмены домашних заданий для школьников
В российских школах не планируют отказываться от системы домашних заданий, однако формат самостоятельной работы учеников требует адаптации к современным технологиям, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что речи об их полной отмене не идет, передает РБК.
«Выполнение домашнего задания при помощи искусственного интеллекта становится распространенной практикой в школе. Такое положение дел не приносит нужного образовательного эффекта для самого школьника, а учителю не позволяет оценить уровень освоения тем учебного материала», – сказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Ранее глава ведомства отмечал снижение эффективности традиционных заданий из-за появления нейросетей. По его словам, ученики могут просто списать ответы, сгенерированные искусственным интеллектом, что ставит под вопрос целесообразность такой практики. При этом Музаев добавил, что проблема не затрагивает гуманитарные предметы, где требуются личные усилия, например, при заучивании стихов или пересказе текстов.
В пресс-службе Рособрнадзора напомнили о действующих единых нормативах для школьников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в школах подняли вопрос о целесообразности домашних заданий на фоне появления искусственного интеллекта. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о поддержке россиянами реформы формата внеурочной нагрузки. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко летом исключал возможность полной отмены школьных домашних заданий.