Суд изъял у экс-депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева активы на 18 млрд рублей
Суд в Краснодаре постановил изъять незаконные активы Ризвангаджи Исаева, который с 2007 года по 2011 год был депутатом Госдумы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства «денежные средства, принадлежащие Исаеву в размере 18 млрд рублей, а также акции АО «Краснодаргоргаз», АО «Атэк», ООО «Тепловая транспортная компания», АО «Апшеронскрайгаз» как эквивалент ущерба, причиненного нарушением закона», передает ТАСС.
Следствие установило, что с 2007 по 2011 год политик регулярно игнорировал антикоррупционные нормы. Он использовал свое высокое служебное положение для получения 615 га муниципальных земель по заниженной стоимости. Взамен злоумышленник обещал возвести объекты социальной инфраструктуры, но так и не выполнил взятые на себя обязательства.
На незаконно полученные доходы экс-депутат реализовал крупные девелоперские проекты, включая известные жилые районы и гостиничный комплекс Mariott. Прибыль от этих предприятий направлялась на скупку новых активов, которые фиктивно оформлялись на родственников. Ранее на имущество семьи Исаевых стоимостью свыше 10 млрд рублей наложили обеспечительный арест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход России активы кубанских экс-депутатов на 81,5 млрд рублей. Центральный районный суд Сочи изъял в пользу государства имущество бывшего парламентария Анатолия Вороновского на 23 млрд рублей. Первомайский районный суд Краснодара взыскал незаконно нажитое имущество бывшей председательницы Ростовского областного суда Елены Золотаревой.