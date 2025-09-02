В Петербурге пьяный водитель каршеринга устроил погоню ночью

Tекст: Алексей Дегтярев

Во время ночного патрулирования инспекторы попытались остановить автомобиль каршеринга. Водитель проигнорировал требования и увеличил скорость, пытаясь скрыться, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Для остановки нарушителя полицейским пришлось применить табельное оружие. Один из инспекторов сначала выстрелил в воздух, затем несколько раз прицельно по колесам автомобиля. Несмотря на поврежденное колесо, водитель продолжил движение.

Пытаясь уйти от преследования, он въехал в паркинг, где снес шлагбаум и врезался в три припаркованных автомобиля. После этого нарушитель, 29-летний житель Смоленской области, был задержан. Выяснилось, что у него нет водительских прав.

В отношении задержанного составили протоколы за управление автомобилем в нетрезвом виде, проезд на красный свет, неправильное расположение транспорта на проезжей части и неповиновение требованиям сотрудников полиции.

