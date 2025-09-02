Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.0 комментариев
В Петербурге пьяный водитель каршеринга устроил погоню ночью
В центре Петербурга задержали водителя автомобиля каршеринга, сбежавшего от полиции на машине с пробитым колесом, сообщили в Госавтоинспекции России.
Во время ночного патрулирования инспекторы попытались остановить автомобиль каршеринга. Водитель проигнорировал требования и увеличил скорость, пытаясь скрыться, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Для остановки нарушителя полицейским пришлось применить табельное оружие. Один из инспекторов сначала выстрелил в воздух, затем несколько раз прицельно по колесам автомобиля. Несмотря на поврежденное колесо, водитель продолжил движение.
Пытаясь уйти от преследования, он въехал в паркинг, где снес шлагбаум и врезался в три припаркованных автомобиля. После этого нарушитель, 29-летний житель Смоленской области, был задержан. Выяснилось, что у него нет водительских прав.
В отношении задержанного составили протоколы за управление автомобилем в нетрезвом виде, проезд на красный свет, неправильное расположение транспорта на проезжей части и неповиновение требованиям сотрудников полиции.
Ранее в Омске полицейским пришлось отправиться в погоню за водителем на Lada Priora, при его задержании выяснилось, что мужчина был пьян.
До этого в Московской области правоохранителям пришлось применить оружие против водителя, который отказался остановиться и создал угрозу на дороге.
Еще раньше в Костроме водитель попытался сбежать от полицейских, протаранив служебный автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции остановили его, открыв огонь по колесам.