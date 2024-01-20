И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.32 комментария
Стратегический бомбардировщик B-21 Raider совершил второй испытательный полет
США провели вторые тестовые испытания стратегического стелс бомбардировщика B-21 Raider
ВВС США провели второй тестовый полет стратегического стелс бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider, сообщила представитель ВВС США Энн Стефанек.
«Могу подтвердить, что B-21 совершил полёт 17 января», – приводит ее слова RT со ссылкой на Air & Space Forces Magazine.
Отмечается, что другой информации армия США не предоставила «по соображениями безопасности».
Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы США приступили к проведению летных испытаний бомбардировщика B-21 Raider. По словам представителя ВВС, испытания являются критически важным шагом для «долгосрочного, дальнобойного, проникающего ударного военного потенциала для сдерживания агрессии и атак в отношении США, союзников и партнеров».