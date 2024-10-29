Пентагон признал угрозу боеготовности США из-за помощи Украине

Пентагон подтвердил проблемы с поддержанием оружейных запасов из-за помощи Киеву

Tекст: Елизавета Шишкова

В ведомстве подчеркивают, что министерству обороны требуется увеличение производственных мощностей для обеспечения достаточного выпуска новых и усовершенствованных боеприпасов. В целях решения этих задач была запущена программа модернизации армейских складов, передает РИА «Новости».

Помимо этого, Пентагон создал специальную группу по ускоренному производству вооружений. Она сосредоточится на выявлении и устранении сложностей, связанных с наращиванием производства боеприпасов и компонентов. Такая работа ведется в сотрудничестве с союзниками и партнерами США.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен наращивать производство артиллерийских снарядов до 100 тысяч в месяц к концу 2025 года, выделив на эти цели 3,1 млрд долларов в 2024 финансовом году.

В то же время глава офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Киев получил гарантии поддержки от обоих кандидатов на выборах президента США, включая Дональда Трампа.

Между тем сообщалось, что американские поставки боеприпасов на Украину задержались на два месяца из-за контрактных проблем с Deutsche Bahn, что вынудило США использовать альтернативные способы транспортировки.