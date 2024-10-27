Ермак подтвердил уверенность Киева в поддержке США при победе Трампа на выборах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава офиса президента Украины Андрея Ермака, Андрей Ермак, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что Украина не опасается возможной победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, передает «РИА Новости». Ермак подчеркнул, что Киев получил заверения в поддержке от обоих кандидатов, включая действующего президента Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа.

По словам Ермака, США остаются главным союзником Украины, и американское общество поддерживает Киев. Он отметил, что президент Владимир Зеленский недавно встречался с лидерами США, включая президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис, а также Трампа. Ермак сообщил, что разговоры с обеими сторонами прошли в теплой и конструктивной атмосфере, что укрепило уверенность Украины в продолжении поддержки со стороны США.

Ермак также сообщил, что Трамп говорит о необходимости справедливого мира и подчеркнул, что ни один американский лидер не намерен содействовать победе России в конфликте с Украиной. Таким образом, Киев уверен в продолжении военной помощи и политической поддержки от США, независимо от исхода президентских выборов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за конфликт на Украине. Трамп также предсказал начало третьей мировой войны в ближайшие месяцы. Во время встречи в Нью-Йорке между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом было отмечено отсутствие «химии».