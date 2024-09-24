Экс-футболист сборной России осужден за сбыт наркотиков

Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев получил 9,5 года колонии за сбыт наркотиков

Прикубанский районный суд в Краснодаре вынес приговор бывшему футболисту сборной России Алексею Бугаеву, передает ТАСС. Он был признан виновным в покушении на сбыт наркотиков и получил 9,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Суд отметил, что Бугаев признал вину и раскаялся, что было учтено при вынесении приговора.

Алексей Бугаев заявил, что намеревался помочь правоохранительным органам в разоблачении лиц, занимающихся распространением наркотиков. Однако следствие установило его прямую причастность к преступлению, и вина была доказана на основе собранных материалов. В ходе суда Бугаев признал факт преступления и выразил раскаяние.

Инцидент произошел в октябре 2023 года, когда Бугаев получил координаты тайника с наркотическими средствами. Из тайника он изъял почти полкилограмма наркотиков с целью их последующей реализации. Однако его планы были пресечены сотрудниками полиции. Суд также учел наличие у Бугаева ребенка и его спортивные достижения при вынесении приговора.

Ранее сообщалось, что в отношении 42-летнего москвича возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. У него было изъято около 0,5 кг производного N-метилэфедрона, который был найден в кармане его одежды. Согласно предварительному заключению, он планировал транспортировать наркотики в Сочи.

Бугаев, воспитанник московского «Торпедо», выступал за такие клубы, как томская «Томь», подмосковные «Химки», «Краснодар» и московский «Локомотив». Он стал обладателем Суперкубка России и бронзовым призером чемпионата страны. В составе сборной России Бугаев провел семь матчей, завершив свою карьеру в 2010 году.

В ноябре 2023 года Прикубанский райсуд Краснодара арестовал бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков и сопротивлении полиции.