Суд арестовал экс-футболиста сборной России Бугаева

Tекст: Ольга Никитина

В пресс-службе суда сообщили РИА «Новости», что в отношении Бугаева рассматривалось дело об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию правоохранительных органов). По информации суда, бывший футболист оказал сопротивление сотрудникам полиции, которые проводили мероприятия для установления его причастности к преступлению в сфере незаконного оборота наркотиков.

Экс-футболист арестован на семь суток. Обвиняемый не отрицал попыток скрыться от полиции, говорится в сообщении.

О возбуждении уголовного дела по наркотикам официальной информации пока нет.

Бугаев, как сообщает RT со ссылкой на Telegram-канала Shot, был задержан 29 октября за торговлю наркотиками в особо крупном размере. Как утверждается, у него обнаружили полкилограмма мефедрона. Бывшему футболисту российской сборной может грозить до 20 лет лишения свободы.

При этом родственники Бугаева заявили, что никаких проблем с наркотиками у него не было. «Говорят, оказался не там и не в то время», – сообщили они RT, добавив, что у спортсмена есть адвокат, который занимается этой историей.

Также родные Бугаева добавили, что с футболом он в настоящее время никак не связан. «Наелся он его в свои годы», – сказали они.

Бугаев выступал за московские «Торпедо» и «Локомотив», томскую «Томь» и «Краснодар». В активе защитника семь матчей за сборную России, в том числе два на чемпионате Европы-2004. Завершил карьеру в 29 лет в 2010 году.