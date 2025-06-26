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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Россию и Иран объединила схожесть исторических путей

    В ХХ веке мы, подобно Ирану, познали и революционное крушение, и зависимость от Запада, и мучительное возвращение к собственной идентичности. И сегодня, подобно Ирану, мы выбираем отличный от либерального путь консервативного национального развития.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как становятся нацистами

    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

    14 комментариев
    26 июня 2025, 23:55 • Новости дня

    Трамп заявил о торговой сделке с Китаем

    Трамп заявил о торговой сделке с Китаем
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Китай подписали торговую сделку, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем», – заявил президент США, выступая в Белом доме.

    Трамп также заявил, что у США есть «несколько отличных сделок». В частности, он не исключил «большого» соглашения с Индией. Президент США отметил, что ожидает открытия индийского рынка для американских товаров, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай и США подписали предварительную торговую сделку в мае. США решили снизить пошлины на китайские товары с 145% до 55%. Китай согласился уменьшить свои тарифы с 125% до 10%.

    26 июня 2025, 11:17 • Новости дня
    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО

    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО при его президентстве

    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе основной сессии саммита НАТО Дональд Трамп заверил европейских союзников, что Россия не нападет на страны НАТО, пока он занимает пост президента США.

    Дональд Трамп во время основной сессии встречи с лидерами НАТО дал обещание, что Россия не нападет на страны альянса на протяжении его президентского срока. Трамп сделал акцент на важности увеличения военных расходов европейскими странами и выразил одобрение оборонным инициативам, передает «Газета.Ru».

    Издание отмечает, что лидеры европейских стран положительно восприняли усилия Трампа по повышению оборонных бюджетов и поддержали его военные решения по Ирану. Представители Европы, как пишут СМИ, специально прибегли к лести, чтобы расположить к себе американского президента, что показало свою эффективность.

    По словам трех чиновников, в ходе основной сессии Трамп выступил с позитивными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он – президент.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцам будет полезно вести диалог с Россией для обсуждения глобальной архитектуры безопасности.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал абсурдность утверждений о намерении России напасть на страны Европы и НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад создал миф о «скором нападении России» для достижения собственных политических целей.

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    26 июня 2025, 04:47 • Новости дня
    Президент Бразилии посоветовал Трампу расставлять приоритеты в речи
    Президент Бразилии посоветовал Трампу расставлять приоритеты в речи
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на мероприятии, посвященном бразильскому энергетическому сектору, в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики раскритиковал экономическую и внешнюю политику североамериканского коллеги и дал ему совет.

    «В этом неспокойном мире, где у вас есть президент страны размером с Соединенные Штаты, важно, чтобы он умел расставлять приоритеты в своей речи, думать о том, что сказать, быть менее погружен в интернет, но более – в задачи главы государства, больше думать о свободной торговле, многосторонности, думать гораздо больше о мире... Но что мы видим каждый день в прессе? Необходимость в чертовом (кликабельном) заголовке», – приводит слова да Силвы портал G1.

    Не называя бывшего президента Жаира Болсонару, бразильский лидер заявил, что в стране уже был похожий на Трампа руководитель, которого, «меньше всего интересовали правда и нужды страны».

    «Но что было для него наиболее важным, так это мелкие, порой незаконные собственные потребности», – сказал он.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, президенты Бразилии и США да Силва и Трамп выразили восхищение российским лидером Владимиром Путиным, в то время как их отношение к Владимиру Зеленскому характеризуется не очень приятными переживаниями.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    26 июня 2025, 05:18 • Новости дня
    Разгневанный Трамп потребовал вышвырнуть журналистку CNN с работы «как собаку»
    Разгневанный Трамп потребовал вышвырнуть журналистку CNN с работы «как собаку»
    @ Natasha Bertrand

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп потребовал от CNN уволить репортера Наташу Бертран из-за материала об авиаударах по Ирану, которые якобы не привели к тем результатам, которыми бравирует администрация президента США.

    На телеканале CNN заявили, что на 100% поддерживают журналистскую деятельность Наташи Бертран, в частности, ее репортажи, и не считают разумным критиковать журналистов за точность материалов, пишет Variety.

    Президент Трамп ранее обрушился с критикой на СМИ, которые сообщали о вещах, которые ему не нравятся, но в данном случае он выделил одного репортера CNN, которого, по его словам, телеканал должен «вышвырнуть как собаку» с работы.

    Во вторник CNN первым сообщил, что военные удары Трампа по трем ядерным объектам Ирана в минувшие выходные «не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны и, вероятно, лишь отодвинули ее на месяцы в развитии».

    Другие новостные агентства, включая New York Times, Associated Press и ABC News, подтвердили информацию телеканала.

    Трамп настаивал на том, что авиаудары США по Ирану привели к «полному уничтожению» программы ядерного оружия страны. В то же время, как он заявил журналистам на саммите НАТО в среду, «разведданные были очень неубедительными».

    В среду Трамп разразился новой тирадой в адрес корреспондента CNN Наташи Бертран, одной из репортеров, участвовавших в этой истории.

    «Наташу Бертран следует уволить с телеканала CNN! Я наблюдал за ней в течение трех дней, когда она делала фейковые новости. Ей следует немедленно объявить выговор, а затем вышвырнуть как собаку», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп по привычке еще с первого срока в Белом доме назвал фейковыми СМИ, которые оспаривают его заявления, в частности о полном разгроме ядерной программы Ирана.

    Телеканал CNN ранее сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

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    26 июня 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп заявил о сложности урегулирования конфликта на Украине
    Трамп заявил о сложности урегулирования конфликта на Украине
    @ Скриншот с видео/YouTube-канал Washington Post

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп назвал сарказмом свои слова о способности разрешить украинский конфликт за 24 часа и заявил, что этот конфликт – один из самых сложных.

    Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге ответил на вопрос о том, почему его обещание решить украинский вопрос за 24 часа не реализовалось.

    «Потому что это сложнее, чем люди могут себе представить. (Президент России) Владимир Путин оказался сложнее и, честно говоря, у меня были некоторые проблемы с (лидером киевского режима Владимиром) Зеленским, вы могли читать о нем. И это оказалось сложнее, чем другие войны», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    При этом на прошлой неделе он сообщил о «небольшом прогрессе» в переговорах России и Украины.

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    26 июня 2025, 05:01 • Новости дня
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    @ Скриншот с видео CNBC

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    «Я думаю, что это вдохновляет весь мир. Когда вы видите надежду, которая сейчас исходит от того, что произошло здесь, я думаю, она может, подобно гравитации, притянуть Россию и Украину. Это то, на что мы надеемся, мы надеемся, что люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: «Знаете что, мы тоже хотим быть частью мирного процесса», – сказал Уиткофф в интервью CNBC.

    Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

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    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что возобновить ядерную программу после ударов США Ирану будет «почти невозможно».

    При этом телеканал CNN сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

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    26 июня 2025, 04:16 • Новости дня
    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа

    Times: Легенда о потемкинских деревнях описывает саммит НАТО в Гааге

    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Колумнист британской газеты Times Эдвард Лукас рассмотрел «смертоносные сигналы» в прошедшем в Гааге саммите НАТО, главной задачей которого было умаслить американского президента Дональда Трампа и по минимуму затрагивать важные и болезненные вопросы.

    «Князь Григорий Потемкин одобрил бы. Чтобы впечатлить Екатерину Великую <...> русский придворный, как гласит легенда, построил бутафорские деревни», – напомнил колумнист Times.

    В случае с саммитом НАТО бутафорским было все, кроме цели американского президента повысить траты европейских государств на оборону до 5% ВВП. Даже на это согласились почти все, чтобы не тревожить заокеанского гостя и уж тем более не показать, что отсутствие единства и нерешительность – основные объединяющие факторы членов НАТО.

    По мнению Лукаса, саммит выявил страх и трепет участников альянса вовсе не перед российским лидером Владимиром Путиным, а перед главой Белого дома, ради ублажения которого была сокращена и скорректирована повестка.

    «...отбросили в сторону Украину, понизили градус опасности со стороны России, поделились пустыми обещаниями и отказались от проблемных вопросов – князь Потемкин одобрил бы», – поиронизировал британец.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на саммите в Гааге генсек НАТО Марк Рютте выразил признательность президенту США Трампу за инициативу по увеличению взносов на оборону. От переизбытка чувств и дружелюбия Рютте даже  назвал президента США «папочкой».


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    26 июня 2025, 14:54 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил, что не называл Трампа «папочкой»
    Генсек НАТО заявил, что не называл Трампа «папочкой»
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что не называл президента США Дональда Трампа «папочкой».

    По его словам, он лишь использовал это слово как метафору для описания вопроса европейских стран о поддержке США, передает РИА «Новости».

    Рютте уточнил, что иногда в Европе его спрашивают, останутся ли США с союзниками, и он сравнил этот вопрос с тем, как маленький ребенок спрашивает у отца: «Ты же останешься с семьей?» Он подчеркнул, что эти слова не относились лично к Трампу.

    Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». В беседе с журналистами Рютте объяснил, что назвал Трампа «папочкой», поскольку считает его хорошим другом.

    Ранее Белый дом опубликовал видео с Трампом под песню Daddy's home.

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    26 июня 2025, 09:50 • Новости дня
    Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле

    Трамп призвал прекратить судебный процесс по делу о взяточничестве Нетаньяху

    Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что судебный процесс в отношении «великого героя», премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху должен быть немедленно завершен или заменен помилованием.

    Судебное разбирательство по обвинениям в коррупции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвало резкую реакцию бывшего президента США Дональда Трампа, следует из сообщения в Truth Social.

    Американский политик назвал процесс политически мотивированным и призвал немедленно его прекратить или «помиловать великого героя, который так много сделал для государства».

    В своем заявлении Трамп подчеркнул, что Нетаньяху был вызван в суд для продолжения разбирательства, которое он назвал «охотой на ведьм».

    Трамп также заявил, что Израиль только что пережил один из «величайших моментов в своей истории» под руководством Нетаньяху, ссылаясь на совместные удары Израиля и США по Ирану и уничтожение ключевых иранских ядерных объектов.

    Он выразил мнение, что никто не смог бы так эффективно взаимодействовать с ним (с Трампом), как Нетаньяху, и заявил: «США спасли Израиль, а теперь США спасут Биби Нетаньяху».

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    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы. Нетаньяху пришел к западной стене в Иерусалиме, где оставил записку и произнес молитву после ударов США по Ирану.

    Напомним, в ноябре 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

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    26 июня 2025, 18:55 • Новости дня
    Американист оценил вероятность победы мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

    Дробницкий: Победа Мамдани на праймериз в Нью-Йорке усилила поляризацию Демпартии

    Американист оценил вероятность победы мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Победа Зохрана Мамдани на праймериз в Нью-Йорке обнажила глубокий раскол в Демократической партии. 33-летний политик с угандийско-индийскими корнями, названный Дональдом Трампом «безумным коммунистом», имеет все шансы возглавить город, если республиканцы не смогут ужесточить контроль за голосованием, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. В случае успеха Мамдани станет первым мусульманином во главе Нью-Йорка.

    «Родители Зохрана – не беженцы: отец был ученым, мать – кинопродюсером. Он – классический образец современного либерализма, называющий себя демократическим социалистом и даже анархистом. В каком-то смысле Трамп может быть доволен таким исходом праймериз – это дает ему повод клеймить демократов как «радикальных левых сумасшедших», – отмечает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Берни Сандерс поддержал Мамдани, заявив, что именно такие политики должны определять будущее Демпартии. Однако многие в Демпартии, включая окружение Барака Обамы, критикуют происходящее. Они обвиняют партийцев в том, что те своими руками вручают трампистам новые аргументы для критики. В итоге победа Мамдани лишь усиливает раскол в партии», – продолжает эксперт.

    Собеседник также напомнил, что две крупнейшие партии США сейчас находятся в поиске путей выхода из кризиса. «Например, внутри республиканцев идет борьба о будущем партии: она станет полностью «трамповской» под лозунгом MAGA или сохранит более традиционный курс. Точно так же победа Мамдани всколыхнула дебаты о сути Демпартии, особенно на фоне слияния миграционной повестки с радикально левой идеологией. Причем раскол прошел даже среди самих левых», – подчеркивает Дробницкий.

    «Возможно, этого бы не случилось, если бы демократы не были деморализованы после событий 2024 года – от замены Джо Байдена на Камалу Харрис до поражения на выборах. Партийное руководство оказалось не готово к такому повороту. Аналогичные процессы, кстати, уже происходили у республиканцев из-за кризиса партийного истеблишмента», – напоминает аналитик.

    «Таким образом Демпартия, похоже, вступает в эпоху трансформации, но она не гарантирует победу именно левому крылу внутри партии. А республиканцы и их спонсоры, вероятно, сделают ставку на умеренного кандидата вроде Рудольфа Джулиани, чтобы отбить Нью-Йорк. Также республиканцы могут выдвинуть против Мамдани либо опытного конгрессмена, либо медийную фигуру – например, телеведущего Джесси Воттерса», – прогнозирует политолог.

    «В итоге шансы Мамдани во многом зависят от тактики республиканцев. Например, они могут ужесточить контроль на участках, чтобы исключить голоса нелегальных мигрантов. Но если промедлят, победит демократ, который превратит пост мэра в политическую трибуну, а не в инструмент управления городом», – заключает Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что демократ Зохран Мамдани набрал достаточно голосов на праймериз мэра Нью-Йорка от Демократической партии, чтобы стать вероятным победителем выборов. 33-летний уроженец Уганды с индийскими корнями опередил Эндрю Куомо, бывшего губернатора штата, который пытался вернуться в политику после скандала, связанного с сексуальными домогательствами, пишет Sky News.

    Программа Мамдани включает, среди прочего, запуск бесплатных городских автобусов, открытие городских продуктовых магазинов за счет повышения налога на бизнес и богатых людей. Он также занял твердую пропалестинскую позицию, вызвав критику со стороны произраильских групп и сделав внешнюю политику центральным моментом в гонке за пост мэра Нью-Йорка, пишет Time.

    Успех Мамдани вызвал критику президента США Дональда Трампа. «Зохран Мамдани, стопроцентный коммунист-сумасшедший, только что выиграл праймериз демократов. Сейчас он на пути к тому, чтобы стать мэром. Радикальные левые у нас уже были, но это становится немного смешным. Он выглядит ужасно, его голос раздражает, он не очень умен», – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

    Стоит отметить, что сейчас полиция Нью-Йорка расследует угрозы в адрес Мамдани, включая сообщения с антимусульманскими высказываниями и угрозой взрыва автомобиля. При этом если он победит на выборах, то станет первым в истории Нью-Йорка мэром мусульманином.

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    26 июня 2025, 19:38 • Новости дня
    Израильский эксперт: Вмешательство Трампа не поможет Нетаньяху уйти от суда
    Израильский эксперт: Вмешательство Трампа не поможет Нетаньяху уйти от суда
    @ Shawn Thew-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Попытки Дональда Трампа добиться прекращения уголовного преследования Биньямина Нетаньяху вызвали раскол в Израиле: одни политики видят в этом вмешательство в независимость суда, другие поддерживают президента США и премьер-министра Израиля. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее Трамп заявил, что Нетаньяху должен быть освобожден от уголовного преследования.

    «Безусловно, действия Трампа можно расценить как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это спровоцировало раскол среди израильских политиков: одни считают недопустимым внешнее влияние на судебную систему, другие поддерживают позицию президента США и премьер-министра Израиля», – пояснил Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    «Возможно, мы наблюдаем некую комбинацию: Трамп пытается помочь Нетаньяху избежать преследования, а израильский премьер, в свою очередь, смягчает свою позицию по палестинскому вопросу. Это позволило бы Трампу представить себя полноценным миротворцем на Ближнем Востоке и укрепить отношения со странами Персидского залива», – добавил он.

    «Однако, на мой взгляд, Нетаньяху не заслуживает помилования. Из-за его бездействия в октябре 2023 года во время вторжения боевиков ХАМАС погибли более 1,5 тыс. человек. Он должен понести ответственность – пусть даже по другому уголовному делу. Если все обвинения с него снимут, это вызовет волну возмущения в израильском обществе: ведь тогда за провал никто не ответит», – предупредил эксперт.

    «Впрочем, сомневаюсь, что Трамп действительно сможет помочь Нетаньяху избежать наказания. Израильская судебная система до сих пор не демонстрировала такой слабости», – подытожил собеседник. Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social призвал отменить суд над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по обвинению в коррупции. Глава Белого дома назвал израильского политика «величайшим воином» в истории страны. По его словам, этот процесс – «нелепая охота на ведьм».

    «Мы с Биби только что прошли вместе через ад, сражаясь с очень жестким давним врагом Израиля – Ираном», – написал Трамп, напомнив о «любви Нетаньяху к невероятной Святой Земле». Премьер в ответ выразил главе Белого дома благодарность «за колоссальную поддержку Израиля и еврейского народа», сообщает Ynet.

    Между тем лидер оппозиции в Кнессете Яир Лапид заявил, что главе Белого дома следует воздержаться от «вмешательства в юридические процессы независимого государства». «Я надеюсь, что это награда Трампа Нетаньяху за будущую сделку по заложникам, которая положит конец войне в секторе Газа», – добавил политик.

    Адвокат премьера Амит Хадад попросил окружной суд Иерусалима отменить процессуальные действия с Нетаньяху на ближайшие две недели, заявив, что это критический момент для безопасности Израиля. По его словам, глава правительства должен посвятить время «приоритетным» задачам, в первую очередь – управлению боевыми действиями в Газе и их региональным последствиям.

    Нетаньяху обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток по трем отдельным делам. 75-летний политик обвиняется в получении сигар и шампанского на десятки тысяч долларов от голливудского продюсера и миллиардера в обмен на помощь в личных и деловых интересах, а также в содействии выгодным условиям для медиамагнатов в обмен на позитивные материалы о себе и своей семье, пишет The Guardian.

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    26 июня 2025, 10:15 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры НАТО унижались перед Трампом ради поддержки США в альянсе

    Bloomberg: Лидеры НАТО вынужденно унижались перед Трампом ряди лояльности США

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры на саммите НАТО в Гааге демонстрировали лояльность Дональду Трампу, чтобы избежать угроз президента США покинуть альянс, сообщает Bloomberg.

    На прошедшем в Гааге саммите НАТО европейские лидеры делали все, чтобы удержать США в альянсе и не допустить сокращения военной помощи Украине. Колумнист Bloomberg Макс Гастингс отметил, что участники встречи демонстрировали лояльность и хвалили Дональда Трампа, чтобы избежать его гнева и угроз выхода Вашингтона из НАТО.

    Гастингс подчеркивает, что саммит не был посвящен обсуждению глобальной стратегии, а стал площадкой для отчаянных попыток европейских членов альянса увеличить расходы на оборону и угодить американскому президенту.

    «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации.

    По его словам, западные лидеры «были вынуждены унижаться, потворствовать, выражать согласие, когда в частном порядке многие с этим не согласны». Несмотря на несогласие с заявлениями Трампа, участники саммита предпочли молчать, чтобы не провоцировать его негативную реакцию.

    Автор отмечает, что Европа не способна самостоятельно предоставить Украине тот уровень поддержки, который обеспечивают США.

    Большинство стран НАТО едва ли будут выполнять обещания по росту военных расходов, поскольку сроки рассчитаны на десятилетия, а нынешние лидеры к тому времени могут уйти из политики.

    Гастингс также указывает, что авиаудары США по Ирану якобы вызвали шок у европейских партнеров, однако на саммите в Гааге все предпочли не спорить с мнением Вашингтона.

    Ранее колумнист британской газеты Times называл главной задачей саммита НАТО попытку умаслить президента США Дональда Трампа и минимизировать обсуждение сложных вопросов.

    Генсек НАТО Марк Рютте на саммите в Гааге выразил президенту США признательность за инициативу по увеличению оборонных взносов. Также Рютте назвал Трампа «папочкой» из-за переизбытка чувств и дружелюбия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека.

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    26 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    В Нидерландах назвали рост оборонных расходов НАТО самоубийством Европы

    Tекст: Евгения Караваева

    В Нидерландах усилия НАТО по увеличению оборонного бюджета до 5% от ВВП раскритиковали как подрывающие экономическую стабильность и будущее европейских стран.

    Решение стран – членов НАТО увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП стало предметом острой критики в Нидерландах, передает РИА «Новости».

    Бывший нидерландский журналист-расследователь и фермер Марсель ван Силфхаут заявил, что это решение – «настоящее экономическое самоубийство для всей Европы». Он также выразил сожаление по поводу расширения НАТО на восток и отметил, что альянс, по его мнению, зашел слишком далеко на Украине.

    В Гааге накануне и во время саммита НАТО прошли масштабные митинги против политики альянса. Ван Силфхаут принял участие в одной из демонстраций движения Volkeren voor vrede, подчеркнув, что средства, которые теперь вынуждены будут тратить страны на военные нужды, необходимы для развития общества и улучшения качества жизни граждан.

    Саммит НАТО, прошедший во вторник и среду, стал первым после избрания Дональда Трампа президентом США. Американский лидер неоднократно требовал от стран альянса увеличить военные расходы, и по итогам встречи было принято условное обязательство ежегодно выделять 5% ВВП на оборону к 2035 году. Этот пункт вошел в итоговое заявление, несмотря на возражения Испании.

    Украинский вопрос также обсуждался на саммите, однако Владимир Зеленский не участвовал в официальной программе. По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, некоторые страны не пожелали садиться за один стол с украинским лидером. В итоговом коммюнике поддержка Киева была обозначена, но не упоминались ни перспективы вступления Украины в НАТО, ни Россия в контексте конфликта.

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    26 июня 2025, 00:58 • Новости дня
    Трамп захотел «убить» «Голос Америки»

    Трамп призвал «убить» рупор демократов – «Голос Америки»

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывшая ведущая новостей из Аризоны Кари Лейк, ставшая политиком-республиканцем, заявила в Конгрессе о том, что Агентство глобальных СМИ США «прогнило насквозь», а все, что можно спасти, должно быть передано под контроль Госдепартамента США, при этом «Голос Америки» – СМИ явно не для спасательной операции.

    Лейк охарактеризовала многие передачи как антиамериканские или пропагандирующие либеральный уклон, указав на попытки представителей китайского правительства в США повлиять на содержание «Радио Свободная Азия» на китайском языке, сообщает ABC News.

    По словам Лейк, ведется расследование телефонных звонков с угрозами в адрес члена Конгресса из «Голоса Америки».

    Американский президент Дональд Трамп поддержал Лейк постом в социальной сети Truth Social.

    «Почему республиканец хочет, чтобы «Голос Америки», являющийся рупором демократов, продолжал вещать? Это же полная левацкая катастрофа! Ни один республиканец не должен голосовать за его выживание. Просто убейте его!» – написал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп продолжает убеждать скептиков, общественность, сенаторов и сторонников в полном разгроме ядерной программы Ирана, однако некоторые СМИ ему противоречат – их он привычно зовет «фейковыми» и призывает закрыть.

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    26 июня 2025, 14:47 • Новости дня
    Белый дом опубликовал видео с Трампом под песню Daddy's home

    Tекст: Валерия Городецкая

    В официальном аккаунте Белого дома появилось видео с прибытием президента США Дональда Трампа в Гаагу на саммит НАТО под популярную песню Daddy's home.

    На кадрах лидер США выходит из самолета в Гааге, облаченный в черный костюм и бейсболку с надписью USA, передает «Газета.Ru».

    Затем Трамп направился на саммит НАТО, где пообщался с генеральным секретарем альянса Марком Рютте и другими руководителями мировых держав.

    «Папочка дома... Привет, папочка, привет. Президент Дональд Трамп принял участие в саммите НАТО в Гааге, Нидерланды», – отмечается в подписи к публикации.

    Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге назвал президента США Дональда Трампа «папочкой».

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    26 июня 2025, 03:32 • Новости дня
    WSJ узнала о намерении Трампа досрочно сменить главу ФРС

    WSJ узнала о готовности Трампа досрочно сменить главу ФРС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность досрочного назначения следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС), чтобы сменить нынешнего председателя Джерома Пауэлла, пишет WSJ.

    По сведениям Wall Street Journal (WSJ), среди потенциальных кандидатов на пост главы ФРС американский лидер рассматривает бывшего члена Совета управляющих ФРС Кевина Уорша, главу Минфина Скотта Бессента, руководителя Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета. Среди них Трамп выберет наиболее приверженного идее снижения ставок.

    «Раздражение президента Трампа медленным подходом Федеральной резервной системы к снижению процентных ставок побуждает его рассмотреть возможность ускорения процесса, когда он объявит о своем выборе кандидата на пост нынешнего председателя Джерома Пауэлла, срок полномочий которого должен длиться еще 11 месяцев», – пишет газета.

    По словам людей, знакомых с этим вопросом, в последние недели Трамп обдумывал идею о том, чтобы выбрать и объявить о замене Пауэлла к сентябрю или октябрю. Один информаторов сказал, что гнев президента США по отношению к Пауэллу может привести к значительно более раннему объявлению кандидата – летом.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, президент США раскритиковал главу Федеральной резервной системы Пауэлла за задержки в снижении ключевой ставки и призвал его к отставке, сославшись на более активные действия Европейского центрального банка. До этого Пауэлл признал, что увеличение пошлин Трампом замедлит экономику США и ускорит инфляцию.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему глава американского государства и человек, ответственный за эмиссию доллара, настолько ненавидят друг друга?

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