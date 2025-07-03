Bloomberg узнало о послаблении американских пошлин для Китая

Tекст: Ирма Каплан

В соответствии с торговым соглашением, заключенным на прошлой неделе, Вашингтон обещал разрешить поставки программного обеспечения для проектирования микросхем, а также этана и реактивных двигателей в Китай при условии, что Пекин выполнит обещание ускорить одобрение экспорта критически важных минералов, передает Bloomberg.

«Компания Siemens заявила, что восстановила полный доступ к своему программному обеспечению и технологиям для своих китайских клиентов», – сказано в заметке.

Программное обеспечение от компаний Cadence и Synopsys используется для проектирования всего: от процессоров высшего класса для таких компаний, как Nvidia Corp. и Apple Inc. до простых деталей, таких как компоненты регулирования мощности.

Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, американские власти призвали бизнес отказаться от продукции Huawei Ascend, отметив возможные уголовные последствия за нарушение экспортного контроля.

Тогда же продажи видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 для китайского рынка оказались заморожены из-за ужесточения экспортных ограничений со стороны США.