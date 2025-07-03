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    Василий Авченко Василий Авченко История Приморья могла пойти не российским путем

    Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.

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    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    19 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Ближневосточная трагедия на глазах превратилась в фарс

    Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.

    5 комментариев
    3 июля 2025, 04:12 • Новости дня

    Bloomberg узнало о послаблении американских пошлин для Китая

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство торговли США сообщило одному из ведущих мировых поставщиков программного обеспечения для проектирования микросхем, немецкой компании Siemens AG, что требования по получению государственных лицензий на ведение бизнеса в Китае больше не действуют.

    В соответствии с торговым соглашением, заключенным на прошлой неделе, Вашингтон обещал разрешить поставки программного обеспечения для проектирования микросхем, а также этана и реактивных двигателей в Китай при условии, что Пекин выполнит обещание ускорить одобрение экспорта критически важных минералов, передает Bloomberg.

    «Компания Siemens заявила, что восстановила полный доступ к своему программному обеспечению и технологиям для своих китайских клиентов», – сказано в заметке.

    Программное обеспечение от компаний Cadence и Synopsys используется для проектирования всего: от процессоров высшего класса для таких компаний, как Nvidia Corp. и Apple Inc. до простых деталей, таких как компоненты регулирования мощности.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, американские власти призвали бизнес отказаться от продукции Huawei Ascend, отметив возможные уголовные последствия за нарушение экспортного контроля.

    Тогда же продажи видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 для китайского рынка оказались заморожены из-за ужесточения экспортных ограничений со стороны США.

    1 июля 2025, 06:24 • Новости дня
    Трамп заявил о дефиците риса в Японии и пожаловался на отказ закупать его у США
    Трамп заявил о дефиците риса в Японии и пожаловался на отказ закупать его у США
    @ Jurgen Sprenger/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Япония отказывается закупать американский рис, несмотря на значительный дефицит этого продукта, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп в соцсети Truth Social заявил, что эта ситуация демонстрирует, «насколько испорченными стали страны по отношению» к США. «Я очень уважаю Японию, но они не хотят брать наш рис, и при этом у них огромный дефицит риса», – заявил он.

    При этом политик намекнул, что намерен прояснить этот вопрос с японской стороной: «Иными словами, мы просто отправим им письмо», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он выразил уверенность, что Япония «будет торговым партнером» США «еще много лет».

    Между Японией и США уже состоялось шесть раундов переговоров по вопросам пошлин. Японию на этих переговорах представляет министр по делам восстановления экономики Ресэй Акадзава. От лица США выступали министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник, а в начале первого раунда – и сам Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сообщалось, что японские корпорации, включая Toyota, Sony и Mizuho, рискуют потерять до 4 трлн иен (27,6 млрд долларов) из-за введения США новых пошлин. В июне Япония отменила встречу на высшем уровне с США после требований увеличить расходы на оборону.

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    1 июля 2025, 21:30 • Новости дня
    Маск отказался обострять ситуацию с Трампом после угрозы депортации из США
    Маск отказался обострять ситуацию с Трампом после угрозы депортации из США
    @ REUTERS/Vincent Alban

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель прокомментировал слова Дональда Трампа о возможности своей депортации из Соединенных Штатов, добавив, что пока воздержится от резкой реакции.

    Об этом сообщает ТАСС. Илон Маск публично отреагировал на недавние слова Дональда Трампа, который высказал предположение о возможной депортации предпринимателя.

    Маск написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Так заманчиво обострить ситуацию. Так заманчиво. Но я пока воздержусь».

    Ранее Трамп заявил о необходимости задуматься о депортации Маска, который родился в ЮАР. Комментарий предпринимателя вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и СМИ США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о возможности депортации Илона Маска, который инвестировал миллионы долларов в избирательную кампанию Дональда Трампа.

    Дональд Трамп отметил, что Маск мог бы получать наибольшие субсидии в истории, однако без поддержки государства был бы вынужден прекратить бизнес и вернуться в Южную Африку.

    Илон Маск призвал к созданию новой политической партии в США, заявив, что в стране фактически действует однопартийная система.

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    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

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    30 июня 2025, 05:27 • Новости дня
    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» для Трампа в Британии

    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» Трампа в Британии

    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» для Трампа в Британии
    @ Pool / i-Images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    После летних каникул Королевская семья вернется к своим обязанностям в связи с государственным визитом президента США Дональда Трампа в Британию, а герцогиня Кейт Миддлтон рядом с принцем Уильямом, как ожидается, станет «вишенкой на торте» на официальном приеме, пишет Mirror.

    Ранее в этом месяце Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльз «с нетерпением ждет» визита лидера США в конце года. Государственный визит Трампа планируется с тех пор, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал Трампу письмо от короля Карла III с приглашением, пишет Mirror.

    По данным таблоида, Трамп просто очарован принцем Уильямом с тех пор, как в 2024 году повстречался с ним в Париже на открытии собора Парижской Богоматери.

    Бывшая корреспондент Би-би-си Дженни Бонд считает, что Уильям, возможно, вместе с Кейт, сыграют важную королевскую роль во время визита Трампа, что «сотворит чудеса британской дипломатии».

    «Изюминкой на торте для Дональда Трампа, конечно же, будет присутствие принцессы Уэльской на некоторых мероприятиях и на государственном обеде. Это будет зависеть от ее здоровья. Но я уверена, что и Уильям, и Кейт понимают необходимость потешить самолюбие президента США, и они будут играть в этом как можно более заметную роль», – добавила Бонд.

    По ее словам, премьер Британии Стармер должен приложить все усилия, чтобы сохранить добрые отношения между странами-союзниками, несмотря на дерзкие заявления Трампа сделать Канаду 51-м штатом США. В ход идут все методы, в том числе очарование монархией, чтобы Карл III мог донести до американского лидера, что захватывать Канаду не надо.

    Когда Трампу впервые сообщили, что он посетит Великобританию с государственным визитом во второй раз, король в письме приглашал его на неофициальную встречу в Шотландии перед государственным визитом.

    Теперь это решение отложено. После переговоров между обеими сторонами источники подтвердили, что из-за занятости короля и президента США они не смогут встретиться неофициально летом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, принц Уильям разорвал отношения с корыстной благотворительницей, которая устроила рассылку для желающих за кругленькую сумму посмотреть на принца или познакомиться с ним и герцогиней Кейт.

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    1 июля 2025, 08:46 • Новости дня
    Трамп заявил, что без субсидий Маск «прикроет лавочку» и вернется домой в ЮАР

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что предприниматель Илон Маск смог бы получать больше субсидий, чем кто-либо в истории, однако без государственной поддержки ему пришлось бы прекратить бизнес и вернуться на родину в Южную Африку.

    Трамп выступил с критикой Илона Маска из-за его отношения к американскому законопроекту о расходах и налогах, передает РИА «Новости».

    Президент США подчеркнул, что электромобили являются хорошей технологией, однако, по его мнению, не следует заставлять всех переходить на них.

    Он отметил, что Маск получает больше субсидий, чем кто-либо другой в истории, и подчеркнул, что без государственной поддержки ему, вероятно, пришлось бы закрыть бизнес и вернуться в Южную Африку.

    Трамп также заявил, что без запусков ракет, спутников и производства электрокаров США могли бы сэкономить значительные средства.

    Он предложил американскому департаменту государственной эффективности (DOGE), который ранее возглавлял Маск, пристально проверить деятельность предпринимателя.

    Ранее американский предприниматель снова раскритиковал законопроект президента США, указав на его способность вогнать страну в долговое рабство.

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    2 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    Госдеп: Приостановка оружейных поставок США не означает отказ от помощи Украине
    Госдеп: Приостановка оружейных поставок США не означает отказ от помощи Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    По словам Брюс на брифинге министерства, прекращение поставок Украине некоторых вооружений не станет фактором влияния на переговорах с Москвой. «Мы не прекращаем поставки оружия Украине, изменился только один аспект, ситуация. Подчеркну: это не означает прекращения оказания помощи и поставок оружия Украине», – заявила глава пресс-службы Госдепа.

    Она напомнила, что принятое решение следует идее главы государства о том, чтобы интересы США вывести на первое место.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для переговоров по вопросам поддержки Киева на фоне приостановки новых поставок.

    Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.

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    1 июля 2025, 11:12 • Новости дня
    Трамп выпустил новый парфюм Victory 45-47 за 249 долларов
    Трамп выпустил новый парфюм Victory 45-47 за 249 долларов
    @ realDonaldTrump

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп представил новые духи Victory 45-47 по цене 249 долларов за флакон, выпущенные в лимитированной серии с золотой статуэткой.

    Дональд Трамп анонсировал запуск новой парфюмерной линии под названием «Victory 45-47», сообщает Independent. Новый аромат поступил в продажу в понедельник вечером и, по словам Трампа, предназначен для мужчин и женщин, которые «выбирают победу, силу и успех».

    Флакон аромата продается по цене 249 долларов и выполнен в стиле «иконической» золотой статуэтки, при этом продукт заявлен как «лимитированное издание». Выпуск новых духов продолжает линейку парфюмов Трампа, которые начали продаваться в декабре прошлого года.

    Женская версия аромата описывается как символ «уверенности, красоты и неудержимой решимости», а мужская – как олицетворение «силы, уверенности и целеустремлённости». В промоакции Дональд Трамп также призвал приобрести новинку не только для себя, но и для близких, пожелав покупателям получать удовольствие и «продолжать побеждать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья Трампа понесла убытки из-за обвинений во «вмешательстве России» в выборы. Эрик Трамп заявил о готовности пройти по «простому пути» династии политиков. Белый дом подал в суд на власти Лос-Анджелеса.

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    2 июля 2025, 10:04 • Новости дня
    Трамп просил журналистку Оуэнс прекратить расследование о жене Макрона
    Трамп просил журналистку Оуэнс прекратить расследование о жене Макрона
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп попросил журналистку Кэндис Оуэнс не продолжать расследование прошлых аспектов жизни жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит.

    По словам Оуэнс, Трамп обратился к ней после общения с Макроном во время его визита в Белый дом и заявил, что супруга французского лидера «выглядит как женщина», передает Ura.ru.

    Журналистка отметила, что, по ее данным, Брижит Макрон действительно обращалась к врачу по смене пола. Оуэнс также рассказала, что Трамп предлагал ей сделку: если она прекратит расследование, он оплатит ей интервью.

    Брижит Макрон и ее половая принадлежность не первый раз становятся предметом пристального внимания.

    Американская журналистка пообещала представить доказательства того, что 70-летняя жена президента Франции Эммануэля Макрона является мужчиной.

    Суд Парижа оштрафовал двух женщин, которые распространяли слухи о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной. Их обязали выплатить 8 тыс. евро в качестве компенсации Брижит Тронье (девичья фамилия первой леди Франции) и 5 тыс. евро ее брату Жану-Мишелю Тронье.

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    2 июля 2025, 04:59 • Новости дня
    Трамп пригрозил арестовать Мамдани на посту мэра Нью-Йорка

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидата от демократов на пост мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани арестуют, если он в случае победы на выборах будет мешать депортации нелегальных мигрантов, заявил президент США Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос об отношении к обещаниям Мамдани противостоять усилиям Службы иммиграционного и таможенного контроля, Трамп заявил: «Тогда нам придется его арестовать».

    Трамп также подчеркнул, что «в стране не нужен коммунист», и заверил, что будет «внимательно следить» за ситуацией с Мамдани, передает ТАСС.

    Он отметил, что многие считают Мамдани нелегалом, и пообещал провести проверку. По мнению президента, сейчас кандидат исповедует коммунистические взгляды. «В идеале окажется, что он совсем не коммунист». сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мамдани победил на праймериз Демократической партии и наверняка выиграет выборы, которые пройдут в ноябре 2025 года.


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    30 июня 2025, 10:24 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии переговоров с Ираном после ударов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп рассказал, что не предлагал Ирану никаких инициатив и не контактировал с Тегераном после военных ударов.

    Трамп заявил, что не делал никаких предложений Ирану и не вступал в переговоры с Тегераном после того, как США атаковали и уничтожили ядерные объекты страны, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в социальной сети Truth Social он подчеркнул: «Я ничего не предлагаю Ирану – в отличие от Обамы... и я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты».

    Трамп также отметил, что в период президентства Барака Обамы Ирану были переданы миллиарды долларов в рамках ядерной сделки. По его словам, нынешняя позиция США по вопросам взаимодействия с Ираном отличается от политики предыдущей администрации.

    Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.

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    2 июля 2025, 23:09 • Новости дня
    FT узнала о «холодке по спине» у чиновников с Украины из-за отказа США в оружии

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вызвал заместителя главы посольства США на Украине Джона Гинкеля в министерство иностранных дел в Киеве, чтобы обсудить военную помощь и оборонное сотрудничество, потому что заявление США о приостановке военной помощи Украине вызвало у них оторопь, пишет Financial Times.

    «По словам высокопоставленных официальных лиц США, оружие (для Украины)  включает десятки перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot, десятки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, высокоточные артиллерийские снаряды, более 100 ракет Hellfire и ракет AIM для истребителей NASAMS и F-16», – пишет Financial Times (FT).

    Со стороны США этот шаг был вызван опасениями по поводу военной готовности Вашингтона, запасы которого слишком малы, добавили источники газеты.

    «Решение Вашингтона вызовет холодок по спине у чиновников на Украине, поскольку они полагались на это оружие для противовоздушной обороны и поддержки на передовой», – уточняет издание.

    По словам одного украинского чиновника, Киев рассчитывал на поставки этих систем, так как они «были обещаны».

    В поставках противотанковых систем, таких как гранатомет AT4, также отказано, в то время как некоторые из 250 управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS), используемых для точного поражения наземных целей на больших расстояниях, были задержаны.

    В Белом доме заявили, что такое решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место, после обзора Минобороны об объемах военной  поддержки США по всему миру. При этом Белый дом отказался подтвердить конкретные системы вооружения, поставки которых были остановлены.

    Министерство обороны Украины заявило, что оно проясняет статус поставок, но не было официально уведомлено о приостановке или изменениях в ранее согласованной военной помощи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    До этого газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

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    30 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Объявлено об отмене санкций США против Сирии

    Трамп в ближайшие часы подпишет отмену санкций против Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент вскоре намерен отменить санкционную программу в отношении Сирии, однако ограничения в отношении Башара Асада и его окружения сохранятся.

    Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, президент США Дональд Трамп в течение нескольких часов подпишет указ об отмене санкционного режима против Сирии, передает ТАСС.

    Президентский указ направлен на ликвидацию санкционной программы, что, по словам Ливитт, должно способствовать продвижению Сирии к стабильности и миру.

    В то же время Ливитт подчеркнула, что рестрикции, введенные ранее против бывшего президента Сирии Башара Асада и его ближайших соратников, останутся в силе. По ее словам, администрация решительно намерена поддерживать давление на лиц, ответственных за дестабилизацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон вывел из Сирии около 500 военнослужащих и отказался от трех военных объектов, передав один из них курдским силам.

    Брюссель сменил тактику в Сирии накануне ожидаемого кризиса власти, а бывшие союзники Запада начали выступать против нового сирийского правительства. Евросоюз снял экономические ограничения, ранее введенные в отношении Сирии.

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    2 июля 2025, 10:41 • Новости дня
    Трамп заявил о неспособности Байдена понять дело об автоподписи

    Трамп счел Байдена не способным осознать суть расследования дела об автоподписи

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп усомнился в способности Джо Байдена понять суть расследования по делу об автоподписи документов, отметив, что экс-президент даже не осознал бы происходящее.

    Трамп заявил, что Байден даже не смог бы понять сути происходящего, если бы оказался привлечен к ответственности по делу об автоподписи документов, передает ТАСС.

    «Байден помиловал многих. Единственный человек, которого он не помиловал, – он сам. Не знаю, сделал бы я с ним то, что он сделал со мной. Проблема заключается в том, что он бы не понял, что происходит», – отметил Трамп на борту президентского самолета.

    Трамп также подверг жесткой критике Байдена, назвав его «худшим президентом США в истории». Кроме того, экс-президент высказал негативное мнение о Бараке Обаме и Джордже Буше – младшем, а высокую оценку дал только самому себе.

    5 июня Трамп подписал указ о начале расследования состояния здоровья Байдена и использования помощниками автопера для подписания официальных документов. Он заявляет, что президентские указы о помиловании примерно 2,5 тыс. человек, среди которых были и родственники Байдена, недействительны, так как были подписаны без ведома экс-президента.

    Во время президентства Байдена против Трампа было возбуждено четыре уголовных дела, а также ряд административных разбирательств.

    10 января 2025 года суд в Нью-Йорке вынес Трампу решение об unconditional release – безусловном освобождении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден отверг подозрения в сговоре своих подчиненных относительно использования автоподписи.

    Власти США установили личности сотрудников, подписывавших документы от имени Байдена.

    Дональд Трамп заявил, что помилования, подписанные автопером Байдена, считаются недействительными.

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    1 июля 2025, 13:18 • Новости дня
    Стало известно о планах Нетаньяху встретиться с Трампом в США

    Нетаньяху объявил о переговорах с Трампом и командой в Вашингтоне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что на следующей неделе проведет переговоры в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и рядом высокопоставленных американских чиновников.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен совершить визит в Соединенные Штаты и встретиться с президентом Дональдом Трампом, сообщил ТАСС.

    Он также анонсировал переговоры с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, государственным секретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    В ходе заседания кабинета министров Нетаньяху заявил: «Ожидается, что на следующей неделе я отправлюсь в Соединенные Штаты на встречи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Вэнсом, госсекретарем Рубио, министром обороны Хегсетом, а также Стивом Уиткоффом и министром торговли Говардом Латником».

    Он подчеркнул, что эти визиты проходят на фоне «великой победы» Израиля, одержанной в ходе операции «Восстающий лев» против Ирана. По словам премьер-министра, успешная военная операция позволила укрепить позиции страны на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прилагает максимум усилий для убеждения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в необходимости заключения соглашения о прекращении огня с движением ХАМАС.

    Также Дональд Трамп заявил, что судебный процесс в отношении Нетаньяху должен быть немедленно завершен или заменен помилованием.

    При этом, по словам экспертов, попытки Дональда Трампа добиться прекращения уголовного преследования Нетаньяху вызвали раскол в Израиле: одни политики считают это вмешательством в независимость суда, другие поддерживают Трампа и Нетаньяху.

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    30 июня 2025, 13:35 • Новости дня
    МИД Ирана назвал слова Трампа о переговорах психологической уловкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи усомнился в искренности риторики США о переговорах, указав на частые смены курса Вашингтона.

    Противоречивые заявления Дональда Трампа о возможных переговорах с Ираном являются частью психологического давления со стороны США, отметил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобная риторика стала обычным инструментом американской внешней политики в последние месяцы.

    Багаи заявил: «Мы уже сталкивались с такими ситуациями, когда утром идет обсуждение конкретных шагов [в переговорном процессе], а днем принимается новый пакет антииранских санкций. Такая колеблющаяся позиция, которая стала нормой поведения США в последние три-четыре месяца, не заслуживает никакого доверия».

    Дипломат считает, что заявления американской стороны следует воспринимать как «психологическую и информационную уловку», а не как реальное стремление к диалогу и урегулированию разногласий между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не предлагал Ирану никаких инициатив и не контактировал с Тегераном после военных ударов. Тегеран рассматривает возможность возобновления диалога по ядерному соглашению, но настаивает на гарантиях безопасности со стороны США во время возможных переговоров.

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    2 июля 2025, 13:51 • Новости дня
    Трамп предложил строить «аллигаторовые» тюрьмы для мигрантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп предложил создать по всей стране центры для нелегальных мигрантов по образцу «Аллигаторового Алькатраса» во Флориде, построенного среди болот с опасными животными.

    Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам посещения центра содержания во Флориде заявил, что хотел бы видеть подобные учреждения в других штатах, передает ТАСС.

    Он отметил: «Это был отличный выбор [места для строительства]. Мы хотели бы увидеть [подобные центры содержания] во многих штатах». По словам Трампа, данная практика может стать системной в будущем.

    Новый центр расположился на месте бывшего военного аэродрома посреди национального парка Эверглейдс. Окружение объекта представляет собой обширные болота, где водятся аллигаторы, крокодилы и ядовитые змеи, из-за чего центр получил неофициальное прозвище «Аллигаторовый Алькатрас».

    Трамп подчеркнул, что центр построили менее чем за неделю и что стоимость подобных учреждений значительно ниже расходов на возведение традиционных тюрем. Однако возведение объекта вызвало резкую критику со стороны представителей Демократической партии и правозащитников, которые заявили о нарушении прав мигрантов из-за тяжелых условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Марко Рубио заявил, что запрет депортации мигрантов наносит вред Соединенным Штатам. Администрация США рассматривает возможность отправки депортируемых мигрантов в африканские и восточноевропейские страны, например, Ливию и Молдавию, в обмен на политические или финансовые выгоды. Дональд Трамп во время своего президентства депортировал более 100 тыс. мигрантов из Соединенных Штатов.


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