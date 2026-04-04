Посол Ирана встревожил Грузию заявлением о «радиусе ракет»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Отвечая на вопрос оппозиционной телекомпании «Формула», как Иран реагирует на недавнее приземление в аэропорту Тбилиси американского военного самолета, посол сказал, что иранская сторона «наблюдает и осуществляет мониторинг действий Америки в масштабе региона и в соответствии с радиусом наших ракет».

На днях иранский посол выступил с заявлением о том, что поддержка той или иной страной антииранских действий не останется без реакции.

Он не упомянул Грузию, но в МИД страны состоялась встреча с дипломатом после этого заявления.

Ныне в Тбилиси обвиняют телекомпанию «Формула» в провокации. Политолог Гиа Абашидзе заявил о ее «враждебной активности против Грузии». По его словам, следует выяснить, не нарушает ли оппозиционное телевидение законы Грузии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба государственной охраны Грузии задержала гражданина Ирана по обвинению в нападении на здание иранского посольства в Тбилиси. Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Грузии Вахтанг Капанадзе в интервью телекомпании допустил ракетные удары Ирана по посольству США в Тбилиси и по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.