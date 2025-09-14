Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?15 комментариев
ЦИК: Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатки с 60% голосов
Действующий губернатор Камчатки Владимир Солодов уверенно сохранял лидерство после подсчета более половины протоколов, опережая ближайших соперников.
По данным Центральной избирательной комиссии, которые приводит РИА «Новости», после обработки 50,45% протоколов Владимир Солодов набрал 60,01% голосов на выборах главы Камчатского края.
На втором месте оказался представитель КПРФ Роман Литвинов, получивший 14,43%. Третьей идет кандидат от ЛДПР Василина Кулиева – 13,56% голосов. Четвертую позицию занимает Дмитрий Тюрин из партии «Коммунисты России» с 6,24%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатского края. Игорь Кобзев сохраняет уверенное лидерство на выборах губернатора Иркутской области с результатом 82,7% голосов после обработки 0,73% протоколов. Мария Костюк из «Единой России» лидирует на выборах губернатора в Еврейской автономной области с результатом 80,91% после обработки 50,3% бюллетеней.