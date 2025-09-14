ЦИК: Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатки с 77% голосов

Военкор назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск

Военкор Громов: Благодаря трубе мы обеспечиваем логистику группировки в Купянске

Tекст: Андрей Резчиков

«То, что российские военные снова смогли использовать для перемещения газовую трубу, в первую очередь важно для обеспечения безопасной логистики. Сейчас в ходе штурмовых действий людей гибнет меньше, чем на такелаже – подвозе всего самого необходимого бойцам на переднем крае», – отметил военкор Федор Громов.

«То, что мы можем обеспечивать логистику нашей группировки, которая находится на западном берегу реки Оскол под землей, то есть не подвергаться опасности ударов дронами, это очень выгодный козырь. Безопасная логистика – это все», – добавил собеседник.

При этом использование газовой трубы несет в себе немалые риски. «Я общался с участниками курской операции «Поток» («Труба»), они рассказывали, что это было самое сложное и опасное мероприятие, в котором они когда-либо участвовали. В трубе могут быть остатки газа... Человеку также тяжело находиться в замкнутом пространстве, то есть это давление на психику», – пояснил эксперт.

Однако то, что российские бойцы теперь передвигаются по трубе не ползком, а используют некие технические средства, напоминающие лежанки на колесах, упрощает задачу. Более того, подчеркивает Громов, противник не может обеспечить круглосуточное наблюдение за выходом из трубы, где существуют основные угрозы.

По мнению собеседника, российским военным удалось приспособить для передвижения существующую трубу, а не прокладывать новую. «Я полагаю, что мы в очередной раз удачно воспользовались старыми подземными коммуникациями. До этого у нас было минимум три подобных успешных операции. Так мы заходили в Авдеевку, в пригороды Дзержинска (Торецк) и Суджу в Курской области. Но это не чисто наше ноу-хау. Во время битвы за Волчанск, которая продолжается до сих пор, украинские войска использовали в прошлом году городские подземные коммуникации, чем сильно замедлили наше продвижение», – напомнил военкор.

То, что российские войска зашли в Купянск, используя газовую трубу, ранее сообщили украинские Telegram-каналы. Официальной информации об этом от российской стороны пока не было.

Как пишет украинское издание «Страна», «русские построили целую логистическую артерию», «входы в трубу находятся в районе Лимана Первого». «Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешает высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии», – пишет издание.

Также сообщается, что так российские бойцы без серьезных потерь добираются до Радьковки (село в Купянском районе), перемещаются на юг в контролируемый лес и рассредотачиваются в Купянске.

В российском Telegram-канале «Военная хроника» отметили, что особых подробностей об операции пока нет. Купянск – город в Харьковской области, расположенный на берегах реки Оскол в 85 километрах по прямой и 110 километрах по трассе от Харькова, один из ключевых опорных пунктов украинской обороны на этом участке фронта.