Кобзев опередил соперников на выборах губернатора Иркутской области

Tекст: Ольга Иванова

Игорь Кобзев сохраняет уверенное лидерство на выборах губернатора Иркутской области, набирая 82,7% голосов, передает РИА «Новости». Такие данные были опубликованы после обработки 0,73% протоколов, сообщили в ЦИК РФ.

На втором месте находится представитель КПРФ Сергей Левченко с результатом 6,3%. Виктор Галицков от ЛДПР занимает третью позицию, получив 5,64% голосов, а четвертой идет Лариса Егорова из партии «Справедливая Россия – За правду» с 5,06%.

В Еврейской автономной области после обработки 50,3% бюллетеней Мария Костюк из «Единой России» лидирует на выборах губернатора с результатом 80,91%. Второе место занимает кандидат от ЛДПР Василий Гладких, набравший 8,03% голосов.

Третьим идет представитель КПРФ Александр Щербина с 5,69%, а четвертым – Александр Крупский («Коммунисты России») с 3,35% голосов. ЦИК продолжает публикацию промежуточных итогов голосования в регионах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатского края.