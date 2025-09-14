Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?13 комментариев
Кобзев опередил соперников на выборах губернатора Иркутской области
ЦИК начал публиковать первые итоги выборов губернаторов в Иркутской области и Еврейской автономной области, где зафиксировано лидерство действующих руководителей.
Игорь Кобзев сохраняет уверенное лидерство на выборах губернатора Иркутской области, набирая 82,7% голосов, передает РИА «Новости». Такие данные были опубликованы после обработки 0,73% протоколов, сообщили в ЦИК РФ.
На втором месте находится представитель КПРФ Сергей Левченко с результатом 6,3%. Виктор Галицков от ЛДПР занимает третью позицию, получив 5,64% голосов, а четвертой идет Лариса Егорова из партии «Справедливая Россия – За правду» с 5,06%.
В Еврейской автономной области после обработки 50,3% бюллетеней Мария Костюк из «Единой России» лидирует на выборах губернатора с результатом 80,91%. Второе место занимает кандидат от ЛДПР Василий Гладких, набравший 8,03% голосов.
Третьим идет представитель КПРФ Александр Щербина с 5,69%, а четвертым – Александр Крупский («Коммунисты России») с 3,35% голосов. ЦИК продолжает публикацию промежуточных итогов голосования в регионах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатского края.