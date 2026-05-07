Люди старше 50 лет стали чаще ходить на свидания

Tекст: Мария Иванова

Знакомства в возрасте старше 50 лет становятся все более распространенными, однако наука до сих пор мало знает об этом явлении, пишет New Scientist.

Долгое время исследования были сосредоточены исключительно на молодежи, но теперь фокус начинает смещаться на старшее поколение.

«Существует огромный недостаток информации. Но для людей старше 50 лет действительно важно иметь хорошие отношения; мы все еще хотим заниматься сексом и всем остальным», – заявила руководитель программы для женщин Dating Evolved Мэйри Маклауд на научной конференции в Эдинбурге.

Рост числа знакомств среди людей старшего возраста эксперты связывают с увеличением этой демографической группы и растущим уровнем разводов в западных странах. Кроме того, общество стало терпимее относиться к поиску новых партнеров после потери супруга или расставания.

Исследователи отмечают, что женщины старше 50 лет сталкиваются с дефицитом ровесников, так как мужчины живут меньше и часто ищут более молодых спутниц. Несмотря на эти трудности, зрелые женщины имеют преимущества: финансовую независимость и отсутствие давления «биологических часов».

