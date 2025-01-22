Зеленский перепутал исторические факты в поздравлении с Днем соборности Украины

Tекст: Валерия Городецкая

Глава Украины Зеленский, выступая с поздравительным обращением ко Дню соборности Украины, неверно интерпретировал историческое значение этого праздника, передает ТАСС. Он заявил, что на Софийской площади был провозглашен «Акт злуки», объединивший Право- и Левобережную Украину. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала его слова «бредом» и указала на ошибочность этой информации.

Геращенко уточнила, что День соборности посвящен воссоединению Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) и Украинской народной республики (УНР), а не объединению Левобережной и Правобережной Украины, как сказал Зеленский. Она подчеркнула, что ЗУНР не относится к традиционным регионам Левобережной Украины.

День соборности Украины отмечается ежегодно 22 января в память о подписании Акта воссоединения между ЗУНР и УНР в 1919 году. Это событие стало важной вехой в истории Украины, закрепив единство западной и центральной частей страны.

Ранее Зеленский, выступая в Верховной раде, оговорился и заявил, что у подрастающего поколения будет возможность купить жизнь в стране.