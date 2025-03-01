Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

Ладно, посмеялись над Зеленским, а теперь давайте порассуждаем, как мы будем воевать весь 2025 год. И, вероятно, ещё и половину 2026-го.

Зеленский летит из Вашингтона в Лондон. Где как раз и обсудят, как будет формироваться новая антироссийская коалиция. Европейский Рейх. Не факт, что под руководством именно англичан. Но при их огромном влиянии. Европа становится отныне главным спонсором Украины, ВСУ и Зеленского лично. Я полагал прежде, что Вашингтон оставит за собой функцию рулевого в процессе. Но нет.

Поставки техники и так идут, они, очевидно, будут усилены. Уже сейчас техники хватит на десять бригад. Дадут ещё. Мобилизация молодёжи от 18 лет позволит найти ресурс для пополнения. Поставки запчастей и электроники дадут возможность производить ещё больше дронов. А поскольку Европа принципиально не может позволить России победить (потому что это значит, что Европа проиграла, а не Украина), то с большой вероятностью будут поставлены европейские крылатые ракеты в товарных количествах. План весенне-летней кампании у ВСУ есть. Его как раз англичане помогали рисовать. Они же поставляют БЭКи для морских атак по Крыму.

Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом. Он обещал, что вся ответственность за войну, ВСУ и поддержку Киева ляжет на ЕС? Вот оно и происходит. Вероятно, лидеры ЕС, которые нынче спешат крикнуть, что они с Украиной до конца, желали бы Трампа наказать. Но Америка далеко. И воевать будем мы. Мирные перспективы вчерашним вечером испарились в кокаиновом дурмане.

На сколько хватит запаса прочности у Украины с участием ЕС? На год точно. Потом украинцы скорее всего, кончатся. Но 2025-й будет трудным. Думаю, что даже труднее прошлого.

Впрочем, кто не очаровывался Трампом или рассуждениями о грядущих мирных соглашениях, тот и не будет разочарован сейчас. Да, Европейский Рейх будет воевать против нас без поддержки Вашингтона. Но и нас Трамп не поддержит. Будем, по традиции, вывозить сами.

Нет, возможны, конечно, варианты. Что вдруг европейские лидеры возьмут и передумают убивать Украину об Россию и свою экономику об свои же санкции. Но я в такие варианты не верю. Нет для того оснований.

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