  • Новость часаСистема ПВО за ночь сбила 48 украинских дронов над российскими регионами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    @ Jim LoScalzo/Consolidated News Photos/Global Look Press

    1 марта 2025, 11:26 Мнение

    Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

    Андрей Медведев Андрей Медведев

    Политический обозреватель

    Зеленского публично превратили в политический труп
    Захарова отреагировала на перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
    Зеленский ответил на призыв уйти в отставку
    Китай объявил о найденных запасах топлива на 60 тысяч лет

    Ладно, посмеялись над Зеленским, а теперь давайте порассуждаем, как мы будем воевать весь 2025 год. И, вероятно, ещё и половину 2026-го.

    Зеленский летит из Вашингтона в Лондон. Где как раз и обсудят, как будет формироваться новая антироссийская коалиция. Европейский Рейх. Не факт, что под руководством именно англичан. Но при их огромном влиянии. Европа становится отныне главным спонсором Украины, ВСУ и Зеленского лично. Я полагал прежде, что Вашингтон оставит за собой функцию рулевого в процессе. Но нет.

    Поставки техники и так идут, они, очевидно, будут усилены. Уже сейчас техники хватит на десять бригад. Дадут ещё. Мобилизация молодёжи от 18 лет позволит найти ресурс для пополнения. Поставки запчастей и электроники дадут возможность производить ещё больше дронов. А поскольку Европа принципиально не может позволить России победить (потому что это значит, что Европа проиграла, а не Украина), то с большой вероятностью будут поставлены европейские крылатые ракеты в товарных количествах. План весенне-летней кампании у ВСУ есть. Его как раз англичане помогали рисовать. Они же поставляют БЭКи для морских атак по Крыму.

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом. Он обещал, что вся ответственность за войну, ВСУ и поддержку Киева ляжет на ЕС? Вот оно и происходит. Вероятно, лидеры ЕС, которые нынче спешат крикнуть, что они с Украиной до конца, желали бы Трампа наказать. Но Америка далеко. И воевать будем мы. Мирные перспективы вчерашним вечером испарились в кокаиновом дурмане.

    На сколько хватит запаса прочности у Украины с участием ЕС? На год точно. Потом украинцы скорее всего, кончатся. Но 2025-й будет трудным. Думаю, что даже труднее прошлого.

    Впрочем, кто не очаровывался Трампом или рассуждениями о грядущих мирных соглашениях, тот и не будет разочарован сейчас. Да, Европейский Рейх будет воевать против нас без поддержки Вашингтона. Но и нас Трамп не поддержит. Будем, по традиции, вывозить сами.

    Нет, возможны, конечно, варианты. Что вдруг европейские лидеры возьмут и передумают убивать Украину об Россию и свою экономику об свои же санкции. Но я в такие варианты не верю. Нет для того оснований.

    Источник

    Другие материалы автора

    Главное
    Трамп заявил, что Путин прошел с ним тяжелые времена и охоту на ведьм
    Польша заявила о продолжении поддержки Украины после конфликта Трампа и Зеленского
    Sky News: Приготовленный для Зеленского обед отдали сотрудникам Белого дома
    Рубио: Европа хочет затянуть конфликт на Украине на год
    Задержаны участники налета, похитившие 7 млн рублей у петербуржской уборщицы
    СМИ: Джин Хэкмен скончался за девять дней до обнаружения тела
    Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова уволили из ВС России

    В российской малой авиации появился новый «игрок»

    В России намерены создать новую отечественную машину для малой авиации. И в первую очередь она может помочь обучению и появлению в России новых пилотов. После запрета поставлять в Россию не только самолеты, но и запчасти для них, летные училища в России тоже столкнулись с проблемами. Что собой представляет новый отечественный самолет? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленского публично превратили в политический труп

    Владимир Зеленский умудрился поссориться с президентом США Дональдом Трампом прямо в Белом доме в Вашингтоне. Он попытался перечить американскому лидеру, но был обвинен в неблагодарности и поведении, несоответствующем его положению. В итоге переговоры были свернуты – и украинскую делегацию выпроводили из Белого дома. В экспертной среде отметили, что Зеленскому еще повезет, «если он не окажется в Гуантанамо». Подробности

    Перейти в раздел

    Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом»

    Западные страны начинают припоминать Украине долги. К США, требующим у офиса Зеленского возврата 500 млрд долларов, прибавилась Словакия. Проблемы с долгами сопровождали Украину на протяжении всей истории независимости. По мнению экспертов, долговая необязательность местных властей продиктована специфической идеологией, которую можно охарактеризовать как «боязнь стать страной-лохом». В чем именно она заключается? Подробности

    Перейти в раздел

    От Зеленского побежали артисты

    Минкульт Украины закрывает выезд за границу журналистам и деятелям культуры призывного возраста. Только в прошлом году в страну не вернулись более 500 представителей творческой интеллигенции. При этом украинцы продолжают покидать страну, среди них не только «ухилянты», но и спортсмены и даже сотни тысяч школьников. Эксперты говорят, что Украина все больше превращается в полицейское государство, правящий режим которого защищается телами своих граждан. Подробности

    Перейти в раздел

    Режима Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский летит в США для сеанса порки

      На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

    • Урсула наносит ответный удар

      Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............